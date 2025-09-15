"كارفور"توقف عملياتها في البحرين اعتباراً من 14 سبتمبر

أعلنت كارفور أنها أوقفت عملياتها في البحرين اعتبارًا من 14 سبتمبر. وشكرت الشركة متعددة الجنسيات جميع عملائها على "ثقتهم ودعمهم على مدار عقود".

وتملك شركة التجزئة الفرنسية العملاقة أكثر من 14 ألف متجر في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك العديد من المتاجر في منطقة الخليج.

مع ذلك، ليست هذه المرة الأولى التي تُغلق فيها الشركة أبوابها في دولة خليجية؛ ففي يناير، أوقفت أعمالها في عُمان. مع ذلك، أطلقت مجموعة ماجد الفطيم، وهي تكتل تجاري مقره دبي، والتي تملك وتدير كارفور عُمان، علامة تجارية جديدة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة، هايبر ماكس، في 11 موقعًا في جميع أنحاء البلاد، مما وفّر 2000 فرصة عمل.