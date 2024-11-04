"كانو" للطاقة توسع مشاريع الطاقة النظيفة لتعزيز الأرباح

كما شدد مروة على أهمية الصناعة في مسيرة الإمارات نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري. وتابع قائلاً: "تُعدّ المبادرات الاستراتيجية التالية ضرورية لجميع الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعة، وتشمل: خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عبر توظيف التقنيات الحديثة، والاستثمار في حلول توليد الطاقة عالية الكفاءة ومنخفضة الكربون، مع التركيز على حلول مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئات الحكومية والتنظيمية والجهات الفاعلة الأخرى في قطاع الصناعة، بهدف مواءمة أهداف الاستدامة، وتبادل أفضل الممارسات، ووضع استراتيجية واضحة المعالم للبيئة والمجتمع والحوكمة، ورسم خارطة طريق متكاملة للمستقبل". وأشار إلى أن الالتزام القوي بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة من شأنه أن يُساهم في جذب المستثمرين وتسهيل الحصول على التمويل اللازم.