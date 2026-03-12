قطاع التجزئة في الإمارات يؤكد استدامة الإمدادات الغذائية ووفرة المخزون

تتوجه شركات التجزئة في دولة الإمارات بشكل متزايد نحو توريد الأغذية الطازجة من الموردين المحليين والتوسع في أسواق دولية جديدة لضمان استدامة إمدادات السلع الاستهلاكية في الدولة، وذلك في ظل التوترات الإقليمية الجارية.
أكد تجار التجزئة في الإمارات توفر إمدادات تغطي الطلب الاستهلاكي لعدة أشهر، حيث صرح محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ "تعاونية الاتحاد"، بأن العمل جارٍ لضمان توافر السلع باستمرار من خلال دعم الموردين المحليين وإيجاد مصادر جديدة.
وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتحاد التعاونية، إنهم يعملون بجد لضمان التوافر المستمر للسلع.
وأضاف: لتحقيق ذلك، نحصل على دعم موردينا المحليين وفي الوقت نفسه، نبحث عن مصادر جديدة لتلبية الطلب.
وأكد الدكتور دانانجاي داتار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العدل التجارية، لصحيفة الخليج تايمز بأن العملاء لا ينبغي أن يقلقوا بشأن التخزين بسبب الوضع الإقليمي المستمر.
وقال: "بعيداً عن مصادرنا الأساسية من الهند، لدينا علاقات تجارية عميقة وطويلة الأمد مع البحرين وعمان وقطر ودول خليجية أخرى. تمنحنا شبكة التوريد متعددة الدول هذه المرونة والقدرة على الصمود للاستجابة لطفرات الطلب دون أي مساومة على توافر المنتجات أو جودتها. تضم محفظتنا أكثر من 4,500 منتج، ونحن ملتزمون بجعل كل واحد منها متاحاً لعملائنا".
وقال فيصل خالد النابودة، مدير التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، إنهم يعملون مع شبكة واسعة من الموردين الدوليين مع تعزيز الشراكات مع المزارع المحلية، خاصة للخضروات واللحوم الطازجة.
وأضاف: "لدينا استراتيجية توريد تساعد في ضمان استقرار الإمدادات وتعزز التزامنا بدعم المنتجين المحليين. ويمكن للعملاء الاطمئنان إلى أنه لا يوجد قلق بشأن توفر الغذاء".
وقالت جمعية أبوظبي التعاونية (ADCOOP)، التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، إنها تواصل توريد الأغذية الطازجة يومياً من المزارع المحلية والموردين الموثوقين لضمان الجودة والتوافر المتسقين.
قالت مجموعة "ماجد الفطيم"، التي تملك وتدير "كارفور" في الإمارات ودول إقليمية أخرى، إنها تضمن أن تكون الرفوف ممتلئة جيداً. وقالت في بيان: "نحن نراقب عن كثب أنماط الطلب وننسق مع شركائنا في سلسلة التوريد لضمان التوافر المستمر لآلاف السلع والأصناف الأساسية. وتستمر متاجرنا في العمل كالمعتاد حيثما كان ذلك ممكناً، مع تعديل العمليات في المواقع بما يتماشى مع توجيهات السلطات المحلية".
ونظراً للوضع الجيوسياسي الحالي والصراع المستمر في المنطقة، قالت شركة "عادل تريدنغ" إنها زادت مستويات مخزونها بشكل كبير لضمان الاستمرارية الكاملة للإمدادات.
وقال داتار: "لقد قمنا بتخزين السلع في جميع فروعنا التي تزيد عن 29 فرعاً والمنتشرة في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان لضمان بقاء رفوفنا ممتلئة وعدم مواجهة أي عميل لنقص. نحن قادرون على تصدير ما يصل إلى 300 طن من المنتجات من الهند وحدها بشكل يومي، وبنيتنا التحتية للتخزين مجهزة بالكامل للحفاظ على الإمدادات لأشهر قادمة".
كما أكد النابودة من تعاونية الشارقة الحفاظ على مستويات مخزون قوية في جميع فئات المنتجات الأساسية مع وجود مخزون كافٍ لتلبية طلب العملاء للأشهر القادمة. وقال: "نحن نراقب باستمرار سلاسل التوريد ودورات التجديد لضمان التوفر دون انقطاع للمواد الغذائية والمنزلية الرئيسية".
وأكدت جمعية أبوظبي التعاونية أنها تضمن مخزوناً "لعدة أشهر" عبر جميع فروعها، مع التوافر الكامل للمنتجات الطازجة واللحوم والأسماك والمخبوزات والبقالة والمواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية.
وقال برتراند لوماي، الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية: "جميع محلات السوبر ماركت لدينا ممتلئة بالكامل بمجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الفواكه والخضروات الطازجة، واللحوم والأسماك الطازجة، والمخبوزات، والأساسيات اليومية، والبقالة، والمنتجات الغذائية وغير الغذائية. كما أن مخازننا الخلفية عبر الفروع ومراكزنا اللوجستية المركزية ممتلئة جيداً أيضاً، مع وجود إمدادات كافية لتغطية الطلب لعدة أشهر".
كما شدد محمد الهاشمي من تعاونية الاتحاد على أن لديهم مخزوناً غذائياً كافياً ليستمر لشهور. وأضاف أن نشاط الشراء في السوق لا يزال طبيعياً ويعكس أنماط سلوك المستهلك المعتادة. وأكد أن التعاونية تراقب باستمرار مؤشرات السوق واحتياجات المستهلكين، مع اتخاذ تدابير استباقية للحفاظ على استقرار الإمدادات.
وأكدت مجموعة "المايا"، وهي شركة تجزئة كبرى مقرها دبي، للعملاء أنها تظل ملتزمة بشدة بسياسة صارمة لاستقرار الأسعار. وقال كمال فاشاني، نائب الرئيس التنفيذي ومدير المجموعة في "المايا": "من خلال تعزيز سلاسل التوريد الدولية الخاصة بنا، اتخذنا تدابير حاسمة للتخفيف من الضغوط اللوجستية وتقلبات السوق. ونتيجة لذلك، لا تزال أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الأرز وزيوت الطعام ومنتجات الألبان والمنتجات الطازجة، مستقرة في جميع متاجرنا. أولويتنا هي ضمان أن يتمكن كل مقيم من التسوق بثقة وراحة بال، مع العلم أن القدرة على تحمل تكاليف الاحتياجات المنزلية الأساسية محمية".