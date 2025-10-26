"في بي أن" بالإمارات: 6 ملايين عملية تنزيل خلال 6 أشهر

أضافت Cybernews أن استخدام شبكات VPN يشهد تزايدًا عالميًا لأسباب متعددة، منها الرقابة على الإنترنت ومخاوف الخصوصية الشخصية. ووجد البحث أن استخدام شبكات VPN هو الأعلى في المناطق التي تفرض قيودًا صارمة على الإنترنت على مستوى الدولة، وخاصةً في منطقة الشرق الأوسط.