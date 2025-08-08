قواعد جديدة لبنوك الطاقة على متن طيران الإمارات

بعد مراجعة شاملة للسلامة، تتخذ طيران الإمارات، الناقل الوطني لدبي، موقفًا حازمًا واستباقيًا للحد من مخاطر بنوك الطاقة على متن الطائرات. وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في عدد العملاء الذين يستخدمون بنوك الطاقة، مما أدى إلى تزايد عدد الحوادث المتعلقة ببطاريات الليثيوم على متن الرحلات الجوية في قطاع الطيران ككل.