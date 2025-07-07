"كابيتال ريت" يعلن افتتاح الاكتتاب في العام المقبل

أعلن صندوق المال كابيتال ريت، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، اليوم الاثنين عن فتح باب الاكتتاب رسميا في الطرح العام المقبل.
يهدف هذا الاكتتاب، الذي وافقت عليه هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى جمع ما يصل إلى 242 مليون درهم إماراتي من خلال إصدار ما يصل إلى 220 مليون وحدة جديدة بسعر 1.125 درهم إماراتي للوحدة، شاملةً رسوم اكتتاب قدرها 0.025 درهم إماراتي. ويُتاح الاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمتد فترة الاكتتاب من 7 إلى 25 يوليو.
يتمتع صندوق المال كابيتال ريت بسجل حافل من النجاحات المستقرة، حيث حقق عائدًا موزعًا بنسبة 7% منذ عام 2023، مدعومًا بنسبة إشغال 100% في المحفظة، مع إيجارات مستقرة، ومتوسط مرجح لمدة الإيجار غير المنتهية (WAULT) يبلغ حوالي 20 عامًا. ويواصل الصندوق استهداف عوائد ثابتة تبلغ حوالي 7% للمستثمرين. وسيُستخدم رأس المال الاستراتيجي الذي تم جمعه من خلال عملية الاكتتاب الأولي لتعزيز محفظة الصندوق من خلال الاستحواذ على أصول إضافية مدرة للدخل في قطاعات مرنة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والصناعات الحيوية، مما يعزز نمو الصندوق وتنوعه.
للحفاظ على الملكية وتقليل تخفيض قيمة الأصول، سيُتاح تخصيص أولوية للمستثمرين الحاليين المسجلين في سجل حاملي الوحدات بتاريخ التسجيل (26 يونيو 2025). ويمكن لهؤلاء المستثمرين الاكتتاب في حوالي 39% أو أكثر من حصصهم الحالية للحفاظ على حصصهم وتجنب تخفيض قيمة الأصول. وسيشمل التخصيص الثانوي للوحدات غير المكتتب بها حدًا أدنى مضمونًا للتخصيص (MGA) يصل إلى 2000 وحدة لكل مشترك جديد مؤهل، وذلك رهنًا بالطلب والتوافر.
ومن المتوقع تخصيص الوحدات الجديدة في الفترة ما بين 1 و8 أغسطس 2025، ومن المتوقع أن يبدأ تداول نفس الوحدات في سوق دبي المالي في الفترة ما بين 8 و15 أغسطس 2025 تقريباً، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.
يمكن للمستثمرين الاكتتاب عبر فروع بنك أبوظبي الأول، أو عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية/الهاتفية (لعملاء بنك أبوظبي الأول)، أو عبر نظام دفع المصرف المركزي، أو عبر شيك المدير. ويتولى بنك أبوظبي الأول دور البنك المتلقي الرئيسي للطرح.
صندوق المال كابيتال ريت هو صندوق استثمار عقاري مغلق، يُستثمر حاليًا في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المُدرة للدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة، استنادًا إلى عقود إيجار طويلة الأجل مضمونة ذات سجل ائتماني قوي. يُتيح الصندوق للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي فرصة الاستثمار في فئة أصول ذات أساسيات طويلة الأجل، استنادًا إلى استراتيجية تُركز على الاستثمار في الأصول العقارية في القطاعات الإماراتية ذات الأداء القوي، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والصناعة.