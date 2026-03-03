في الإمارات.. العمل مستمر تحت مظلة "الأمان المطلق" للجميع

“إنه وقت غير مسبوق، وأولويتي كقائدة داخليًا وخارجيًا، هي التركيز على موظفينا والجانب “الإنساني” لكل ما نقوم به،” قالت. “يمكن أن يوفر التواجد في المنزل الآن شعورًا بالراحة والاستقرار، خاصة للعائلات التي توفق بين التعلم عن بعد ولأولئك الذين يتعاملون مع القلق أو التوتر المتزايد.”