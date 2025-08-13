في أول مصنع تجاري: "درون" إماراتية ترعى النخيل وتعتني بالحياة البحرية

من إطعام الأسماك قبالة سواحل أبوظبي إلى توصيل الخضروات بين الجزر في المالديف، تعمل شركة تصنيع مقرها دبي بهدوء على بناء بعض من أكثر الطائرات المسيرة تنوعًا في العالم، بالكامل في الإمارات.

داخل مصنع شركة "إينان" (EANAN) النظيف في دبي الجنوب، تعمل صفوف من المهندسين والفنيين بدقة صانعي الساعات، لتجميع طائرات مسيرة يمكنها زرع البذور على سفوح الجبال، واستبدال الحمير قريبًا لمهام التوصيل في جبال الهند، والكشف عن تسربات غاز الميثان في خطوط الأنابيب، وحتى تحديد الأمراض في أشجار النخيل من الجو.

طائرات مسيرة على الأرض والماء والجو

قال مشعل المرزوقي، مدير تطوير الأعمال: "نحن أول مصنع لتصنيع الطائرات المسيرة للأغراض التجارية في الإمارات". وأضاف: "يتم إنتاج 85% من مكونات طائراتنا المسيرة هنا. أما الباقي، مثل أنظمة الطيران الآلي، فنحن نستورده حاليًا من الخارج، لكن هدفنا هو الوصول إلى الإنتاج الكامل في الإمارات".

أحد النماذج الرائدة لشركة "إينان"، وهي طائرة "غيث" للتغذية والبذر، تم بناؤها لأتمتة مهام تغذية الأسماك والبذر الزراعي، حتى فوق قمم الجبال. في جزيرة دلما، لطالما اعتمدت مزارع الأسماك على القوارب، وهي عملية تستهلك الوقود، وتتطلب عمالة، وتتباطأ بفعل التيارات البحرية القوية.

يمكن لطائرة "إينان" المسيرة أن تطعم الأسماك بدقة بالغة، حاملة ما يصل إلى 600 كغ من الأعلاف يوميًا، ثلاث مرات في الأسبوع. وفي خورفكان، يتم إعداد نفس المنصة للبذر الجوي، مما يسمح بزرع النباتات في التضاريس الجبلية الوعرة التي يصعب الوصول إليها. وقال المرزوقي: "لقد قمنا بتشغيل جميع الطائرات المسيرة وأجرينا الاختبارات. حتى بالنسبة لأقفاص الأسماك، قمنا ببناء قفص حقيقي لتجربتها. نحن فقط في انتظار التصاريح من الهيئة العامة للطيران المدني، ونتوقع الحصول عليها قريبًا جدًا".

من الإعتماد على الحيوانات إلى الطائرات المسيرة

تجري شركة "إينان" بالفعل محادثات للتصدير إلى الأسواق العالمية. ففي الهند، لدى الشركة خطط لاستبدال وسيلة التوصيل التقليدية القائمة على الحيوانات في الجبال النائية، بطائرات مسيرة قادرة على حمل حمولات تزن 40 كغ بأمان إلى القرى.

كما سيتم قريبًا اختبار "خطّاف"، وهي طائرة مسيرة معيارية للتوصيل في الميل الأخير، في المالديف، لنقل المنتجات الطازجة بين الجزر. وقال المرزوقي: "سنتوجه إلى هناك في سبتمبر. إنه حل أسرع وأكثر استدامة للتوصيل في التضاريس الصعبة".