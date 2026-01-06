قفزة نمو مرتقبة في اقتصاد الإمارات بنسبة 5% في 2026

تحظى الثقة في آفاق الإمارات بمشاركة واسعة بين المؤسسات الرائدة؛ فقد توقع مصرف الإمارات المركزي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.3% في عام 2026، بناءً على الزخم القوي لعام 2025. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 5% تقريباً، بينما يرى البنك الدولي أيضاً نمواً بنحو 5% يمتد حتى عام 2027. كما أن المتوقعين الإقليميين ومن القطاع الخاص متفائلون بشكل مماثل: إذ يتوقع "بنك الإمارات دبي الوطني" نمواً بنحو 4.5%، مستشهداً بدور دبي المركزي كمركز عالمي للتجارة والسياحة، في حين توقع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) نمواً يصل إلى 5.6%، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاعات غير النفطية.