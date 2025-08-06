في حكم قضائي فريد: مستثمر يفشل في استرداد 20 مليون درهم من عقارات البرشاء

خسر مستثمر عقاري معركة قانونية ضد مطور عقاري للحصول على مبلغ يزيد عن 20 مليون درهم مقابل شقق متعددة في منطقة البرشاء جنوب.

وتتعلق القضية بصفقة إجمالية قيمتها 38.3 مليون درهم إماراتي، وكان المستثمر قد دفع بالفعل أكثر من 23.5 مليون درهم إماراتي، منها 200 ألف درهم نقدًا، للمطور. إلا أن المستثمر طالب لاحقًا برد مبلغ 20.5 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى مليون درهم إماراتي كتعويض وفائدة بنسبة 12%.

أُحيل النزاع أولًا إلى محكمة دبي العقارية، حيث ربح المطور. ثم أُيد الحكم مجددًا في محكمة الاستئناف ومحكمة النقض (المحكمة العليا).

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وبحسب المستشار القانوني للمطور الدكتور حسن الحايس من مكتب عواطف محمد شوقي للمحاماة والاستشارات القانونية، فإن المحكمة العليا أكدت أنه حتى لو لم يتم استلام الأموال في حساب الضمان فإن ذلك لن يكون كافياً للمطالبة باسترداد الأموال خاصة بعد أن تم تسليم الوحدات بالفعل للمستثمر الذي أعاد بيعها بعد ذلك.

وقال الدكتور الحايس إن هذه كانت نقطة رئيسية في القضية، وأكدت المحكمة أنه لم يثبت أي ضرر نتيجة عدم استلام الأموال في حساب الضمان، خاصة وأن المستثمر طلب استرداد الأموال دون أن يطلب حتى إنهاء اتفاقية البيع والشراء.

وبحسب حكم المحكمة، لم يتمكن المستثمر من إثبات حجته بأن أسعار الوحدات تأثرت عند إعادة بيعها بسبب عدم استلام المبالغ الموجودة في الحساب الضماني وقت الشراء، خاصة وأن المطور لم يخالف اتفاقية البيع والشراء فيما يتعلق بتسليم الوحدات.

علاوة على ذلك، زعم المستثمر أنه على الرغم من حصول المطور على سعر الشراء، إلا أن المستثمر لم يحصل على إيصالات دفع لجزء من الدفع.

لكن المحكمة رفضت هذه الحجة حيث أكد المطور استلام الأموال.