"في بي أن" بالإمارات: 6 ملايين عملية تنزيل خلال 6 أشهر

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل استخدام لتطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) على مستوى العالم خلال السنوات الخمس والنصف الماضية.
وبحسب موقع Cybernews، بلغ معدل اعتماد VPN في الإمارات العربية المتحدة 65.78% خلال الفترة من 2020 إلى النصف الأول من عام 2025، تليها قطر (55.43%)، وسنغافورة (38.23%)، وناورو (35.49%)، وعمان (31%)، والمملكة العربية السعودية (28.93%)، وهولندا (21.77%)، والمملكة المتحدة (19.63%)، والكويت (17.88%)، ولوكسمبورج (17.3%).
خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 وحده، قام المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بتنزيل 6.11 مليون تطبيق VPN، مقارنة بـ 9.2 مليون في عام 2024، و7.81 مليون في عام 2023، و6.54 مليون في عام 2022.
وإذا استمر المعدل الحالي، فمن المتوقع أن تتجاوز عمليات التنزيل هذا العام أرقام العام الماضي.
ويتزامن النمو المستمر في استخدام شبكات VPN أيضًا مع ارتفاع عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وصل إلى رقم قياسي بلغ 11.44 مليون نسمة، وفقًا لبيانات Worldometer.
يُسمح للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام تطبيقات VPN، ولكن إساءة استخدامها قد تؤدي إلى فرض عقوبات شديدة على المخالفين.
وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإن استخدام شبكة VPN لأغراض غير مشروعة يعد جريمة خطيرة - بما في ذلك ارتكاب جريمة أو إخفاء عنوان IP الخاص بك للوصول إلى مواقع الويب أو تطبيقات الاتصال أو منصات الألعاب المحظورة من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يواجه المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يخالفون القانون ويسيئون استخدام شبكات VPN عقوبة السجن وغرامات تتراوح بين 500 ألف درهم ومليوني درهم.
وأظهرت البيانات المجمعة من متجر تطبيقات آبل وجوجل بلاي أيضًا أن دول الخليج الأخرى جاءت بين أكبر مستخدمي VPN.
وتلتها الإمارات العربية المتحدة قطر (39.6%)، وسلطنة عمان (36.7%)، وناورو (33.2%)، وسنغافورة (27.5%)، والمملكة العربية السعودية (19.7%)، وهولندا (15.6%)، والمملكة المتحدة (15.4%)، وجزر المالديف (15%)، والأردن (14.9%).
ويعود سبب ارتفاع معدل اعتماد شبكات VPN في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقييد خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) مثل تلك المستخدمة من قبل WhatsApp و Skype و FaceTime.
أضافت Cybernews أن استخدام شبكات VPN يشهد تزايدًا عالميًا لأسباب متعددة، منها الرقابة على الإنترنت ومخاوف الخصوصية الشخصية. ووجد البحث أن استخدام شبكات VPN هو الأعلى في المناطق التي تفرض قيودًا صارمة على الإنترنت على مستوى الدولة، وخاصةً في منطقة الشرق الأوسط.
في المقابل، سجلت أفريقيا أدنى مستوى لاستخدام شبكات VPN، ولم تدخل أي من دولها الـ21 التي شملها الاستطلاع ضمن أفضل 50 دولة، وكانت ثماني من الدول العشر ذات أدنى معدلات التبني أفريقية.