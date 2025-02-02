قواعد التأمين الجديدة في الإمارات: الدفع المباشر وصرف المطالبات يبدأ في 15 فبراير

وأضاف بابور أن هذا التحول يزيل المخاطر المالية المترتبة على التعامل مع تحصيلات الأقساط، مما يسمح للوسطاء بالتركيز على الاستشارات وخدمة العملاء بدلاً من إدارة المدفوعات الإدارية. وأضاف أن اللوائح الجديدة تتطلب من شركات التأمين تسوية عمولات الوساطة في غضون عشرة أيام من كل معاملة، حيث تعمل دورة الدفع المنظمة هذه على تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والقدرة على التنبؤ المالي لقطاع الوساطة.