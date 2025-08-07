قطار الاتحاد يدفع أسعار العقارات والإيجارات في الإمارات إلى مستويات قياسية

شهدت أسعار العقارات ومعدلات الإيجار في المناطق القريبة من مسار قطار الاتحاد الوطني بالإمارات نموًا مزدوج الأرقام خلال عام 2025، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع. ويتوقع مسؤولون في قطاع العقارات أن تزيد قيمة العقارات بنسبة تصل إلى 25 في المئة، بينما قد ترتفع الإيجارات بما يصل إلى 15 في المئة.

قال كريستوفر سينا، مدير المبيعات في شركة بيرترهومز:

"شهدت قيم الإيجار في المناطق القريبة من محطات قطار الاتحاد نموًا مستمرًا، بمتوسط زيادة تسعة في المئة خلال التسعة أشهر الماضية. سجلت دبي فستيفال سيتي ارتفاعًا بارزًا بنسبة 23 في المئة، تلتها دبي الجنوب بزيادة 10 في المئة. هذا يعكس الاتجاهات نفسها التي شهدتها المناطق المتأثرة بأعمال بناء خط مترو دبي الأزرق، حيث قفزت الإيجارات بنسبة 23 في المئة."

وأضاف: "توافر السهولة في الوصول يؤدي إلى زيادة الطلب، والعقارات الواقعة على مقربة من المحطات الجديدة ستتمتع بعلاوة سعرية نتوقع أن تتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة."

فيما يخص أسعار العقارات، أشار سينا إلى أن القيم في المناطق القريبة من محطات قطار الاتحاد ارتفعت بمعدل 13 بالمئة خلال الأشهر التسعة الماضية. وأوضح:

"قاد دبي فستيفال سيتي، الواقع بالقرب من محطة الجداف، على صدارة الطفرة بزيادة قوية بلغت 18 بالمئة، تلتها دبي الجنوب وقرية دبي للاستثمار بنسبة 17 بالمئة لكل منهما."

