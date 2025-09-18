قروض أرخص في الإمارات قريباً بعد خفض أسعار الفائدة

على الرغم من أن انخفاض أسعار الفائدة عادةً ما يؤدي إلى انخفاض هوامش الفائدة الصافية (NIMs) التي تحصل عليها البنوك، إلا أنه يمكن تعويض ذلك بزيادة نشاط الإقراض، لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للشركات والأفراد على حد سواء الحصول على قروض بأسعار فائدة أكثر جاذبية. وقد يفيد هذا سكان دولة الإمارات العربية المتحدة الذين لديهم قروض عقارية أو قروض شخصية بفائدة متغيرة. كما يمكن أن يُسهم في تخفيف عبء خدمة الديون، مما يُعزز جودة الأصول. علاوة على ذلك، قد يستفيد الراغبون في الاستثمار العقاري من انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري. حتى مطورو العقارات يمكنهم الحصول على تمويل بأسعار فائدة أفضل، مما قد يُسرّع إطلاق المشاريع، وفقًا لما صرّح به فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سنشري فاينانشال، لصحيفة خليج تايمز.