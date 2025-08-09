قيود شركات الطيران المحلية والعالمية على بنوك الطاقة

أعلنت طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر، لن يُسمح باستخدام أي نوع من أجهزة الشحن المتنقلة على متن رحلاتها. ومع ذلك، يُسمح للمسافرين بحمل الجهاز، شريطة عدم شحنه باستخدام مصدر طاقة الطائرة، أو استخدامه لشحن أجهزة أخرى أثناء الرحلة.

يأتي هذا في ظل مخاوف تتعلق بسلامة البطاريات والأجهزة التي تعمل بالبطاريات في قطاع الطيران. اقرأ تقرير صحيفة "خليج تايمز" الذي يُقيّم فيه الخبراء مخاطر بنوك الطاقة أثناء الطيران.

ليست طيران الإمارات أول شركة تُطبّق مثل هذه القاعدة؛ إذ تطبقها شركات طيران أخرى في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. فيما يلي تفصيل للقيود المفروضة على بنوك الطاقة الخاصة بشركات الطيران.

الاتحاد للطيران

تسمح شركة الطيران، ومقرها أبوظبي، للمسافرين بحمل بنوك الطاقة ضمن أمتعة المقصورة. يجب وضعها في الحقيبة، مغلفة بشكل فردي أو محمية.

يُسمح بأجهزة شحن محمولة بقوة ١٠٠ واط/ساعة؛ أما إذا كانت قوتها تتراوح بين ١٠٠ و١٦٠ واط/ساعة، فقد تتطلب تصريحًا. للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع شركة الطيران.

يُسمح بحمل بنك الطاقة، لكن استخدامه على متن الطائرة ممنوع منعًا باتًا. ويشمل ذلك شحن بنك الطاقة أو استخدامه لشحن جهاز.

فلاي دبي

في حين يُسمح بحمل بنوك الطاقة في الأمتعة اليدوية، على غرار شركات الطيران الأخرى، فإن استخدامها غير مسموح به على متن الطائرة - وهذا يعني استخدامها لشحن أجهزة أخرى، أو شحن بنك الطاقة على متن الطائرة.

يجب أن تكون سعة بنوك الطاقة أقل من ١٠٠ واط/ساعة. ومع ذلك، يُسمح أيضًا بالبنوك التي تتراوح سعتها بين ١٠٠ و١٦٠ واط/ساعة. يُمنع منعًا باتًا استخدام أي بطارية أو بنك طاقة تتجاوز سعته ١٦٠ واط/ساعة.

يجب تغليف أجهزة الشحن المتنقلة بشكل آمن لمنع تشغيلها عن طريق الخطأ، ويجب إيقاف تشغيلها. ويجب وضعها في حقيبة اليد وتحت المقعد أمام الراكب، وفقًا لشركة فلاي دبي.

العربية للطيران

يُسمح بأجهزة شحن الطاقة على متن رحلات العربية للطيران، ويجب حملها في حقيبة اليد. لا يُسمح بحملها في الأمتعة المسجلة لأسباب تتعلق بسلامة النقل.

وفقًا لوكيل مركز الاتصال، من الأفضل دائمًا الاستفسار في المطار أو الاتصال مسبقًا للتأكد من أن بنك الطاقة الخاص بك يتوافق مع معايير السلامة الخاصة بشركة الطيران فيما يتعلق بسعة بطارية الليثيوم.

شركات الطيران غير الإماراتية

الخطوط الجوية الهندية

تعتبر شركة الطيران الهندية أجهزة الشحن المتنقلة بطاريات احتياطية. وذكرت أنه يجب تغليف الأجهزة بشكل فردي لأسباب تتعلق بالسلامة، ومنعًا لحدوث تماس كهربائي.

تسمح الخطوط الجوية الهندية لكل مسافر بحمل بطاريتين احتياطيتين كحد أقصى، ويمكن تفسير ذلك على أنه بنك طاقة.

الخطوط الجوية القطرية

وفقًا للخطوط الجوية القطرية، تُعتبر أي أداة تُستخدم أساسًا لتشغيل أداة أخرى بطارية. وينطبق هذا على بنوك الطاقة "حتى لو كانت مزودة بميزات صغيرة أخرى، مثل مصباح يدوي".

يُسمح للمسافرين بحمل بنك الطاقة (باور بانك) بسعة أقل من ١٠٠ واط/ساعة في حقائب اليد دون الحاجة إلى موافقة. أما إذا كانت سعته أعلى من ١٠٠ واط/ساعة وأقل من ١٦٠ واط/ساعة، فيلزم الحصول على موافقة من شركة الطيران.

إذا تجاوزت سعة بنك الطاقة 160 واط في الساعة، فيجب تقديمه ونقله على أنه "شحن جوي" وفقًا لأنظمة البضائع الخطرة الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

الخطوط الجوية السنغافورية

حظرت شركة الطيران، بالتعاون مع شركتها التابعة للرحلات منخفضة التكلفة "سكوت"، مؤخرًا استخدام بنوك الطاقة على متن الرحلات الجوية، ودخل القرار حيز التنفيذ في الأول من أبريل. ومع ذلك، يُسمح للمسافرين بحمل بنوك طاقة لا تزيد سعتها عن 100 واط/ساعة في أمتعة المقصورة.

يُسمح أيضًا بالطائرات التي تزيد عن 100 واط في الساعة وحتى 160 واط في الساعة، ولكن يلزم الحصول على موافقة شركة الطيران قبل الرحلة.