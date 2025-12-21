قمة "مليار متابع" تعلن قائمة أفضل 12 فيلم بالذكاء الاصطناعي

"شفاء": من إخراج المخرج المصري محمد جمعة رزق. تدور أحداث الفيلم في عام 2030، ويتبع ليلى، وهي شابة مصرية فقدت صوتها بسبب صدمة نفسية. باستخدام الذكاء الاصطناعي العاطفي، تدخل ذكريات والدتها التي تعيش في غيبوبة، لتبدأ رحلة شفاء مؤثرة بين الماضي والحاضر.

القطط تحب الدفء، من إخراج لي سو يول من كوريا الجنوبية، يروي قصة روبوت يعتمد على البيانات يعيش في قرية كورية ويتعلم معنى الدفء العاطفي ويكتشف أن الاتصال الحقيقي يأتي من القلب وليس من الشيفرة.

"العودة للوطن": من إخراج "ناف لوتاي" من المملكة المتحدة. يتبع قصة "آري"، الذي تاه في الفضاء لسنوات قبل إرساله مرة أخرى إلى ماضي الأرض، حيث يجد فرصة غير متوقعة للمصالحة مع نفسه وطريقاً للعودة إلى المنزل.

"جذور الغد": من إخراج المخرج الألماني "دانيال تيتز". يستكشف الفيلم تهديد التلوث باللدائن الدقيقة (الميكروبلاستيك) لمستقبل البشرية، حيث تسافر عالمة وكلبها إلى كواكب بعيدة بحثاً عن نبتة قادرة على تكسير البلاستيك، لتكتشف أن الحل الحقيقي ليس كما توقعه أحد.

"المايسترو" (Maestra): من إخراج المخرج الإسباني "هيلاريو عباد". يروي قصة موسيقية مخضرمة تواجه ذكاءً اصطناعياً يتفوق على قدراتها التقنية، لتدرك لاحقاً أن سنوات كفاحها هي ما يمكنها من توجيه والارتقاء بهذا الشكل الجديد من الفن.