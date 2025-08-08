قواعد جديدة لبنوك الطاقة على متن طيران الإمارات

أعلنت طيران الإمارات في بيان لها عن حظر استخدام أي نوع من أجهزة شحن الطاقة على متن رحلاتها، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025. ولا يزال يُسمح لعملاء طيران الإمارات بحمل جهاز شحن طاقة واحد على متن الطائرة وفقًا للشروط المحددة الموضحة أدناه، ولكن لا يُسمح باستخدام أجهزة الشحن أثناء وجودهم في مقصورة الطائرة، سواء لشحن الأجهزة من جهاز الشحن، أو لشحن أنفسهم باستخدام مصدر طاقة الطائرة.
يُسمح لعملاء طيران الإمارات بحمل بنك طاقة واحد لا تتجاوز قدرته 100 واط في الساعة.
لا يجوز استخدام بنوك الطاقة لشحن أي أجهزة شخصية على متن الطائرة.
لا يجوز شحن بنك الطاقة باستخدام مصدر الطاقة الخاص بالطائرة.
يجب أن تتوفر معلومات تصنيف السعة لجميع بنوك الطاقة المقبولة للنقل.
لا يجوز وضع بنوك الطاقة في صندوق التخزين العلوي على متن الطائرة ويجب وضعها الآن في جيب المقعد أو في حقيبة أسفل المقعد أمامك.
لا يُسمح ببنوك الطاقة في الأمتعة المسجلة (القاعدة الحالية).
بعد مراجعة شاملة للسلامة، تتخذ طيران الإمارات، الناقل الوطني لدبي، موقفًا حازمًا واستباقيًا للحد من مخاطر بنوك الطاقة على متن الطائرات. وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في عدد العملاء الذين يستخدمون بنوك الطاقة، مما أدى إلى تزايد عدد الحوادث المتعلقة ببطاريات الليثيوم على متن الرحلات الجوية في قطاع الطيران ككل.
تعتمد بنوك الطاقة بشكل أساسي على بطاريات ليثيوم أيون أو ليثيوم بوليمر، ووظيفتها هي كحزمة بطارية محمولة مصممة لشحن الأجهزة أثناء التنقل. تحتوي البطاريات على أيونات ليثيوم معلقة في محلول إلكتروليتي. تتدفق الأيونات عبر الإلكتروليت، متنقلةً ذهابًا وإيابًا بين قطبين كهربائيين أثناء شحن البطارية وتفريغها.
في حال شحن البطارية بشكل زائد أو تلفها، قد يُسبب ذلك ما يُعرف بـ"الهروب الحراري". الهروب الحراري في البطاريات عملية ذاتية التسارع، حيث يتجاوز توليد الحرارة داخل خلية البطارية قدرتها على تبديدها، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع وغير قابل للسيطرة في درجة الحرارة. وقد يؤدي هذا إلى عواقب وخيمة كالحرائق والانفجارات وانبعاث غازات سامة.
معظم الهواتف والأجهزة المتطورة التي تعمل ببطاريات الليثيوم مزودة بنظام ضخ داخلي يُضيف تيارًا تدريجيًا إلى البطارية لمنع الشحن الزائد، ولكن العديد من بنوك الطاقة الأساسية قد لا تحتوي على هذا النظام، مما يزيد من المخاطر. تخضع جميع بنوك الطاقة للقواعد الجديدة على متن طيران الإمارات.
ستُخفّض لوائح طيران الإمارات الجديدة بشكل كبير المخاطر المرتبطة بأجهزة شحن الطاقة من خلال حظر استخدامها على متن الطائرة. يضمن تخزين أجهزة شحن الطاقة في أماكن يسهل الوصول إليها داخل المقصورة، في حالات نادرة، قدرة طاقم الطائرة المُدرّب على الاستجابة السريعة وإخماد الحريق.