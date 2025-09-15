"كارفور"توقف عملياتها في البحرين اعتباراً من 14 سبتمبر
أعلنت كارفور أنها أوقفت عملياتها في البحرين اعتبارًا من 14 سبتمبر. وشكرت الشركة متعددة الجنسيات جميع عملائها على "ثقتهم ودعمهم على مدار عقود".
وتملك شركة التجزئة الفرنسية العملاقة أكثر من 14 ألف متجر في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك العديد من المتاجر في منطقة الخليج.
مع ذلك، ليست هذه المرة الأولى التي تُغلق فيها الشركة أبوابها في دولة خليجية؛ ففي يناير، أوقفت أعمالها في عُمان. مع ذلك، أطلقت مجموعة ماجد الفطيم، وهي تكتل تجاري مقره دبي، والتي تملك وتدير كارفور عُمان، علامة تجارية جديدة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة، هايبر ماكس، في 11 موقعًا في جميع أنحاء البلاد، مما وفّر 2000 فرصة عمل.
وفي أواخر العام الماضي، أغلقت كارفور أيضًا متاجرها في الأردن اعتبارًا من نوفمبر 2024، واعتذرت عن "أي إزعاج تسبب فيه القرار".
تتمتع كارفور بشعبية واسعة بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بحضور قوي في السوق الإماراتية. في عام ٢٠٢٤، أطلقت كارفور شراكة امتياز مع مجموعة أباريل، ومقرها دبي، لترسيخ حضورها في الهند.
وقالت كارفور إن الشراكة ستستهدف شمال الهند في البداية، مع التخطيط لمزيد من التوسع في جميع أنحاء البلاد.