قمة المليار متابع.. الهاتف أداة "احترافية" لصناع المحتوى

في قمة المليار متابع بدبي نهاية هذا الأسبوع، ووسط القاعات المزدحمة والندوات التي يقودها المبدعون، جمعت إحدى ورش العمل راشد السبيعي، راوي القصص المرئية السعودي، والمصور الكويتي عبد العزيز الصريعي — وهما مبدعان تطورت مسيرتهما المهنية بالتوازي مع صعود التصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول.

مسلحين بهاتف آيفون 17 برو فقط، أظهر الثنائي كيف أصبح الجهاز الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه “غير احترافي” أداة مهنية مشروعة. كان موضوعهما عرضًا حيًا لنسج السدو.

بالنسبة للصريعي، لم يكن إنشاء المحتوى تحولًا بين عشية وضحاها. قبل بناء جمهور من المبدعين المتحمسين للتعلم منه، كان تركيزه تجاريًا بحتًا. كان ينتج أفلامًا دعائية ووثائقيات وتغطيات للفعاليات في قطاعات الأغذية والمشروبات والشركات.