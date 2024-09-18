في 3 دقائق: الشارقة تصدر أول رخصة تجارية بالذكاء الاصطناعي

وأضاف أن هذه التقنية ستجعل مدينة الشارقة للنشر واحدة من الوجهات المفضلة لبدء الأعمال التجارية، حيث ستسهل عملية ممارسة الأعمال في الشارقة. بفضل هذه التقنية، يمكن للمستثمرين فتح شركاتهم في دقائق دون الحاجة للذهاب إلى أي مكتب للحصول على الرخصة أو البحث عن مساعدة. يمكن للمتقدمين الحصول على رخصتهم التجارية بسهولة عبر موقع مركز خدمات المستثمرين في الشارقة (سعيد).