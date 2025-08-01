قريباً في الإمارات: الدفع في المتاجر ومنح المصروف عبر "الدرهم الرقمي"

سيتمكن المقيمون والزوار في الإمارات قريباً من الدفع لأصدقائهم، ومنح مصروف الجيب للأطفال، والتسوق في المحلات التجارية بشكل رقمي بالكامل. مشروع الدرهم الرقمي، الذي سيكون بديلاً رقمياً للنقود المادية، سيجعل التعاملات المالية سهلة وسلسة.

هذا ما ورد في تقرير نشره المصرف المركزي الإماراتي حول المشروع. وعلى الرغم من عدم تحديد موعد لإطلاق المشروع، فمن المتوقع أن يتم إصدار الدرهم الرقمي في الربع الأخير من عام 2025 للقطاع التجاري.

بمجرد إطلاقه، سيكون الدرهم الرقمي بديلاً للنقود المادية ويمكن استخدامه لمجموعة واسعة من المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت، وفي المتاجر، والمعاملات التجارية، والمعاملات بين الأفراد.

حالات الاستخدام المبتكرة

ذكر التقرير أنه كجزء من المشروع التجاري، اختبر المصرف المركزي أربع حالات استخدام للاقتصاد الرقمي لتقييم جدوى وفعالية الدرهم الرقمي. شملت هذه الحالات الملكية الجزئية للأصول المميزة، والمحفظة السياحية الذكية، ومدفوعات الإعانات الاجتماعية الذكية، والمحفظة الفرعية للوالدين والأبناء.

في حالة استخدام الإعانات الاجتماعية، قامت وزارة تنمية المجتمع بتوزيع إعانات غذائية عبر الدرهم الرقمي القابل للبرمجة. وقد تمكنت الوزارة من برمجة كيفية إنفاق المبلغ ومراقبة توزيع واستخدام الإعانات الحكومية في الوقت الفعلي.