قروض أرخص في الإمارات قريباً بعد خفض أسعار الفائدة

من المتوقع أن تنخفض تكاليف الاقتراض في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن خفض البنك المركزي يوم الأربعاء أسعار الفائدة.
وقال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان إن أسعار الفائدة الأساسية المطبقة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة انخفضت إلى 4.15 في المائة من 4.4 في المائة في وقت سابق.
يأتي قرار البنك المركزي الإماراتي بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مسجلاً أول تغيير في سياسته النقدية هذا العام. وتتبع الإمارات العربية المتحدة السياسة النقدية الأمريكية، حيث يرتبط الدرهم بالدولار الأمريكي.
دفعت هذه الخطوة، مدفوعةً بمؤشرات تباطؤ سوق العمل وتزايد الضغوط السياسية، الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.00%-4.25%. وكان آخر تغيير في سعر الفائدة في ديسمبر 2024، عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستواها الحالي البالغ 4.25%-4.50%.
أشارت لجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية في بيانها إلى تباطؤ نمو الوظائف، وارتفاع طفيف في معدل البطالة، لكنه لا يزال منخفضًا. كما ارتفع التضخم، ولا يزال مرتفعًا بعض الشيء.
نظراً لربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، كثيراً ما تتردد أصداء قرارات الاحتياطي الفيدرالي في جميع أنحاء الإمارات. ويتوقع المحللون أن يحذو المصرف المركزي الإماراتي حذوه، مخفضاً أسعار الفائدة المحلية، ومُحدثاً سلسلة من الآثار الاقتصادية.
من المتوقع أن يُحفّز انخفاض تكاليف الاقتراض إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات، لا سيما في قطاعات مثل العقارات وتجارة التجزئة والسياحة. وقد تنخفض أسعار الرهن العقاري، مما قد يُنعش الطلب في سوق العقارات بدبي، في حين أن انخفاض أسعار الائتمان قد يُشجّع على توسّع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، وفقًا للمحللين.
على الرغم من أن انخفاض أسعار الفائدة عادةً ما يؤدي إلى انخفاض هوامش الفائدة الصافية (NIMs) التي تحصل عليها البنوك، إلا أنه يمكن تعويض ذلك بزيادة نشاط الإقراض، لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للشركات والأفراد على حد سواء الحصول على قروض بأسعار فائدة أكثر جاذبية. وقد يفيد هذا سكان دولة الإمارات العربية المتحدة الذين لديهم قروض عقارية أو قروض شخصية بفائدة متغيرة. كما يمكن أن يُسهم في تخفيف عبء خدمة الديون، مما يُعزز جودة الأصول. علاوة على ذلك، قد يستفيد الراغبون في الاستثمار العقاري من انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري. حتى مطورو العقارات يمكنهم الحصول على تمويل بأسعار فائدة أفضل، مما قد يُسرّع إطلاق المشاريع، وفقًا لما صرّح به فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سنشري فاينانشال، لصحيفة خليج تايمز.
وأضاف أنه في حين تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة عادة إلى تآكل العائدات من الاستثمارات التقليدية، مثل الودائع الثابتة، فإنها يمكن أن تترجم إلى مكاسب لسوق الأسهم، وخاصة بالنسبة لأسهم النمو والشركات التي تدفع أرباحًا.
كما يُعزز خفض سعر الفائدة مكانة الإمارات كوجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يسعى رأس المال العالمي إلى تحقيق عوائد أعلى في أسواق مستقرة وموجهة نحو النمو. وقد يُعزز ضعف الدولار صادرات الإمارات، مما يزيد من تنافسية السلع غير النفطية على الصعيد الدولي.
مع ذلك، قد لا تستفيد جميع القطاعات بالتساوي. فقد يواجه المدخرون الذين يعتمدون على الودائع الثابتة أو السندات انخفاضًا في العائدات، مما يدفعهم إلى التوجه نحو الأسهم أو العقارات. في غضون ذلك، من المرجح أن تستجيب أسواق الأسهم بشكل إيجابي، على الرغم من أن التقلبات قد تستمر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وفقًا للمحللين.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج المجاورة، قد يكون التوقيت مناسبًا. قد تستفيد مشاريع العقارات والبنية التحتية واسعة النطاق من انخفاض تكاليف التمويل، مما يشجع على إطلاق مشاريع جديدة وتسريع وتيرة التطوير العقاري القائم. ومن المرجح أيضًا أن يعزز انخفاض أسعار الرهن العقاري الطلب على العقارات السكنية والتجارية، بينما ستستفيد الأسر من تخفيف أعباء السداد. وصرح حمزة دويك، رئيس قسم التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك، لصحيفة خليج تايمز: "مع زيادة الدخل المتاح للإنفاق، قد يشهد إنفاق المستهلكين على فئات مثل السيارات والتكنولوجيا والسلع الفاخرة ارتفاعًا ملحوظًا".
قال دويك إن الأردن قد يشعر بتأثير أشد. وأضاف: "بالنسبة للأسر التي تعاني من ديون ثقيلة، قد يُخفف انخفاض أسعار الفائدة الضغط المالي بشكل ملموس. هذا التحسن في القدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب احتمالية تعزيز ثقة المستهلك، من شأنه أن يُنعش الطلب المحلي في سوق يلعب فيه الاستهلاك دورًا حاسمًا في الزخم الاقتصادي".
ستحتاج بنوك المنطقة إلى التكيف مع انخفاض هوامش الفائدة الصافية، إلا أن الطلب المتزايد على الائتمان قد يُسهم في تخفيف الضغط على الربحية. كما يُشير تيسير شروط الاقتراض إلى تحسّن جودة الأصول، مع انخفاض مخاطر السداد. وصرح دويك قائلاً: "من المرجح أن يُعدّل المستثمرون استراتيجياتهم أيضًا، بتحويل رؤوس أموالهم من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم والعقارات والأصول البديلة التي تُبشّر بعوائد أعلى في ظل انخفاض أسعار الفائدة".
على المستوى الكلي، من شأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية أن يُعطي دفعةً مُرحبًا بها للطلب الإقليمي في وقتٍ لا تزال فيه مخاطر التضخم مُنخفضة. وصرح دويك: "قد يُضيف ضعف الدولار مزيدًا من الارتفاع من خلال دعم أسعار النفط الخام، مما يُتيح دفعةً محتملةً لإيرادات مُصدّري الهيدروكربونات في الخليج".