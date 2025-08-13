في أول مصنع تجاري: "درون" إماراتية ترعى النخيل وتعتني بالحياة البحرية

من إطعام الأسماك قبالة سواحل أبوظبي إلى توصيل الخضروات بين الجزر في المالديف، تعمل شركة تصنيع مقرها دبي بهدوء على بناء بعض من أكثر الطائرات المسيرة تنوعًا في العالم، بالكامل في الإمارات.
داخل مصنع شركة "إينان" (EANAN) النظيف في دبي الجنوب، تعمل صفوف من المهندسين والفنيين بدقة صانعي الساعات، لتجميع طائرات مسيرة يمكنها زرع البذور على سفوح الجبال، واستبدال الحمير قريبًا لمهام التوصيل في جبال الهند، والكشف عن تسربات غاز الميثان في خطوط الأنابيب، وحتى تحديد الأمراض في أشجار النخيل من الجو.
قال مشعل المرزوقي، مدير تطوير الأعمال: "نحن أول مصنع لتصنيع الطائرات المسيرة للأغراض التجارية في الإمارات". وأضاف: "يتم إنتاج 85% من مكونات طائراتنا المسيرة هنا. أما الباقي، مثل أنظمة الطيران الآلي، فنحن نستورده حاليًا من الخارج، لكن هدفنا هو الوصول إلى الإنتاج الكامل في الإمارات".
أحد النماذج الرائدة لشركة "إينان"، وهي طائرة "غيث" للتغذية والبذر، تم بناؤها لأتمتة مهام تغذية الأسماك والبذر الزراعي، حتى فوق قمم الجبال. في جزيرة دلما، لطالما اعتمدت مزارع الأسماك على القوارب، وهي عملية تستهلك الوقود، وتتطلب عمالة، وتتباطأ بفعل التيارات البحرية القوية.
يمكن لطائرة "إينان" المسيرة أن تطعم الأسماك بدقة بالغة، حاملة ما يصل إلى 600 كغ من الأعلاف يوميًا، ثلاث مرات في الأسبوع. وفي خورفكان، يتم إعداد نفس المنصة للبذر الجوي، مما يسمح بزرع النباتات في التضاريس الجبلية الوعرة التي يصعب الوصول إليها. وقال المرزوقي: "لقد قمنا بتشغيل جميع الطائرات المسيرة وأجرينا الاختبارات. حتى بالنسبة لأقفاص الأسماك، قمنا ببناء قفص حقيقي لتجربتها. نحن فقط في انتظار التصاريح من الهيئة العامة للطيران المدني، ونتوقع الحصول عليها قريبًا جدًا".
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
تجري شركة "إينان" بالفعل محادثات للتصدير إلى الأسواق العالمية. ففي الهند، لدى الشركة خطط لاستبدال وسيلة التوصيل التقليدية القائمة على الحيوانات في الجبال النائية، بطائرات مسيرة قادرة على حمل حمولات تزن 40 كغ بأمان إلى القرى.
كما سيتم قريبًا اختبار "خطّاف"، وهي طائرة مسيرة معيارية للتوصيل في الميل الأخير، في المالديف، لنقل المنتجات الطازجة بين الجزر. وقال المرزوقي: "سنتوجه إلى هناك في سبتمبر. إنه حل أسرع وأكثر استدامة للتوصيل في التضاريس الصعبة".
تشمل نماذج الرفع الثقيل للشركة طائرة "صفار" التي تزن 700 كغ وقادرة على حمل 200 كغ، وطائرة "ركاز" ذات الذراع القابلة للطي، والتي يمكنها رفع من 50 إلى 200 كغ.
تخضع طائرة "صفار" لترقية لاستبدال نظام البطارية الذي يزن 223 كغ بمولد توربيني، بهدف تمديد وقت الطيران من 15 دقيقة إلى ساعة، وهو تقدم تخطط "إينان" لعرضه في معرض دبي للطيران في نوفمبر. وأضاف المرزوقي: "ما يجعلنا فخورين، ويجعل الإمارات فخورة، هو أن هذا يُصنع هنا".
