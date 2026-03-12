قطاع التجزئة في الإمارات يؤكد استدامة الإمدادات الغذائية ووفرة المخزون

قالت مجموعة "ماجد الفطيم"، التي تملك وتدير "كارفور" في الإمارات ودول إقليمية أخرى، إنها تضمن أن تكون الرفوف ممتلئة جيداً. وقالت في بيان: "نحن نراقب عن كثب أنماط الطلب وننسق مع شركائنا في سلسلة التوريد لضمان التوافر المستمر لآلاف السلع والأصناف الأساسية. وتستمر متاجرنا في العمل كالمعتاد حيثما كان ذلك ممكناً، مع تعديل العمليات في المواقع بما يتماشى مع توجيهات السلطات المحلية".