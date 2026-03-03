في الإمارات.. العمل مستمر تحت مظلة "الأمان المطلق" للجميع

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران لآخر التطورات الإقليمية.]
واصلت الشركات في الإمارات عملياتها يوم الاثنين، واضعة سلامة الموظفين في المقام الأول، حيث طمأنت السلطات السكان بأن الحياة اليومية يمكن أن تستمر بحذر.
بعد عطلة نهاية أسبوع متوترة في البلاد، عادت العديد من الشركات إلى طبيعتها يوم الاثنين مع تدابير سلامة معززة وترتيبات مرنة عند الحاجة.
أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) بياناً يوم الاثنين يفيد بأن السكان يمكنهم ممارسة أنشطتهم المعتادة مع توخي الحذر والعناية واتباع التعليمات والأخبار من المصادر الرسمية.
“تظل المراقبة مستمرة، وجميع الإجراءات المتخذة تركز على حماية المجتمع والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية،” جاء ذلك في البيان.
يستأنف متجر الهدايا عبر الإنترنت Ferns N Petals توصيل الزهور الطازجة والكعك المزخرف بشكل جميل. وقال إنه بينما تستمر عمليات التوصيل كالمعتاد، فإنه لا يزال يتأكد من إعطاء الأولوية لسلامة السائقين’.
“سلامة سائقينا وفرقنا الميدانية غير قابلة للتفاوض، وكل قرار نتخذه يبدأ من هناك،” صرح راجيش كومار، الرئيس التنفيذي لشركة FNP (مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا)، لصحيفة الخليج تايمز.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، تظل FNP “ملتزمة بمساعدة السكان على التواصل مع بعضهم البعض برسائل الحب والطمأنينة والتضامن، لأنه في الأوقات غير المؤكدة، يصبح التواصل مصدر راحة.”
تعمل مجموعة يانغو (Yango Group)، وهي شركة تقنية تقدم خدمات طلب سيارات الأجرة والبقالة الإلكترونية وغيرها، بشكل طبيعي. وقال إسلام عبد الكريم، رئيس مجموعة يانغو في الشرق الأوسط، لصحيفة الخليج تايمز إن سلامة عملائها وسائقيها الشركاء تظل الأولوية القصوى للشركة’.
“أكدت السلطات الإماراتية أن الوضع الأمني لا يزال مستقراً وأن أنظمة السلامة مطبقة بالكامل،” قال. “تتم متابعة التحديثات الرسمية عن كثب، ويتم اتباع جميع الإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية.”
في غضون ذلك، عملت ناتاشا هاثرال، المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة العلاقات العامة TishTash Communications، بلا كلل مع أعضاء فريقها خلال معظم عطلة نهاية الأسبوع، ولكن بشكل خاص يوم الاثنين.
“من الناحية التشغيلية، كان فريقنا أكثر انشغالاً من المعتاد، حيث يدعم العملاء بشكل استراتيجي وبطريقة مرنة خلال هذا الوقت،” قالت.
سمحت الرئيسة التنفيذية لفريقها بالكامل بالعمل من المنزل، بناءً على توصيات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
“إنه وقت غير مسبوق، وأولويتي كقائدة داخليًا وخارجيًا، هي التركيز على موظفينا والجانب “الإنساني” لكل ما نقوم به،” قالت. “يمكن أن يوفر التواجد في المنزل الآن شعورًا بالراحة والاستقرار، خاصة للعائلات التي توفق بين التعلم عن بعد ولأولئك الذين يتعاملون مع القلق أو التوتر المتزايد.”
يومي الاثنين والثلاثاء، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة إغلاق البورصات الرئيسية في البلاد. كما يظل المجال الجوي مغلقًا حتى يوم الثلاثاء، على الرغم من أن السلطات تظل يقظة لأي تطورات.
