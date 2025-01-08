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"كارفور" تغلق فروعها في عُمان بعد إعلان مماثل في الأردن
أعلنت الشركة عن الإغلاق على صفحتها الرسمية على "إنستغرام" و"فيسبوك"
أوقفت شركة "كارفور"، التي تملك مجموعة ماجد الفطيم حقوق تشغيلها حصرياً في سلطنة عمان، عملياتها رسمياً في السلطنة، بحسب ما أعلنته شركة التجزئة في بيان يوم أمس 7 يناير.
وقد أعلنت الشركة، التي تعد أيضاً خياراً شائعاً بين سكان الإمارات العربية المتحدة، عن الإغلاق على صفحتها الرسمية على إنستغرام وفيسبوك، قائلة: "اعتباراً من 7 يناير 2025، ستوقف كارفور جميع عملياتها في عُمان".
وعبرت السلسلة عن امتنانها للعملاء على دعمهم المستمر، قائلة: "نود أن نقدم خالص شكرنا وامتناننا لدعمكم المستمر طوال هذه العقود"، متمنية لهم أن يظلوا "بصحة جيدة".
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار مماثل تم اتخاذه في 5 نوفمبر 2024، عندما أكدت كارفور أنها ستوقف عملياتها في الأردن أيضاً.
وشكرت الشركة عملاءها على دعمهم، وأضافت أنها "تعتذر عن أي إزعاج قد يكون هذا القرار قد تسبب فيه".