قطاع الإسكان في دبي يسجل مبيعات قياسية في أكتوبر

يواصل سوق العقارات في دبي تجاوز التوقعات، حيث يحقق القطاع السكني أحجام مبيعات غير مسبوقة في عام 2025، بينما يحافظ سوق المكاتب على نسبة إشغال شبه كاملة وسط الطلب المتزايد.
هذا الأداء القياسي مدفوع بالنمو السكاني المستمر، وثقة المستثمرين القوية، وتطور مكانة دبي كموطن دائم للمواطنين العالميين بدلاً من كونها وجهة عابرة.
بحلول نهاية أكتوبر، وصلت مبيعات العقارات إلى مستوى تاريخي بلغ 559.4 مليار درهم، متجاوزة بالفعل الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 522.1 مليار درهم الذي تم تسجيله في عام 2024.
تقرير آخر، يتتبع أول 290 يومًا من العام، أشار إلى مبيعات بلغت 525.87 مليار درهم، مما يؤكد النمو الهائل للسوق. يظل حجم المعاملات قويًا، حيث أشار تقرير في أكتوبر إلى 178,244 صفقة حتى تاريخه، بينما أشار آخر إلى 168,540 معاملة في أول 290 يومًا.
يتميز هذا الازدهار بتفضيل قوي للعقارات غير المكتملة، والتي شكلت 70 في المائة من إجمالي المبيعات السكنية في الربع الثالث.
تستمر الشقق في الهيمنة على حجم المعاملات، لكن هناك تباين واضح في نمو الأسعار. في الربع الثالث من عام 2025، ارتفعت أسعار البيع في 31 من أصل 34 مجتمعًا للفلل والمنازل التي تم تتبعها في تقرير واحد، مع قلة العرض مما أدى إلى زيادة متوسط السعر بنسبة 22 في المائة. في المقابل، شهدت الشقق زيادة متوسطة أكثر بنسبة 12 في المائة. كان القطاع السعري الأكثر نشاطًا على أساس سنوي هو نطاق 5-10 مليون درهم، الذي شهد زيادة بنسبة 60 في المائة في المعاملات.
يدعم هذا الصمود في السوق تحول أساسي في عقلية المشترين. "يرى المشترون دبي كقاعدة دائمة بدلاً من كونها وجهة قصيرة الأجل،" وهو اتجاه يشكل أنماط الشراء ويدعم الطلب على المنازل العائلية. يدعم ذلك الرياح الديموغرافية القوية، حيث تجاوز عدد سكان دبي 3.8 مليون نسمة اعتبارًا من عام 2024 ويستمر في النمو.
يعكس سوق المكاتب هذه القوة، حيث يظهر حيوية استثنائية مع معدلات إشغال قياسية. تقود الأصول المكتبية من الدرجة الأولى بنسبة إشغال تبلغ 95 في المائة، مما يساهم في متوسط قوي على مستوى المدينة بنسبة 92 في المائة.
هذا النقص في المساحات المتاحة ذات الجودة العالية دفع متوسط إيجارات المكاتب إلى 190 درهمًا لكل قدم مربع، بزيادة كبيرة بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي.
تواصل المناطق الرئيسية مثل مركز دبي المالي العالمي وون سنترال ووسط مدينة دبي فرض أعلى مستويات الإيجار.
من المتوقع أن تدخل موجة جديدة من العرض إلى سوق المكاتب اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا، مع توقعات بتسليم 2.3 مليون قدم مربع في عام 2026 وأكثر من 4.1 مليون قدم مربع في عام 2027. الكثير من هذه المساحات من الدرجة الأولى، التي تتركز في مناطق مثل مركز دبي المالي العالمي ومدينة إكسبو، تشهد بالفعل زخمًا قويًا في التأجير المسبق، مما يشير إلى امتصاص صحي من قبل الشركات المستأجرة.
يعزو قادة الصناعة هذا الازدهار المستمر إلى السياسات الحكومية الرؤيوية والبنية التحتية ذات المستوى العالمي. تضاعفت المبيعات سبع مرات منذ عام 2020، مما يضع دبي على طريق تحقيق أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033، التي تستهدف تريليون درهم في المعاملات السنوية. كانت اللوائح الصديقة للمستثمرين، بما في ذلك خيارات الإقامة طويلة الأجل مثل التأشيرة الذهبية، حاسمة في تعزيز تدفقات الاستثمار الدولي.
مع بقاء شهرين في السنة، من المتوقع أن يصبح عام 2025 العام الأكثر نشاطًا على الإطلاق للعقارات في دبي، وفقًا لما قاله المحللون.