في 3 دقائق: الشارقة تصدر أول رخصة تجارية بالذكاء الاصطناعي
أطلقت الشارقة أول رخصة تجارية في العالم يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ولا يستغرق الحصول عليها سوى ثلاث دقائق.
قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، إن التقنية الجديدة للذكاء الاصطناعي ستساعد المستثمرين الذين يسعون للحصول على تراخيص في مدينة الشارقة، مما يسهم في تسريع عملية النشر والتراخيص.
قال المشرخ: "اليوم، أطلقنا أول رخصة تجارية يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي في العالم. إصدار الرخصة يستغرق 3 دقائق فقط، حيث تقوم التكنولوجيا بجمع البيانات من جواز السفر. كما يمكن للمتقدمين التفاعل مع النظام، الذي يشبه في طريقة عمله برنامج "تشات جي بي تي" ، للحصول على المساعدة."
يقدم النظام أيضاً إرشادات حول البنية القانونية للشركة وهيكلها. بعد موافقة مقدم الطلب على الشروط والأحكام، يوجهه النظام إلى بوابة الدفع لإكمال عملية الحصول على الترخيص.
وأضاف المشرخ: "يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول على الترخيص لأي نشاط مسموح به داخل مدينة الشارقة للنشر. نحن نخطط لتوسيع هذه التقنية لتشمل مناطق حرة أخرى في الشارقة، ونسعى أيضاً لتطبيقها في المناطق الرئيسية في المستقبل."
وكان المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر يتحدث على هامش اليوم الأول من منتدى الشارقة للاستثمار الذي استمر يومين، وحضره كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وتم تطوير هذه التقنية الجديدة بالتعاون المشترك بين شركة مايكروسوفت وهيئة الاستثمار في الشارقة ومدينة الشارقة للنشر.
وأضاف أن هذه التقنية ستجعل مدينة الشارقة للنشر واحدة من الوجهات المفضلة لبدء الأعمال التجارية، حيث ستسهل عملية ممارسة الأعمال في الشارقة. بفضل هذه التقنية، يمكن للمستثمرين فتح شركاتهم في دقائق دون الحاجة للذهاب إلى أي مكتب للحصول على الرخصة أو البحث عن مساعدة. يمكن للمتقدمين الحصول على رخصتهم التجارية بسهولة عبر موقع مركز خدمات المستثمرين في الشارقة (سعيد).
وفي عام 2023، استقطبت الشارقة 2.7 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتوقع المشرخ نمواً لا يقل عن 10% هذا العام.
"نركز حالياً على التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والسياحة والتعليم والرعاية الصحية. ونركز على الصين والهند وأعضاء مجموعة البريكس الآخرين بالإضافة إلى الدول التي وقعت معها دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة.