قواعد التأمين الجديدة في الإمارات: الدفع المباشر وصرف المطالبات يبدأ في 15 فبراير
اعتبارًا من 15 فبراير، سيتعين على عملاء التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إجراء مدفوعات مباشرة لشركات التأمين بدلاً من المرور عبر الوسطاء، وذلك مع دخول اللوائح الجديدة للصناعة حيز التنفيذ.
وبموجب لوائح البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كان يُسمح للوسطاء في السابق بتحصيل أقساط التأمين العام (باستثناء التأمين على الحياة والبحري والصحة) قبل تحويلها إلى شركة التأمين.
وقال "أفيناش بابور"، الرئيس التنفيذي لشركة Insurancemarket.ae: "سيستفيد حاملو الوثائق من قدر أعظم من الأمان المالي، حيث ستذهب مدفوعاتهم مباشرة إلى شركة التأمين، مما يقلل من أي خطر للتأخير أو سوء الإدارة. كما يضمن هذا أيضًا إصدار الوثائق على الفور ومعالجة المطالبات بشكل أسرع".
وأضاف أن هذه أوقات مثيرة للصناعة، حيث يعمل جميع الوسطاء بنشاط على تعديل سير العمل والأطر التشغيلية الخاصة بهم لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات الجديدة قبل الموعد النهائي.
وقالت "توشيتا تشوهان"، رئيسة الأعمال في Policybazaar.ae، إن عمليات صرف المطالبات واسترداد أقساط التأمين يجب أن تتم مباشرة من شركات التأمين إلى العملاء.
وأوضحت أن هذه المتطلبات ستؤثر أيضًا على مبيعات التأمين من خلال بوابات المقارنة على شبكة الإنترنت وأطراف ثالثة أخرى، من خلال الوسطاء. "يتعين على شركات التأمين والوسطاء مواءمة عملياتهم لتعكس هذه التغييرات بحلول تاريخ التنفيذ".
وأشارت إلى أن التغييرات التنظيمية من شأنها أن تزيد من فرص العمل محليا، حيث ستصبح أي خدمات خارجية محلية.
عمولة في 10 أيام سماسرة
وأضاف بابور أن هذا التحول يزيل المخاطر المالية المترتبة على التعامل مع تحصيلات الأقساط، مما يسمح للوسطاء بالتركيز على الاستشارات وخدمة العملاء بدلاً من إدارة المدفوعات الإدارية. وأضاف أن اللوائح الجديدة تتطلب من شركات التأمين تسوية عمولات الوساطة في غضون عشرة أيام من كل معاملة، حيث تعمل دورة الدفع المنظمة هذه على تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والقدرة على التنبؤ المالي لقطاع الوساطة.
وأشار إلى أن "التسوية السريعة للعمولات تعمل على تحسين إدارة التدفقات النقدية وتسمح للوسطاء بالعمل في ظل قدر أكبر من الاستقرار المالي. وتؤدي هذه الخطوة إلى التخلص من التأخير غير الضروري وتضمن تعويض الوسطاء في الوقت المناسب عن خدماتهم".
ومع ذلك، أضافت توشيتا تشوهان أنه إذا تم استلام القسط على أقساط، فيجب دفع العمولات النسبية وفقًا لذلك.
لا يوجد خصم
وتحظر القواعد الجديدة على الوسطاء تقديم خصومات من خلال خفض عمولاتهم، وهو ما كان يؤدي في السابق إلى خلق بيئة غير متكافئة وتشجيع المنافسة القائمة على الأسعار على الخدمة القائمة على القيمة.
وأضاف بابور: "يعد هذا التحديث إيجابيًا للغاية بالنسبة للصناعة، لأنه يضمن تنافس الوسطاء على أساس الخبرة وجودة الخدمة وقيمة الاقتراح بدلاً من تكتيكات التسعير. كما يشجع على رفع المعايير المهنية ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل".
ولفت إلى أنه من وجهة نظر العملاء، سيختار حاملو الوثائق الآن الوسطاء على أساس جودة المشورة والخدمة وفوائد الوثيقة وليس فقط توفير التكاليف.
المهنيين المرخصين فقط
وأوضح بابور أن اللوائح الجديدة تحظر بشكل صارم على السماسرة الدخول في ترتيبات مالية مع كيانات غير تأمينية ودفع عمولات لهم مقابل إحالة الشركات.
وقال إن "هذا الإجراء يعزز مبدأ أن المهنيين المرخص لهم فقط يجب أن يشاركوا في توزيع منتجات التأمين ... هذا التغيير يضمن أن يظل توزيع وثائق التأمين شفافًا"، مضيفًا أن العملاء سيستفيدون من حقيقة أن توصيات السياسات تستند إلى الخبرة وليس الحوافز المالية لأطراف ثالثة.
ويعمل المصرف المركزي أيضًا على تقديم رقابة إضافية على الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة الوساطة، لضمان بقاء الوظائف الأساسية تحت سيطرة الكيانات المرخصة لتعزيز المساءلة وأمن البيانات وجودة الخدمة بشكل أكبر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
الحد الأدنى لرأس المال
يتعين على وسطاء الشركات المحلية وفروع الوسطاء في الخارج الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال بالإضافة إلى الضمان البنكي، وهو تحول عن الممارسات الحالية حيث كان الضمان البنكي يحتسب ضمن متطلبات رأس المال.
وقال رئيس الأعمال في Policybazaar: "من المرجح أن يفرض هذا ضغوطًا مالية على شركات الوساطة الصغيرة والمتوسطة الحجم وقد يؤدي إلى توحيد السوق في الأمد القريب".
حماية البيانات
وأضافت تشوهان أنه بموجب اللائحة الجديدة، يجب تخزين البيانات الشخصية وصيانتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية آمنة في مكان منفصل لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأشارت إلى أن "هناك تركيزا متزايدا على حوكمة الشركات وأطر إدارة المخاطر المناسبة. وسوف يطبق البنك المركزي مبدأ التناسب، مما يسمح بمساحة للمناقشات في حالة عدم ملاءمة أي متطلب لوسيط معين، فيما يتعلق بأي من المتطلبات بموجب لائحة السماسرة، مع مراعاة تقدير البنك المركزي بالطبع".