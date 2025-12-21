قمة "مليار متابع" تعلن قائمة أفضل 12 فيلم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت "قمة المليار متابع"، أكبر قمة عالمية مخصصة لاقتصاد صناعة المحتوى، بالتعاون مع "جوجل جيميناي" (Google Gemini)، عن قائمة "أفضل 12" في مسابقة أكبر جائزة للأفلام المنتجة بالذكاء الاصطناعي في العالم، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار.
تنظم القمة من قبل المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وستكون الأفلام الـ 12 المتأهلة للتصفيات النهائية متاحة للتصويت العام في الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر عبر الموقع الإلكتروني للقمة.
تستضيف دولة الإمارات قمة "مليار متابع" في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026، وتتوزع فعالياتها بين أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار "محتوى من أجل الخير".
تندرج الأفلام الـ 12 تحت موضوعين رئيسيين: "إعادة كتابة الغد"، الذي يستكشف شكل المستقبل، و"الحياة السرية لكل شيء"، الذي يكشف عن قصص تتمحور حول شخصيات موجودة بالفعل في العالم لكن قصصها لم تُروَ بعد.
إليك ملخص قصير لهذه الأفلام الـ 12:
"شفاء": من إخراج المخرج المصري محمد جمعة رزق. تدور أحداث الفيلم في عام 2030، ويتبع ليلى، وهي شابة مصرية فقدت صوتها بسبب صدمة نفسية. باستخدام الذكاء الاصطناعي العاطفي، تدخل ذكريات والدتها التي تعيش في غيبوبة، لتبدأ رحلة شفاء مؤثرة بين الماضي والحاضر.
القطط تحب الدفء، من إخراج لي سو يول من كوريا الجنوبية، يروي قصة روبوت يعتمد على البيانات يعيش في قرية كورية ويتعلم معنى الدفء العاطفي ويكتشف أن الاتصال الحقيقي يأتي من القلب وليس من الشيفرة.
"العودة للوطن": من إخراج "ناف لوتاي" من المملكة المتحدة. يتبع قصة "آري"، الذي تاه في الفضاء لسنوات قبل إرساله مرة أخرى إلى ماضي الأرض، حيث يجد فرصة غير متوقعة للمصالحة مع نفسه وطريقاً للعودة إلى المنزل.
"جذور الغد": من إخراج المخرج الألماني "دانيال تيتز". يستكشف الفيلم تهديد التلوث باللدائن الدقيقة (الميكروبلاستيك) لمستقبل البشرية، حيث تسافر عالمة وكلبها إلى كواكب بعيدة بحثاً عن نبتة قادرة على تكسير البلاستيك، لتكتشف أن الحل الحقيقي ليس كما توقعه أحد.
"المايسترو" (Maestra): من إخراج المخرج الإسباني "هيلاريو عباد". يروي قصة موسيقية مخضرمة تواجه ذكاءً اصطناعياً يتفوق على قدراتها التقنية، لتدرك لاحقاً أن سنوات كفاحها هي ما يمكنها من توجيه والارتقاء بهذا الشكل الجديد من الفن.
"الأحلام لا تموت": من إخراج المخرج الفلسطيني عمر رمال. يروي قصة أم تحاول الهروب من أهوال الحرب بإخفاء طفلها داخل كتاب قصص سحري، حيث يجد الأطفال من مختلف البلدان التي مزقتها الحروب ملجأً لهم. وعندما تغزو الحرب هذا العالم المسحور، يجب على الأطفال الاعتماد على أحلامهم لمواجهة الظلام الذي حاولوا الهروب منه.
"المترجمة": من إخراج "فيليب لي" من الولايات المتحدة. يروي كيف أصبح هوس شابة بالنباتات شريان حياة للبشرية في عالم يحتضر، حيث تكتشف اللغة الصامتة للأرض التي تقودها إلى مصادر مياه مخفية توفر أملاً متجدداً للحياة.
"بورتريه رقم 72": من إخراج "رودسون فير سواريز" من الفلبين. يتمحور حول مصور مسن في مدينة فاراناسي يوثق صور الموتى، ويجد معنى جديداً للحياة بعد نشوء رابطة غير متوقعة بينه وبين طفل فضولي، مما يعيد له الشعور بالدفء الإنساني.
"مراسم": من إخراج المخرج الألماني "مارك واشولز". يروي قصة فتاة صغيرة هي الناجية الوحيدة من مدينة تم محوها بالكامل. وخلال مقابلة لإخبار العالم بما حدث، تحمل سراً مظلماً يكشف حقيقة مزعجة عن الأطفال في مجتمعنا.
"البداية": من إخراج المخرج الأردني إبراهيم دياب. يتتبع رحلة "أدامو"، وهو شاب يسافر لمسافة 3500 ميل بحثاً عن الأمان والتعليم. وبمساعدة غرباء طيبين، يتعلم أن التعاطف الإنساني لديه القدرة على تحويل الأمل إلى حقيقة.
"ليلي": من إخراج المخرج التونسي زبير جلاصي. تدور أحداثه في مدينة غارقة في الأمطار، حيث يطارد شبح دمية مرتبطة بضحية حادث دهس وهرب موظف أرشيف مثقل بالذنب، مما يدفعه للاعتراف وطلب الغفران، مؤكداً أن حتى الأشياء الصامتة تحمل الحقيقة والثقل الأخلاقي.
"البحث عن لؤلؤة": من إخراج الكندي "زاهر خان". يروي قصة غواص لؤلؤ شاب من دبي ينجو من الغرق بعد لقاء سريالي متوهج في أعماق البحر، وهي تجربة تلازمه مدى الحياة بعد فقدان والده في عاصفة.
اختارت لجنة تحكيم متخصصة، تضم 40 خبيراً ومختصاً، هذه الأفلام الـ 12 من بين إجمالي 3500 طلب مشاركة، تطلبت أكثر من 400 ساعة من المراجعة.
وبعد تقييم شامل، تم اختيار 100 فيلم في القائمة القصيرة وفقاً لمعايير أهلية الجائزة. خضعت هذه الأفلام بعد ذلك لمراجعة تقنية متقدمة أجريت باستخدام "جوجل جيميناي" (Google Gemini)، والذي تحقق من المعايير الفنية وجودة المحتوى.
وشمل ذلك التحقق القائم على الذكاء الاصطناعي لضمان إنتاج كل فيلم باستخدام ما لا يقل عن 70 في المئة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي طورتها جوجل.
وبعد اختيار أفضل 12 فيلماً والتصويت العام، ستختار لجنة التحكيم أفضل 5 أفلام ليتم عرضها في 10 يناير 2026 خلال النسخة الرابعة من قمة "مليار متابع".
وسيتم الإعلان عن الفائز النهائي بأكبر جائزة للأفلام المنتجة بالذكاء الاصطناعي في العالم في 11 يناير 2026.