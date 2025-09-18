"كارفور" تغادر 4 دول في 10 أشهر مع توسع "هايبر ماكس"

غادر كارفور، أحد أبرز العلامات التجارية للمتاجر الكبرى في الشرق الأوسط، أربع دول في ما يزيد قليلًا عن 10 أشهر، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في سوق التجزئة بالمنطقة. أغلقت الشركة متاجرها في الأردن، وعُمان، والبحرين، والكويت، وفي كل مرة كانت تشكر العملاء على دعمهم دون تقديم تفسير واضح للقرارات.

في الوقت نفسه، قامت مجموعة ماجد الفطيم، ومقرها الإمارات، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل كارفور في المنطقة، بتوسيع عمليات علامتها التجارية الخاصة بالتجزئة "هايبر ماكس".

أين توقفت عمليات كارفور حتى الآن؟

الأردن : أغلقت المتاجر رسميًا في 4 نوفمبر 2024

عُمان : انتهت جميع العمليات في 7 يناير 2025، بعد شهرين من مغادرة الأردن.

البحرين : توقف كارفور عن العمل في 14 سبتمبر 2025.

الكويت: بعد يومين فقط، في 16 سبتمبر 2025، أكد كارفور خروجه من ثالث دولة خليجية.2

ما هي الأسباب التي ذُكرت لعمليات المغادرة؟

كانت الأسباب الرسمية أو بيانات الشركة محدودة. فقد عبرت معظم الإعلانات - التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي - عن الامتنان للعملاء، واعتذرت عن أي إزعاج، وذكرت تواريخ توقف العمليات. لم يتم تحديد أي أسباب مالية أو تشغيلية.

جاء في إعلان الأردن بتاريخ 4 نوفمبر 2024: "نشكر عملاءنا ونعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار".

وجاء في بيان مغادرة البحرين أن كارفور "يشكر جميع عملائه على ثقتهم ودعمهم على مدار العقود".

أما في الكويت، فقد ذكر الإشعار أن كارفور "سيتوقف عن العمليات... اعتبارًا من 16 سبتمبر 2025".

من يدير كارفور في الشرق الأوسط؟

تم إدخال علامة كارفور إلى المنطقة في عام 1995 من قبل مجموعة ماجد الفطيم (MAF) التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها.

تمتلك مجموعة ماجد الفطيم حقوقًا حصرية لتشغيل كارفور تحت اسمها وشعارها "M" في دول عبر الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا. وتشمل هذه الدول البحرين، ومصر، وجورجيا، والعراق، وكينيا، والكويت، ولبنان، وعُمان، وباكستان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وأوغندا.

واعتبارًا من مايو 2025، تدير "ماجد الفطيم للتجزئة" شبكة تضم أكثر من 390 متجرًا لكارفور عبر 12 سوقًا، وتخدم أكثر من 700,000 عميل يوميًا.

هل علقت مجموعة ماجد الفطيم على عمليات المغادرة؟

لا. تواصلت "خليج تايمز" مع الشركة للحصول على تعليق.

ما هو "هايبر ماكس"؟ وأين يعمل؟

"هايبر ماكس" هي علامة تجارية خاصة بمجموعة ماجد الفطيم لتجارة التجزئة، تم إطلاقها لتوسيع محفظة المجموعة في مجال تجارة التجزئة.3

بعد خروج كارفور من البحرين، أعلنت "ماجد الفطيم" عن افتتاح ستة متاجر لـ"هايبر ماكس" في جميع أنحاء الدولة الخليجية.

وكانت المجموعة قد كشفت في وقت سابق أن علامة التجزئة لديها 44 موقعًا في الأردن وعُمان، مما يرفع الإجمالي إلى 60 متجرًا في ثلاثة أسواق.

يركز "هايبر ماكس" على الشراكات مع المزارعين المحليين، والمنتجين، والموردين، والشركات الصغيرة والمتوسطة. على سبيل المثال، في البحرين، تعمل مع أكثر من 250 شريكًا محليًا.

هل سيحل "هايبر ماكس" محل جميع متاجر كارفور في المنطقة؟

بدأت العلامة التجارية في العمل في الأسواق التي غادرها كارفور على الفور تقريبًا. ومع ذلك، لا يوجد إعلان رسمي يشير إلى أن "هايبر ماكس" سيحل محل جميع متاجر كارفور في المنطقة.

في الواقع، في بيان تم تقديمه لصحيفة "خليج تايمز"، قالت مجموعة ماجد الفطيم إنه لا توجد خطط فورية لتوسيع "هايبر ماكس" خارج الأردن، وعُمان، والبحرين، والكويت.