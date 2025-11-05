قطاع الإسكان في دبي يسجل مبيعات قياسية في أكتوبر

تستمر الشقق في الهيمنة على حجم المعاملات، لكن هناك تباين واضح في نمو الأسعار. في الربع الثالث من عام 2025، ارتفعت أسعار البيع في 31 من أصل 34 مجتمعًا للفلل والمنازل التي تم تتبعها في تقرير واحد، مع قلة العرض مما أدى إلى زيادة متوسط السعر بنسبة 22 في المائة. في المقابل، شهدت الشقق زيادة متوسطة أكثر بنسبة 12 في المائة. كان القطاع السعري الأكثر نشاطًا على أساس سنوي هو نطاق 5-10 مليون درهم، الذي شهد زيادة بنسبة 60 في المائة في المعاملات.