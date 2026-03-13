قوة الادخار والتحرر من فخ "تسلل نمط الحياة"

كيف يمكنني وضع ميزانية فعالة في الإمارات، بالنظر إلى النفقات مثل الإيجار والمرافق والتعليم والمواصلات، وما هي النسبة المئوية المثالية من دخلي التي يجب أن تخصص لكل منها؟ — ريديما باي
الميزانيات تشبه الحميات الغذائية (الرجيم) تماماً؛ فأنت تقيد وتقيد نفسك، وتخسر 10 أرطال، وتشعر بشعور رائع لفترة قصيرة. ولكن بعد ذلك، تبدأ في الشعور بالتعب من قول "لا" لكل شيء. تبدأ القواعد في الشعور بالاختناق، فتزل قدمك قليلاً، ثم أكثر قليلاً، وقبل أن تدرك ذلك، تعود العشرة أرطال التي فقدتها مرة أخرى. هذه هي بالضبط الطريقة التي تعمل بها الميزانيات بالنسبة للكثير من الناس.
لذا، بدلاً من الهوس بميزانية صارمة، أريدكِ أن تركزي على مبادئ بسيطة هي في الواقع أكثر قوة بكثير:
عِش دون مستوى إمكانياتك، ولكن ضمن احتياجاتك.
مجرد قدرتك على تحمل تكلفة شيء ما لا يعني بالضرورة أنه يجب عليكِ شراؤه. أحد أكبر الفخاخ المالية التي يقع فيها الناس هو ترقية نمط حياتهم في كل مرة يرتفع فيها دخلهم. تأتي الزيادة في الراتب، فيصبح الشقة أكبر، والسيارة أفخم، والإجازات أكثر تكلفة، وبطريقة ما، على الرغم من كسب المزيد من المال، لا يتبقى شيء في نهاية الشهر.
هذا ما يسمى بـ "تسلل نمط الحياة"
العيش دون مستوى إمكانياتك يعني ببساطة أن إنفاقك يظل أقل بكثير مما تكسبينه. احتياجاتك من سكن وطعام ومرافق ونقل وتأمين مغطاة بالكامل، لكنك لا تشعرين بأنك مضطرة لإنفاق المزيد لمجرد أنك تملكين المال.
في مرحلة ما، عليكِ أن تسألي نفسك سؤالاً مهماً: متى تشترين ما يمكنك تحمل تكلفته مقابل ما تحتاجينه فعلياً؟ إذا كنتِ تستطيعين تحمل تكلفة أكثر مما تحتاجينه، فهذه ليست إشارة لإنفاق المزيد، بل هي فرصة للادخار وتعزيز مستقبلك المالي.
لمدة الستين يوماً القادمة، التزمي بشراء "الاحتياجات" لا "الرغبات".
قبل القيام بأي عملية شراء، توقفي واسألي نفسك: هل هذا احتياج أم رغبة؟
الاحتياج: هو شيء مطلوب لاستمرار حياتك وعملك، مثل دفع الإيجار، شراء البقالة، ووضع الوقود في سيارتك.
الرغبة: هي كل شيء آخر؛ زي جديد لا تحتاجينه حقاً، طلب طعام جاهز بينما يوجد طعام في المنزل، أو أحدث هاتف ذكي بينما هاتفك الحالي يعمل بشكل جيد.
إذا كان "احتياجاً"، فبالطبع اشتريه. أما إذا كان "رغبة"، فلا تشتريه في الوقت الحالي.
اجعلي متعتك في الادخار تعادل متعتك في الإنفاق
معظم الناس يشعرون بالإثارة عندما يشترون شيئاً جديداً. لكن الثقة المالية الحقيقية تأتي عندما تبدأين في الشعور بنفس تلك الإثارة تجاه الادخار.
عندما البدء في رؤية الادخار ليس كتضحية بل كقوة، سيحدث تحول ما. ستتوقفين عن مطاردة المشتريات المؤقتة وتبدأين في بناء شيء أكثر قيمة بكثير. هنا تبدأين في التحكم في أموالك، بدلاً من أن تتحكم أموالك بكِ.