بالإضافة إلى اللوجستيات، طورت "إينان" طائرات مسيرة للمراقبة البيئية والصناعية. تستخدم منصة "أوبتو سكاي" كاميرا عالية الطيف لتقييم صحة النباتات والكشف عن أمراض مثل آفة النخيل قبل أن تنتشر، مما قد يحمي أربعة ملايين نخلة في الإمارات.
وأوضح المرزوقي: "يمكنك قياس درجة حرارة النخلة. إذا كانت منخفضة، فهذا يعني أنها مصابة بهذا المرض، وبالتالي يمكنك اكتشافه مبكرًا". تم تصميم طائرة "سكاي فيتول" لكشف الميثان خصيصًا لقطاع النفط والغاز، حيث تحلّق فوق خطوط الأنابيب لتحديد التسربات من خلال التصوير الحراري.
في قسم الأسلاك في "إينان"، يتم تصميم كل كابل وتسميته وتنظيمه قبل تركيبه في الطائرة المسيرة. وقال المرزوقي: "حتى شيء بسيط مثل الأسلاك يتطلب الكثير من العمل. نحن نختبر الدقة، والسرعة، والقدرة التقنية. كل كيلوغرام مهم في الطيران".
يصمم المصنع ويجمّع أيضًا بطارياته الخاصة، ويستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد للمكونات، ويشكل أنابيب معدات الهبوط بآلات الثني، ويقوم بطلاء الطائرات المسيرة داخل المصنع. وقال: "نحن نصنع حلولًا لأشياء لا وجود لها [حتى الآن]".
بالنسبة للمرزوقي، فإن الطائرات المسيرة هي أكثر من مجرد وظيفة. فبصفته مهندس ميكاترونكس، قضى 15 عامًا في قطاع المياه والطاقة قبل أن يحول شغفه بالأنظمة الجوية غير المأهولة إلى مهنة.
في عام 2014، بنى طائرته المسيرة الخاصة لتوصيل الأدوية لجائزة "الإمارات للطائرات بدون طيار من أجل الخير". وقال: "عندما سمعت أن هناك مصنعًا للطائرات المسيرة، علمت أن عليّ الانضمام". حصل لاحقًا على درجتي ماجستير في القيادة الريادية والابتكار وإدارة التغيير، مما وجهه نحو صناعة الطيران.
تستكشف "إينان" أيضًا وسائل النقل المستقبلية. وبالشراكة مع شركة طيران وفضاء أمريكية، تعمل الشركة على تطوير طائرة إقلاع وهبوط عمودي بدون شفرات، مع نماذج مخططة للاستخدام في اللوجستيات وسيارات الأجرة الجوية. مشروع آخر طويل الأجل هو محرك يعمل بالهيدروجين يهدف إلى إطلاق أقمار صناعية صغيرة في المدار من طائرات مسيرة. وأوضح المرزوقي: "اليوم، نركز على إثبات أنفسنا بطائرات الرفع الثقيل. وبعد ذلك يمكننا الانتقال إلى سيارات الأجرة الجوية".
وقّعت "إينان" اتفاقيات مع مؤسسة دبي للمستقبل، ودبي لخدمات الملاحة الجوية، وهيئة دبي للطيران المدني، وجامعة دبي، وتم الاعتراف بها من قبل وزارة الاقتصاد كواحدة من أفضل الشركات المستقبلية في الإمارات.
وقال المرزوقي: "في غضون خمس سنوات، نتصور هذا المصنع كمركز نابض لابتكار الطائرات المسيرة في دول مجلس التعاون الخليجي. حلمنا ليس فقط تصنيع الطائرات المسيرة، بل إلهام جيل جديد من المبتكرين وترسيخ مكانة بلدنا كقائد عالمي في صناعة الطائرات المسيرة".