قفزة استثمارية في الشارقة ترسخ موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي

شهد الزخم الاقتصادي لإمارة الشارقة نتائج لافتة في النصف الأول من عام 2025، حيث قفز حجم الاستثمارات الرأسمالية إلى 1.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 361% مقارنة بـ 325 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل 74 مشروعاً جديداً، أي بزيادة قدرها 57% مقارنة بـ 47 مشروعاً في النصف الأول من 2024. وفي الوقت نفسه، شهد سوق العمل دفعة ملحوظة مع خلق 2,578 وظيفة جديدة، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 45% مقارنة بـ 1,779 وظيفة في النصف الأول من 2024، تركز معظمها في قطاعات إنتاجية وخدمية تدعم استراتيجية الشارقة للنمو المستدام، وبناء قوة عاملة ماهرة وذات قيمة عالية.
يُنظر إلى هذا الأداء على نطاق واسع باعتباره مؤشراً مباشراً على تنامي ثقة المستثمرين، ويؤكد على استراتيجية الشارقة الفعالة في توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار كبار المسؤولين إلى أن المسار الحالي يعزز مكانة الشارقة كمركز استثماري تنافسي وموثوق، ويضع اقتصادها في موقع متقدم لتحقيق مرونة طويلة الأمد ونمو متنوع.
الارتفاع الحاد في تدفقات رأس المال من شأنه أن يعزز قدرة الشارقة على تمويل البنية التحتية، وتسريع الابتكار، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إحداث أثر مضاعف في قطاعات الخدمات اللوجستية والتعليم والتكنولوجيا. وفي الوقت ذاته، يسهم ارتفاع معدلات التوظيف في تعزيز القوة الشرائية وتحفيز استثمارات جديدة، خصوصاً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أسرع القطاعات نموًا
كشفت البيانات الجديدة عن أن القطاعات المستهدفة تقود التحول الاقتصادي في الشارقة، حيث تصدر قطاع المنتجات الاستهلاكية المشهد بنمو 53% في عدد المشاريع، و188% في حجم الاستثمارات الرأسمالية. وفي الوقت نفسه، عزز قطاع الأغذية والمشروبات دور الإمارة كمحور للأمن الغذائي، مسجلاً زيادة بنسبة 112% في المشاريع الجديدة و25% في الوظائف.
أما قطاع خدمات الأعمال فقد أظهر زخماً استثنائياً، حيث ارتفعت الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 500%، وقفزت فرص التوظيف بنسبة 1100%، ما يؤكد دوره المحوري في بناء اقتصاد خدمي حديث. كما سجل قطاع المعدات الصناعية زيادة بنسبة 100% في عدد المشاريع و45% في حجم الإنفاق الرأسمالي، مما يعكس توسع قاعدة التصنيع ومساهمتها في التنويع الاقتصادي.
تُبرز المؤشرات جهود مؤسسات الشارقة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية موثوقة، مدعومة ببنية تحتية مرنة وتشريعات ممكنة ورؤية تنموية محورها الإنسان. وتعكس المشروعات الاستراتيجية التي جرى تأمينها في النصف الأول من 2025 قدرة الشارقة على جذب استثمارات ذات قيمة عالية وتحويل رأس المال إلى قيمة مضافة طويلة الأمد.
قال سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن النتائج تعزز مكانة الشارقة كوجهة آمنة وجاذبة للمستثمرين. وأضاف أن الغرفة تواصل جهودها لدعم المستثمرين، وتعزيز تنوع الفرص الاستثمارية، وتوسيع الشراكات والتعاون مع الغرف والمؤسسات الدولية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، قال أحمد عبيد القصير، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إن الأداء القوي للشارقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام يعكس الرؤية والمرونة والعمل الجماعي. وأضاف: "مع تحقيق نمو بنسبة 361% في الاستثمارات الرأسمالية و57% في المشاريع الجديدة خلال النصف الأول من 2025، فإن هذه الإنجازات تتجاوز الأرقام؛ إذ تعني المزيد من الوظائف، صناعات أقوى، وقيمة مستدامة لمجتمعاتنا. لقد لعبت الجهود الاستراتيجية لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية العالمية للإمارة، مع توجيه الاستثمارات بما يتماشى مع رؤيتها طويلة المدى للتنمية المستدامة، وتمكين الكفاءات، والنمو المتنوع، بما يضمن بقاء الشارقة وجهة موثوقة للمستثمرين ونموذجاً للتقدم المتوازن في المنطقة".
وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الزيادة الاستثنائية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنصف الأول من 2025 تعكس قدرة قطاعات الأعمال في الإمارة على تحقيق قفزات نمو مستدامة وتلبية التطلعات لأعلى مستويات التميز والريادة.
من جانبه، شدد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، على أن إنجازات الشارقة الاستثمارية تعكس قوة منظومتها المتكاملة. وأبرز مدينة الشارقة للنشر - المنطقة الحرة، كمركز رائد للنشر والخدمات الإبداعية. وأضاف: "بدعم من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للكتاب، تستثمر الهيئة في المعرفة والإبداع لتعزيز ثقة المستثمرين ومكانة الشارقة عالمياً".
وقال الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة مدينة الشارقة للرعاية الصحية: "نحن نفخر بالنتائج المتميزة التي حققتها الإمارة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من 2025، والتي تعكس تنامي جاذبية الشارقة كمقصد للمستثمرين من حول العالم. ونبقى ملتزمين باستقطاب استثمارات عالية الجودة في قطاع الرعاية الصحية وتشجيع شركات الأدوية على التوسع في الإمارة".
وأكد حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن نتائج الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحققت للشارقة في النصف الأول من 2025 تجسد قوة مناخها الاستثماري، مستنداً إلى قيادة ذات رؤية مستقبلية واضحة. وأضاف: "يُعد مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار منصة رئيسية لاستقطاب استثمارات عالية القيمة في مجالات التكنولوجيا والبحوث العلمية. ومن خلال ربط المعرفة بالصناعة وتحويل الأفكار إلى مشاريع مؤثرة، نسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والتنمية المستدامة".
مكانة رائدة على الخريطة العالمية
قال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة منطقة الشارقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة القياسية التي استقطبتها الشارقة في النصف الأول من 2025 يعكس موقعها البارز على خريطة الاستثمار العالمية.
وأكد المزروعي التزام المنطقتين الحرتين في الحمرية والمطار بترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار، من خلال تقديم أعلى معايير الخدمة. كما أوضح أن المنطقتين ستوظفان جميع إمكانياتهما لضمان بيئة محفزة تدعم الاستثمار، وتيسر التوسع، وتعزز قدرة الشركات على خدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.
وشدد راشد عبدالله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، على أن نجاح الإمارة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعكس قوة بيئتها الاقتصادية وتكامل مؤسساتها التنموية. وسلط الضوء على "شمس" كنموذج حي على هذا التكامل، حيث تدعم القطاعات الإعلامية الناشئة، وتمكّن رواد الأعمال والمبدعين وصناع المحتوى، مما يعزز التنوع الإنتاجي ويوفر وظائف ذات قيمة عالية.
وبالحديث عن نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، قالت سارة عبدالعزيز النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "كل زيادة في معدلات النمو الاقتصادي للشارقة تُعد إشارة مباشرة إلى آفاق أوسع تتفتح أمام رواد الأعمال، وإلى ثقة متنامية في المنظومة الداعمة التي تحتضن الابتكار وتستثمر في المواهب. وننظر في (شراع) إلى هذا النمو باعتباره انعكاساً حقيقياً لرؤية الإمارة في تحويل اقتصادها إلى منصة لإنتاج المعرفة وتوفير الفرص النوعية".