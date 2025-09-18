قفزة استثمارية في الشارقة ترسخ موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي

شهد الزخم الاقتصادي لإمارة الشارقة نتائج لافتة في النصف الأول من عام 2025، حيث قفز حجم الاستثمارات الرأسمالية إلى 1.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 361% مقارنة بـ 325 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل 74 مشروعاً جديداً، أي بزيادة قدرها 57% مقارنة بـ 47 مشروعاً في النصف الأول من 2024. وفي الوقت نفسه، شهد سوق العمل دفعة ملحوظة مع خلق 2,578 وظيفة جديدة، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 45% مقارنة بـ 1,779 وظيفة في النصف الأول من 2024، تركز معظمها في قطاعات إنتاجية وخدمية تدعم استراتيجية الشارقة للنمو المستدام، وبناء قوة عاملة ماهرة وذات قيمة عالية.