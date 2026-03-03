قطاع الطيران في الإمارات يبدأ استعادة عملياته جزئياً وسط استمرار التوترات الإقليمية

طيران الإمارات: ذكرت أنه يمكن للأشخاص إعادة الحجز على رحلة أخرى إلى وجهتهم المقصودة للسفر في أو قبل 20 مارس. إذا تم حجز الرحلات عبر وكلاء السفر، فيجب التواصل معهم. أما إذا كان الحجز مباشراً مع الشركة، فيجب الاتصال بالشركة مباشرة، ويمكن للركاب طلب استرداد الأموال عبر ملء النموذج المخصص إذا كان الحجز مباشراً.

فلاي دبي: يمكن للركاب إعادة حجز رحلة بديلة إلى نفس الوجهة خلال 20 يوماً من تاريخ السفر الأصلي مجاناً. يمكن للمسافرين التواصل مع مركز الاتصال في دبي على الرقم (4445 54 600 971+)، أو زيارة متجر السفر الخاص بها، أو التواصل مع وكيل السفر الخاص بهم لخيارات إعادة الحجز أو الاسترداد.

الاتحاد للطيران: أوضحت أن الضيوف الذين يحملون تذاكر صادرة في أو قبل 28 فبراير 2026، مع تواريخ سفر أصلية حتى 7 مارس 2026، يمكنهم إعادة الحجز مجاناً على الرحلات التي تشغلها الاتحاد حتى 18 مارس 2026. ويمكن للمسافرين على جميع رحلات الاتحاد حتى 7 مارس طلب استرداد الأموال عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال وكيل السفر.

العربية للطيران: أفادت بأنه سيتم التواصل مباشرة مع المسافرين الذين تغادر رحلاتهم خلال الـ 24 ساعة القادمة بشأن الخيارات البديلة. إذا تم الحجز عبر القنوات المباشرة والمغادرة في غضون 24 ساعة، يرجى زيارة موقع الشركة لاختيار الخيارات البديلة. أما العملاء الذين حجزوا عبر وكلاء السفر فيجب عليهم الاتصال بهم مباشرة.