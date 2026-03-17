قطاع الطيران في الإمارات يواصل التعافي ويخدم 150 مدينة عالمياً

تواصل الناقلات الجوية الإماراتية تشغيل رحلاتها إلى نحو 150 مدينة حول العالم، وإن كان ذلك بجداول زمنية مخفضة، في وقت يتعافى فيه قطاع الطيران في الدولة وسط النزاع العسكري المستمر في المنطقة.
تظهر أحدث البيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية للناقلات الإماراتية أن شركات "طيران الإمارات"، و"فلاي دبي"، و"الاتحاد للطيران"، و"العربية للطيران" تخدم معظم المدن الرئيسية عبر مختلف القارات؛ آسيا، وأفريقيا، والأمريكتين، وأستراليا، وأوروبا، والشرق الأوسط.
وتقوم "طيران الإمارات"، الناقلة الوطنية في دبي، بتشغيل رحلات إلى أكثر من 90 وجهة بمفردها، حيث تخدم تقريباً جميع المدن الكبرى حول العالم. ويشمل ذلك رحلات متعددة إلى وجهات رئيسية مثل لندن، وباريس، وهونج كونج، ونيويورك، ومومباي، وكراتشي، وغيرها.
أما "العربية للطيران"، الناقلة الاقتصادية التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، فتدرج أكثر من 50 وجهة عبر الهند، وباكستان، وبنغلاديش، ومصر، وأجزاء من أوروبا. وبالمثل، تخدم شركة "الاتحاد للطيران"، ومقرها أبوظبي، أكثر من 40 مدينة كبرى حول العالم.
ونتيجة للقيود المفروضة على المجال الجوي في دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى وسط النزاع الإقليمي المستمر، تضطر الناقلات الإماراتية إلى تشغيل جداول رحلات مخفضة.
وبالإضافة إلى الشركات الإماراتية، تقوم شركات طيران من دول أخرى مثل الهند وباكستان بتشغيل رحلات محدودة وغير منتظمة إلى المطارات الرئيسية في الدولة في كل من دبي، وأبوظبي، والفجيرة، والعين، والشارقة.
ونظراً للوضع المتقلب في المنطقة، تقوم شركات الطيران أحياناً بإلغاء أو إعادة جدولة رحلاتها المحدودة؛ فعلى سبيل المثال، قامت "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" وبعض الشركات الآسيوية الأخرى بإعادة جدولة أو إلغاء رحلات يوم الاثنين بعد حادثة طائرة مسيرة في مطار دبي الدولي أدت إلى تعليق العمليات لبضع ساعات.
لذلك، تم نصح المسافرين بعدم التوجه إلى مطارات الدولة إلا بعد تلقي تأكيد من شركات الطيران الخاصة بهم بشأن مغادرة الرحلة.
ووفقاً للبيانات التي شاركتها شركة "سيريوم" (Cirium) المتخصصة في تحليلات الطيران، فقد تم إلغاء ما يقرب من 30,000 رحلة مغادرة عبر الشرق الأوسط منذ اندلاع النزاع الإقليمي في 28 فبراير، وهو ما يمثل 50 في المائة من إجمالي الرحلات المجدولة.