"قمة الابتكار" في دبي تعزز ريادة الإمارات التكنولوجية

جددت قمة الابتكار والتكنولوجيا المصرفية (BIT)، التي تستضيفها "خليج تايمز" بشراكة استراتيجية مع "WeValue"، تعاونها مع ملتقى الثلاثاء المالي (FTT) كشريك بيئي للقمة المزمع عقدها عام 2025.

بدأت هذه الشراكة في عام 2023 عندما ساهم "الملتقى" في صياغة القمة الافتتاحية في دبي، وتطورت بالتوازي مع نمو كلتا المنصتين. ومنذ ذلك الحين، توسعت "قمة الابتكار" بعقد دورات في دبي والدوحة، بينما تطور "ملتقى الثلاثاء المالي" من مجرد تجمع شعبي إلى أحد أكبر المجتمعات النشطة في قطاع التقنية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعميق أجندة القمة

في إطار الشراكة المُجدَّدة، ستُشارك "ملتقى الثلاثاء المالي" في إعداد برنامج القمة لعام 2025، مُساعدةً في تحديد موضوعها وإطار محتواها بما يُجسّد أحدث التطورات في مجالات الخدمات المصرفية والمدفوعات والتأمين وإدارة الثروات. كما سيجمع هذا التعاون قادةً مؤثرين من مختلف المصارف وشركات التقنية المالية والمستثمرين والهيئات التنظيمية لإجراء مناقشات عملية وثرية بالرؤى.

وستساهم منصات "قمة الابتكار" الإعلامية المتكاملة في تعزيز مبادرات "الملتقى" وقصص مجتمعه لجمهور أوسع، مما يعزز التفاعل في قطاع الخدمات المالية. وستشهد القمة القادمة أيضًا إطلاق برنامج "سفراء ملتقى الثلاثاء المالي"، الذي سيجمع كبار الشخصيات من قطاعي المصارف والتقنية المالية لتشجيع المزيد من التعاون والتطوير.

دعم الرؤية الوطنية

تدعم هذه الشراكة الرؤية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي. وقد أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم مؤخرًا التزام الدولة بتعزيز مكانتها كمركز مالي دولي رائد، وتشجيع التطوير القائم على التقنية المالية.

قال أرجون فير سينغ، العضو المؤسس في مجلس "ملتقى الثلاثاء المالي": "إن تجديد شراكتنا مع "قمة الابتكار" خطوة طبيعية. ومع تطور المنصتين، يتيح لنا هذا التعاون إيصال صوت المجتمع إلى قمة مرموقة، ونقل نقاشات القمة إلى المجتمع."

من جهتها، قالت بيكي كارلا، رئيسة "WeValue" والشريك الاستراتيجي لسلسلة "قمة الابتكار": "توحد القمة والملتقى فكرة بسيطة: التطوير يتسارع عندما يلتقي انتشار وسائل الإعلام بعمق المنظومة البيئية. معًا، نبني منصة تساعد مجتمع الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة على التعلم والشراكة والتقدم."