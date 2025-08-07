قطار الاتحاد يدفع أسعار العقارات والإيجارات في الإمارات إلى مستويات قياسية

شهدت أسعار العقارات ومعدلات الإيجار في المناطق القريبة من مسار قطار الاتحاد الوطني بالإمارات نموًا مزدوج الأرقام خلال عام 2025، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع. ويتوقع مسؤولون في قطاع العقارات أن تزيد قيمة العقارات بنسبة تصل إلى 25 في المئة، بينما قد ترتفع الإيجارات بما يصل إلى 15 في المئة.
قال كريستوفر سينا، مدير المبيعات في شركة بيرترهومز:
"شهدت قيم الإيجار في المناطق القريبة من محطات قطار الاتحاد نموًا مستمرًا، بمتوسط زيادة تسعة في المئة خلال التسعة أشهر الماضية. سجلت دبي فستيفال سيتي ارتفاعًا بارزًا بنسبة 23 في المئة، تلتها دبي الجنوب بزيادة 10 في المئة. هذا يعكس الاتجاهات نفسها التي شهدتها المناطق المتأثرة بأعمال بناء خط مترو دبي الأزرق، حيث قفزت الإيجارات بنسبة 23 في المئة."
وأضاف: "توافر السهولة في الوصول يؤدي إلى زيادة الطلب، والعقارات الواقعة على مقربة من المحطات الجديدة ستتمتع بعلاوة سعرية نتوقع أن تتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة."
فيما يخص أسعار العقارات، أشار سينا إلى أن القيم في المناطق القريبة من محطات قطار الاتحاد ارتفعت بمعدل 13 بالمئة خلال الأشهر التسعة الماضية. وأوضح:
"قاد دبي فستيفال سيتي، الواقع بالقرب من محطة الجداف، على صدارة الطفرة بزيادة قوية بلغت 18 بالمئة، تلتها دبي الجنوب وقرية دبي للاستثمار بنسبة 17 بالمئة لكل منهما."
يُذكر أن مشروع القطار الوطني الإماراتي من المتوقع إطلاق خدمات الركاب فيه عام 2026، وعند التشغيل، من المتوقع أن يستوعب حوالي 36.5 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030. وتمتد شبكة القطار على مسافة بحوالي 900 كيلومتر، وستربط 11 مدينة ومنطقة في جميع الإمارات السبع.
وقارن روبيرت سيموندز، مدير الإيجارات في بيرترهومز، بين الأمر وخط مترو دبي الأحمر، حيث ارتفعت قيمة العقارات الواقعة ضمن نطاق خمس إلى خمس عشرة دقيقة سيرًا على الأقدام بين 15 إلى 25 بالمئة وقال:
"نظرًا لنطاق قطار الاتحاد الوطني واتصاله بالمراكز الرئيسية مثل مطار آل مكتوم الدولي المتوسع، فمن المتوقع بحذر زيادة قدرها 10 إلى 15 بالمئة في قيم العقارات السكنية في المستقبل القريب."
زيادة اهتمام المشترين
مع توقعات بتحقيق عوائد أعلى على العقارات بالقرب من محطات قطار الاتحاد، يشهد السوق ارتفاعًا في اهتمام المستثمرين الراغبين في الاستفادة من فرص الدخول المبكرة.
قال مارك كاسلي، الرئيس التنفيذي لقسم العقارات في شركة هاسبي:
"شهدنا ارتفاعًا في اهتمام العملاء، مع إرشاد الوكلاء للعملاء نحو مواقع استراتيجية يمكنهم الدخول فيها مبكرًا، متوقعين أن يدفع الطلب الأسعار وعوائد الإيجارات إلى الأعلى. ومع بدء تشغيل المحطات، من المرجح أن تعكس قيمة المنازل ذات الاتصال الجيد، سواء كانت شققًا أو فيلات، الارتفاع الذي شهدناه في دبي مارينا ووسط المدينة بعد إطلاق المترو."
وأضاف أن أسعار العقارات السكنية بالقرب من محطات قطار الاتحاد قد تشهد زيادة تتراوح بين 15 إلى 25 في المئة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات الأولى بعد بدء التشغيل.
وأوضح: "من المتوقع أن يكون النمو الأعظم في المناطق التي تجمع بين القدرة على تحمل التكاليف وتحسين وصلات النقل، مما يجذب كلًا من المستخدمين النهائيين والمستثمرين. وهذا يشمل العقارات الجاهزة التي ستستفيد على الفور من تحسين سهولة الوصول، وكذلك المشاريع العقارية التي يتم طرحها قبل اكتمالها."
توقع الرئيس التنفيذي لشركة هاسبي أيضًا ارتفاع قيم الإيجار في المناطق المحيطة بالمحطات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة خلال 12 إلى 24 شهرًا القادمة.