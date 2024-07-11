قانون إماراتي جديد يحظر الاحتكار ويضمن المنافسة العادلة

ويوضح القانون الجديد أن التركز الاقتصادي (الذي يعني هيمنة عدد قليل من الشركات على قطاع معين) هو كل فعل يترتب عليه نقل كامل أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لحقوق الملكية أو حقوق الانتفاع بالعقار أو الحقوق أو الحصص أو الأسهم أو التزامات مؤسسة تجاه أخرى، مما يمكّن المؤسسة أو مجموعة المؤسسات من السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر على مؤسسة أخرى أو مجموعة من المؤسسات.

ويضع القانون في الاعتبار قيمة المبيعات السنوية للمؤسسات المعنية وليس فقط إجمالي حصة هذه المؤسسات المشاركة في عملية التركز الاقتصادي.

ولا بد من توافر شرطين لإتمام عملية التركز الاقتصادي بنجاح. الشرط الأول: أن يتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لهذه المؤسسات في السوق المعنية، للسنة المالية الماضية، المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. والشرط الثاني: أن تزيد الحصة الإجمالية لهذه المؤسسات عن النسبة المئوية لإجمالي التعاملات في السوق المعنية خلال السنة المالية الماضية، حسبما يحدده مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم طلب التركز الاقتصادي والمستندات الواجب إرفاقها وآليات فحصه.