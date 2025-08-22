"قطار الاتحاد": استثمار استراتيجي يربط مدن الإمارات ويعزز قيمتها العقارية

من المقرر أن تبدأ شبكة السكك الحديدية الوطنية للركاب "قطارات الاتحاد" عملياتها في عام 2026. وبمجرد تشغيلها، من المتوقع أن تنقل حوالي 36.5 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030.

من المتوقع أن تستفيد المدن والبلدات في المستويين الثاني والثالث بدولة الإمارات بشكل كبير من إطلاق خدمات الركاب لقطارات الاتحاد للسكك الحديدية العام المقبل - وهو ما يمكن أن يرفعها إلى مستوى المدن من الفئة الأولى والثانية.

وفقًا لقادة صناعة العقارات، فإن تحسين السرعة والاتصال بين المراكز الرئيسية مثل دبي وأبوظبي والمناطق النائية مثل الذيد، والرويس، والفجيرة سيعزز الطلب في هذه المناطق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات وأسعار الإيجارات.

تحول في المشهد العقاري

قال مارك كاستلي، الرئيس التنفيذي للعقارات في "هوسبي": "من المقرر أن يُحدث إطلاق قطارات الاتحاد للسكك الحديدية تحولًا في المشهد العقاري السكني في الإمارات العربية المتحدة من خلال جعل التنقل بين الإمارات أسرع وأكثر ملاءمة. ومن المرجح أن تشهد المواقع التي كانت تعتبر في السابق بعيدة جدًا عن مراكز التوظيف الرئيسية، مثل رأس الخيمة والفجيرة والمجتمعات الناشئة في أبوظبي والشارقة، زيادة في الطلب على كل من العقارات قيد الإنشاء والعقارات الجاهزة".

وأضاف أن مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل "قطارات الاتحاد" للسكك الحديدية عادة ما تغذي النمو العقاري في المناطق المحيطة بها عن طريق تحسين إمكانية الوصول وفتح آفاق جديدة للطلب.

تُعد المدن من الفئة الأولى بشكل عام أكثر تطورًا، وأكثر تحضرًا، وتوفر بنية تحتية أقوى، وتكلفة معيشة أعلى، وفرص عمل أكبر. في المقابل، غالبًا ما تكون المدن من الفئة الثانية أقل تكلفة وأقل كثافة سكانية.

وتابع كاستلي: "مع أن يصبح التنقل أسهل وأسرع، فمن المحتمل أن نرى المزيد من السكان ينتقلون إلى مسافات أبعد من مراكز المدن الحالية بحثًا عن منازل أكبر وقيمة أفضل مقابل المال. هذا التحول في الطلب سيدفع بشكل طبيعي أسعار الإيجارات في المناطق التي كانت تعتبر في السابق بعيدة جدًا بسبب الازدحام المروري أو أوقات التنقل".