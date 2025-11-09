قانون الغاز الموحّد بأبوظبي: نقلة نوعية نحو مستقبل طاقة مستدام وآمن

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي قانون الغاز الموحد للإمارة خلال مشاركتها في أديبك 2025.

باعتباره أول إطار تنظيمي شامل من نوعه، يمثل قانون الغاز الموحد علامة فارقة مهمة لقطاع الطاقة في المنطقة، حيث يضع معايير وإجراءات موحدة عبر صناعة الغاز لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة. ويغطي جميع أنظمة الغاز بما في ذلك الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال والغازات الصناعية.

يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ورؤية الإمارات طويلة الأمد للاستدامة، يعزز القانون من مكانة قطاع الطاقة لدى المستثمرين من خلال خلق بيئة تنظيمية واضحة ومتسقة وشفافة تدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص وتدفع مسيرة الدولة نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.

خلال أديبك 2025، ستسلط الدائرة الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتعزيز الأطر التنظيمية وتحسين السلامة والحوكمة والامتثال. تتماشى هذه الجهود مع استراتيجية كفاءة الطاقة والمياه 2030، مما يساهم في نظام طاقة أكثر كفاءة واستدامة في أبوظبي.

قال عبدالله الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: “يشهد قطاع الطاقة في أبوظبي تحولاً جذرياً مدفوعاً بالابتكار والتقدم. يمثل إطلاق قانون الغاز الموحد في أديبك 2025 علامة استراتيجية في تطوير نظام طاقة آمن وفعال ومستدام يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة. يعكس القانون التزام الدائرة بتوحيد المعايير الفنية وتعزيز الموثوقية ودفع تحول القطاع، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز رائد للطاقة النظيفة والابتكار ويدعم هدف الإمارات في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.”

أنشأت الدائرة إطاراً شاملاً للإشراف التنظيمي يضمن توفير أكثر من 100 منتج بترولي في أبوظبي بشكل آمن وموثوق وفعال. تم ذلك مع تعزيز بيئة مواتية للابتكار والاستثمار والنمو في القطاع الخاص.

من خلال مبادرات استراتيجية مثل التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي، وإطلاق قانون الغاز الموحد، تعمل دائرة الطاقة على تحسين إدارة الطاقة لتحقيق المزيج الأمثل للطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع تمكين أصحاب المصلحة في الصناعة من تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية الطموحة. يمكن ملاحظة ذلك في تركيز الدائرة على زيادة السلامة والتميز الفني للمنتجات البترولية، وتبسيط إجراءات التصاريح، وإطار تنظيمي جديد وعمليات لتعزيز الاستثمارات في الوقود منخفض الكربون، والانتقال إلى الكهرباء الكاملة للعقارات السكنية والتجارية.

هذه التغييرات لديها القدرة على توفير أكثر من 100 مليون درهم إماراتي سنويًا للعملاء السكنيين، مع خفض الانبعاثات السنوية بأكثر من 200,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، وهو ما يعادل إزالة أكثر من 40,000 سيارة من الطرق.

تؤكد هذه التطورات على مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في الطاقة المستدامة، تماشيًا مع استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات 2050 وأهداف صافي الصفر 2050 لمستقبل طاقة مستدامة.