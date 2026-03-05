في رسالة شديدة اللهجة.. الحبتور يتهم ترامب بنكث وعود السلام

ونتيجة لهذه القرارات، حذر الملياردير الذي يتخذ من دبي مقراً له الرئيس الأمريكي من أن مستويات تأييده بين الأمريكيين قد انخفضت بنحو 9% في غضون 400 يوم فقط. وأوضح الحبتور: "هذه الأرقام تقول شيئاً واضحاً: حتى داخل الولايات المتحدة، هناك قلق متزايد من الانجرار إلى حرب جديدة، ومن تعريض حياة الأمريكيين واقتصادهم ومستقبلهم لمخاطر غير ضرورية... إذا كانت هذه المبادرات قد أُطلقت باسم السلام، فلنا الحق اليوم في المطالبة بالشفافية الكاملة والمساءلة الواضحة".