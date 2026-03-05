في رسالة شديدة اللهجة.. الحبتور يتهم ترامب بنكث وعود السلام

وجه الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، يوم الخميس، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكك فيها في سلطته لجر منطقة الخليج والشرق الأوسط إلى الصراع العسكري المستمر مع إيران.
وطرح مؤسس مجموعة الحبتور العديد من التساؤلات في رسالته المفتوحة والجريئة، التي صاغها باللغة العربية وشاركها عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، متسائلاً عما إذا كان قرار خوض الحرب قراره وحده أم أنه تأثر برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجمات ضد إيران يوم السبت الماضي، استهدفت قيادتها وبنيتها التحتية العسكرية. وعقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، شنت إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الإمارات ودول خليجية أخرى، حيث تم اعتراض وتدمير غالبية تلك الصواريخ والمسيرات.
وتواصل دولة الإمارات ودول الجوار دعوة جميع الأطراف لإنهاء الصراع والانخراط في محادثات سلام.
وقال الحبتور في رسالته: "لقد وضعت دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في قلب خطر لم تختره. والحمد لله، نحن أقوياء وقادرون على الدفاع عن أنفسنا، ولدينا جيوش ودفاعات تحمي أوطاننا. لكن السؤال يبقى: من أعطاك الإذن لتحويل منطقتنا إلى ساحة معركة؟".
وأشار إلى أن قرار الولايات المتحدة خوض الحرب مع إيران لا يهدد شعوب المنطقة فحسب، بل يهدد أيضاً الشعب الأمريكي الذي وعده ترامب بالسلام والازدهار. وأضاف: "إنهم يجدون أنفسهم اليوم في حرب ممولة بأموالهم وضرائبهم، بتكاليف تتراوح، وفقاً لمعهد دراسات السياسات (IPS)، بين 40 و65 مليار دولار للعمليات العسكرية المباشرة، و210 مليار دولار إذا ما احتُسبت الآثار الاقتصادية والخسائر غير المباشرة في حال استمرت الحرب لمدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أسابيع".
يُعرف عن مجموعة الحبتور مشاركتها الفعالة لآرائها حول القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، كما يمول الحبتور مركز أبحاث (Think Tank) لتسليط الضوء على القضايا الراهنة وإيجاد حلول لها.
وقال الحبتور إن الرئيس الأمريكي نكث بوعوده بعدم التورط في الحروب. وتابع قائلاً: "لقد أمرت بتدخلات عسكرية خارجية خلال ولايتك الثانية في سبع دول: الصومال، العراق، اليمن، نيجيريا، سوريا، إيران، وفنزويلا، بالإضافة إلى عمليات بحرية في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. لقد وجهت أكثر من 658 غارة جوية خارجية في عامك الأول في المنصب، وهو ما يعادل إجمالي الغارات في عهد (الرئيس السابق جو) بايدن بأكمله، والذي كنت توجه إليه سهام انتقاداتك لتوريط الولايات المتحدة في حروب خارجية".
ونتيجة لهذه القرارات، حذر الملياردير الذي يتخذ من دبي مقراً له الرئيس الأمريكي من أن مستويات تأييده بين الأمريكيين قد انخفضت بنحو 9% في غضون 400 يوم فقط. وأوضح الحبتور: "هذه الأرقام تقول شيئاً واضحاً: حتى داخل الولايات المتحدة، هناك قلق متزايد من الانجرار إلى حرب جديدة، ومن تعريض حياة الأمريكيين واقتصادهم ومستقبلهم لمخاطر غير ضرورية... إذا كانت هذه المبادرات قد أُطلقت باسم السلام، فلنا الحق اليوم في المطالبة بالشفافية الكاملة والمساءلة الواضحة".
وفي رسالة أخرى شاركها على منصة "إكس"، تساءل خلف الحبتور عمن سيتم تحميله المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالخليج والشرق الأوسط. وقال: "من سيدفع ثمن التوترات المفروضة علينا نتيجة صراع لا ناقة لنا فيه ولا جمل بين إيران وأمريكا وإسرائيل؟"، مضيفاً أن المنطقة بأكملها تتحمل عواقب الحرب التي تشارك فيها ثلاث دول.
وأردف قائلاً: "إن اقتصاداتنا وأمننا واستقرار شعوبنا ليست ساحات لتصفية الحسابات بين القوى العظمى. نحن دعاة استقرار وسلام، ولم نلم نختر أن نكون جزءاً من هذه المواجهة. ومع ذلك، نجد أنفسنا ندفع ثمن تصعيد لم نصنعه".
واختتم رسالته بقوله: "السؤال الذي يجب طرحه بوضوح اليوم هو: من المسؤول ومن سيعوض عن الخسائر التي تكبدتها دول وشعوب المنطقة بسبب صراعات الآخرين؟ المنطقة بحاجة إلى عقل هادئ، وليس إلى المزيد من ردود الفعل التي تزيد النيران اشتعالاً".