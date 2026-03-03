قطاع الطيران في الإمارات يبدأ استعادة عملياته جزئياً وسط استمرار التوترات الإقليمية

يشهد قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة عودة تدريجية وثابتة إلى طبيعته بعد اندلاع النزاع العسكري الذي شمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يوم السبت الماضي، حيث أعلنت المطارات وشركات الطيران عن تشغيل جزئي لعملياتها.
وينتظر آلاف المقيمين والزوار ورجال الأعمال في الإمارات عودة الرحلات المجدولة.
إليك كل ما تحتاج معرفته حول أحدث التفاصيل المتعلقة بالرحلات الجوية وعمليات المطارات:
هل استأنفت جميع مطارات الإمارات عملياتها؟
نعم، استأنفت جميع المطارات الرئيسية عملياتها بشكل محدود، مع التركيز الأساسي على رحلات الإجلاء (العودة إلى الوطن). وتشمل هذه المطارات: مطار دبي الدولي، مطار آل مكتوم الدولي، مطار زايد الدولي، ومطار الشارقة الدولي.
هل استأنفت جميع شركات الطيران الإماراتية عملياتها الجزئية أيضاً؟
نعم، استأنفت الناقلات المحلية عمليات جزئية، تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة الركاب العالقين. وتضم هذه الشركات: طيران الإمارات، فلاي دبي، الاتحاد للطيران، والعربية للطيران.
هل استأنفت شركات الطيران الرحلات المجدولة؟
ليس بعد.
متى ستستأنف شركات الطيران الرحلات الجوية المجدولة؟
الأمر غير واضح بعد، حيث لا يزال المجال الجوي مغلقاً أمام الرحلات التجارية المجدولة بسبب النزاع العسكري المستمر الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وستقوم السلطات وشركات الطيران بالإعلان عن تفاصيل استئناف الرحلات المنتظمة في الوقت المناسب.
يُذكر أن "الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران" علقتا رحلاتهما حتى يوم الأربعاء.
هل يجب على الأشخاص الذين لديهم رحلات في الأيام القادمة التوجه إلى المطارات؟
لا. وفقاً للتعليمات الصادرة عن سلطات الطيران والمطارات وشركات الطيران، يجب على الركاب عدم التوجه إلى المطار إلا إذا كان لديهم تأكيد لرحلتهم من شركة الطيران.
هل تعطي شركات الطيران الأولوية لبعض الركاب؟
أعلنت طيران الإمارات أنها ستعطي الأولوية للعملاء الذين لديهم حجوزات سابقة مع بدء عدد محدود من الرحلات الجوية.
كيف سيعرف الركاب حالة رحلتهم؟
قالت شركات الطيران الإماراتية إنها ستتصل بالركاب الذين تم إعادة حجزهم على هذه الرحلات المحدودة. لذلك، يجب على الركاب الذين تتصل بهم شركات الطيران فقط التوجه إلى المطار لتجنب الازدحام.
كيف يمكن لركاب الإمارات إعادة حجز الرحلات والمطالبة باسترداد الأموال؟
طيران الإمارات: ذكرت أنه يمكن للأشخاص إعادة الحجز على رحلة أخرى إلى وجهتهم المقصودة للسفر في أو قبل 20 مارس. إذا تم حجز الرحلات عبر وكلاء السفر، فيجب التواصل معهم. أما إذا كان الحجز مباشراً مع الشركة، فيجب الاتصال بالشركة مباشرة، ويمكن للركاب طلب استرداد الأموال عبر ملء النموذج المخصص إذا كان الحجز مباشراً.
فلاي دبي: يمكن للركاب إعادة حجز رحلة بديلة إلى نفس الوجهة خلال 20 يوماً من تاريخ السفر الأصلي مجاناً. يمكن للمسافرين التواصل مع مركز الاتصال في دبي على الرقم (4445 54 600 971+)، أو زيارة متجر السفر الخاص بها، أو التواصل مع وكيل السفر الخاص بهم لخيارات إعادة الحجز أو الاسترداد.
الاتحاد للطيران: أوضحت أن الضيوف الذين يحملون تذاكر صادرة في أو قبل 28 فبراير 2026، مع تواريخ سفر أصلية حتى 7 مارس 2026، يمكنهم إعادة الحجز مجاناً على الرحلات التي تشغلها الاتحاد حتى 18 مارس 2026. ويمكن للمسافرين على جميع رحلات الاتحاد حتى 7 مارس طلب استرداد الأموال عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال وكيل السفر.
العربية للطيران: أفادت بأنه سيتم التواصل مباشرة مع المسافرين الذين تغادر رحلاتهم خلال الـ 24 ساعة القادمة بشأن الخيارات البديلة. إذا تم الحجز عبر القنوات المباشرة والمغادرة في غضون 24 ساعة، يرجى زيارة موقع الشركة لاختيار الخيارات البديلة. أما العملاء الذين حجزوا عبر وكلاء السفر فيجب عليهم الاتصال بهم مباشرة.
كم عدد الركاب الذين تم دعمهم بخدمات إعادة الحجز؟
قالت الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) إن 20,200 مسافر تأثروا بإعادة جدولة الرحلات وتم توفير ترتيبات إقامة مؤقتة لهم وتسهيل خدمات إعادة الحجز.