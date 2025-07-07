"كابيتال ريت" يعلن افتتاح الاكتتاب في العام المقبل

يتمتع صندوق المال كابيتال ريت بسجل حافل من النجاحات المستقرة، حيث حقق عائدًا موزعًا بنسبة 7% منذ عام 2023، مدعومًا بنسبة إشغال 100% في المحفظة، مع إيجارات مستقرة، ومتوسط مرجح لمدة الإيجار غير المنتهية (WAULT) يبلغ حوالي 20 عامًا. ويواصل الصندوق استهداف عوائد ثابتة تبلغ حوالي 7% للمستثمرين. وسيُستخدم رأس المال الاستراتيجي الذي تم جمعه من خلال عملية الاكتتاب الأولي لتعزيز محفظة الصندوق من خلال الاستحواذ على أصول إضافية مدرة للدخل في قطاعات مرنة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والصناعات الحيوية، مما يعزز نمو الصندوق وتنوعه.