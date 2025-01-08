"كارفور" تغلق فروعها في عُمان بعد إعلان مماثل في الأردن

وقد أعلنت الشركة، التي تعد أيضاً خياراً شائعاً بين سكان الإمارات العربية المتحدة، عن الإغلاق على صفحتها الرسمية على إنستغرام وفيسبوك، قائلة: "اعتباراً من 7 يناير 2025، ستوقف كارفور جميع عملياتها في عُمان".