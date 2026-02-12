قفزة في القروض العقارية مع توجه المقيمين للتملك بالإمارات

“أحدها هو الشخص الثري الذي ينتقل إلى الإمارات ويشتري عقارًا لأنه يثق في البلاد. ثم هناك المستثمرون الذين يشترون عقارات على الخارطة لتحقيق عوائد. ثالثًا، الأشخاص الذين يأتون للبحث عن عمل، أو الرحالة الرقميون. هؤلاء الأشخاص على الأرجح يرغبون في الاستقرار أولاً والتأكد من أنهم سعداء بنمط الحياة والوظيفة. يستغرق هؤلاء الأشخاص حوالي 3-4 سنوات للشراء،” قال، مضيفًا أن الاستفسارات عن الرهون العقارية مرتفعة جدًا.