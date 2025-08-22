"قطار الاتحاد": استثمار استراتيجي يربط مدن الإمارات ويعزز قيمتها العقارية

من المقرر أن تبدأ شبكة السكك الحديدية الوطنية للركاب "قطارات الاتحاد" عملياتها في عام 2026. وبمجرد تشغيلها، من المتوقع أن تنقل حوالي 36.5 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030.
من المتوقع أن تستفيد المدن والبلدات في المستويين الثاني والثالث بدولة الإمارات بشكل كبير من إطلاق خدمات الركاب لقطارات الاتحاد للسكك الحديدية العام المقبل - وهو ما يمكن أن يرفعها إلى مستوى المدن من الفئة الأولى والثانية.
وفقًا لقادة صناعة العقارات، فإن تحسين السرعة والاتصال بين المراكز الرئيسية مثل دبي وأبوظبي والمناطق النائية مثل الذيد، والرويس، والفجيرة سيعزز الطلب في هذه المناطق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات وأسعار الإيجارات.
قال مارك كاستلي، الرئيس التنفيذي للعقارات في "هوسبي": "من المقرر أن يُحدث إطلاق قطارات الاتحاد للسكك الحديدية تحولًا في المشهد العقاري السكني في الإمارات العربية المتحدة من خلال جعل التنقل بين الإمارات أسرع وأكثر ملاءمة. ومن المرجح أن تشهد المواقع التي كانت تعتبر في السابق بعيدة جدًا عن مراكز التوظيف الرئيسية، مثل رأس الخيمة والفجيرة والمجتمعات الناشئة في أبوظبي والشارقة، زيادة في الطلب على كل من العقارات قيد الإنشاء والعقارات الجاهزة".
وأضاف أن مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل "قطارات الاتحاد" للسكك الحديدية عادة ما تغذي النمو العقاري في المناطق المحيطة بها عن طريق تحسين إمكانية الوصول وفتح آفاق جديدة للطلب.
تُعد المدن من الفئة الأولى بشكل عام أكثر تطورًا، وأكثر تحضرًا، وتوفر بنية تحتية أقوى، وتكلفة معيشة أعلى، وفرص عمل أكبر. في المقابل، غالبًا ما تكون المدن من الفئة الثانية أقل تكلفة وأقل كثافة سكانية.
وتابع كاستلي: "مع أن يصبح التنقل أسهل وأسرع، فمن المحتمل أن نرى المزيد من السكان ينتقلون إلى مسافات أبعد من مراكز المدن الحالية بحثًا عن منازل أكبر وقيمة أفضل مقابل المال. هذا التحول في الطلب سيدفع بشكل طبيعي أسعار الإيجارات في المناطق التي كانت تعتبر في السابق بعيدة جدًا بسبب الازدحام المروري أو أوقات التنقل".
أشار فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "فام بروبرتيز"، إلى أن قيم الأراضي في مدن الفئة الثانية مثل الفجيرة، والذيد، والرويس ستواجه ضغطًا تصاعديًا في الأسعار - ليس بسبب المضاربة، ولكن بسبب الطلب العضوي.
وقال المسدي: "ستظهر مشاريع تطويرية موجهة نحو النقل بالقرب من مناطق المحطات المؤكدة. فكر في تجمعات متعددة الاستخدامات يمكن المشي فيها حول محطات مثل المدينة الجامعية، وسكمكم، ومصفح".
"سيتم إعادة تعريف أسواق المنازل الثانية. قد تعيش عائلة في دبي ولكنها تمتلك وحدة شاطئية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الفجيرة، وتستخدمها بالفعل، لأنها تبعد أقل من ساعة. ستظل دبي هي المهيمنة، ولكن حدود هيمنتها على وشك التوسع. ستكون محطة جميرا للجولف بمثابة ممر جديد عالي الأداء"، قال المسدي.
وأضاف: "نحن لا نتحدث فقط عن النقل. نحن نتحدث عن السرعة، والترابط، والإنتاجية، وكيف أن كل ذلك يضغط المساحة والوقت. وعندما تضغط المساحة والوقت، فإنك تقلل من تكلفة الفرصة البديلة. هذا هو المكان الذي يتم فيه إطلاق القيمة الحقيقية".
"هذا تحول في الإمارات العربية المتحدة. فكل إمارة لديها دائمًا شيء فريد لتقدمه. ولكن حتى الآن، كانت تكلفة الفرصة البديلة للحركة، سواء للأشخاص، أو السلع، أو رأس المال، مرتفعة جدًا. "قطارات الاتحاد" للسكك الحديدية تُغير ذلك. عندما تختصر وقت السفر من ساعتين إلى 50 دقيقة بين المدن، فإنك لا توفر الوقت فقط، بل تعيد تشكيل الأماكن التي يختارها الناس للعيش، والعمل، والاستثمار. ما كان يُعتبر 'بعيدًا جدًا' يصبح فجأة بجوارنا".
وتابع فراس: "لم تعد الفجيرة نهاية الإمارات، بل هي البوابة الشرقية. وتصبح رأس الخيمة سوقًا واقعيًا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لعائلة في دبي. وتصبح العين قاعدة واقعية للمهنيين عن بعد الذين يمكنهم الآن أن يكونوا في العاصمة أو على الساحل في أقل من ساعة. هذا يخلق إعادة تسعير كاملة لقيمة الأراضي، لا بناءً على الجغرافيا، بل بناءً على إمكانية الوصول".
مستشهدًا بدراسة حالة، أشار إلى كيفية تحول المدن التابعة في اليابان بعد إدخال خط "شينكانسن" بين طوكيو وأوساكا.
"في غضون 5 سنوات من بدء تشغيل الخط بالكامل، شهدت كلتا المدينتين زيادة تزيد عن 40% في قيم الأراضي التجارية وأكثر من 60% زيادة في الطلب على الإسكان المرتبط بالسكان".
وأضاف: "ناغويا، على وجه الخصوص، انتقلت من سوق من الدرجة الثانية إلى واحدة من أكثر أسواق اللوجستيات والمكاتب تنافسية في اليابان. لماذا؟ ليس لأن الناس أحبوا القطارات، ولكن لأن سفر الأعمال، والسياحة، والتنقل الهجين أطلق العنان للتدفق الاقتصادي الذي كان في السابق مختنقًا بسبب الوقت".
وقال فراس: "ينطبق نفس المبدأ هنا، ولكن مع اختلاف حاسم: الإمارات تبني هذا في وقت ليس لدينا فيه أي مشاكل قديمة. هذا هو أحدث نظام سكك حديدية وأكثرها تمكينًا تقنيًا على هذا الكوكب".