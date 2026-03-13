قوة الادخار والتحرر من فخ "تسلل نمط الحياة"

الميزانيات تشبه الحميات الغذائية (الرجيم) تماماً؛ فأنت تقيد وتقيد نفسك، وتخسر 10 أرطال، وتشعر بشعور رائع لفترة قصيرة. ولكن بعد ذلك، تبدأ في الشعور بالتعب من قول "لا" لكل شيء. تبدأ القواعد في الشعور بالاختناق، فتزل قدمك قليلاً، ثم أكثر قليلاً، وقبل أن تدرك ذلك، تعود العشرة أرطال التي فقدتها مرة أخرى. هذه هي بالضبط الطريقة التي تعمل بها الميزانيات بالنسبة للكثير من الناس.