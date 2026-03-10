فيرمونت النخلة: استمرارية كاملة للعمليات وتطمينات بسلامة النزلاء

أكد فندق "فيرمونت النخلة" استمرارية عملياته التشغيلية بشكل كامل، وذلك في أعقاب حادثة سقوط حطام الشهر الماضي نتيجة التوترات الإقليمية، والتي أسفرت عن أضرار مادية محدودة وإصابة أربعة أشخاص.
وصرح دنكان أورورك، الرئيس التنفيذي لقسم الفنادق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية في مجموعة "أكور" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، قائلاً: "نؤكد وقوع حادث في محيط فندق فيرمونت النخلة بتاريخ 28 فبراير 2026، تزامناً مع الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث سقط حطام في موقف سيارات مجاور للفندق. وقد اندلع حريق صغير في الموقع، سارع فريق أمن الفندق بالتعاون مع الدفاع المدني والسلطات المحلية لاحتوائه. لم يسفر الحادث عن أي تأثير على مرافق الضيوف أو العمليات التشغيلية، واقتصرت الأضرار على أجزاء خارجية محدودة".
وفي بيان أرسله إلى صحيفة "خليج تايمز"، طمأن أورورك الجميع بأنه لم تقع أي إصابات أو ضحايا بين ضيوف الفندق أو أعضاء طاقمه.
وأضاف أورورك: "نتوجه بخالص مواساتنا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للأفراد الأربعة الذين أصيبوا في منطقة المواقف وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".
ومن جانبها، أكدت سلطات دبي وقوع الحادث في 28 فبراير، حيث استجابت فرق الطوارئ فوراً للموقع وتمكنت من إخماد الحريق بنجاح.
وتأتي هذه الحادثة في سياق التوترات الإقليمية المستمرة، حيث شهدت الفترة التي تلت 28 فبراير عمليات عسكرية متبادلة في المنطقة.
وشدد أورورك مجدداً على أولوية السلامة، قائلاً: "يواصل الفندق أداء عملياته كالمعتاد، وتظل سلامة ضيوفنا وأعضاء فريقنا على رأس أولوياتنا. نحن نتابع التطورات عن كثب بالتنسيق الدائم مع السلطات المختصة".
كما أكد عمر أكار، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات رافلز وفيرمونت، على جاهزية الفندق قائلاً: "ظل الفندق مفتوحاً ويعمل بكامل طاقته خلال الحادثة، ونحن نراقب تطورات الأوضاع باستمرار ونتخذ كافة التدابير الاحترازية بالتعاون مع السلطات المعنية. نحن ممتنون لسرعة استجابتهم ودعمهم المتواصل، وتظل فرقنا في حالة يقظة تامة مع تطبيق بروتوكولات السلامة والأمن المعتمدة".
وفي إطار دعمها للضيوف، اعتمدت مجموعة "أكور" سياسة مرنة للإلغاء والتعديل تشمل:
إمكانية إلغاء الحجوزات غير القابلة للاسترداد مع استرداد المبلغ.
تعديل مواعيد الإقامة دون غرامات إضافية، سواء في الفندق نفسه أو في فنادق المجموعة بدول مجلس التعاون الخليجي، العراق، الأردن، لبنان، إسرائيل، وباكستان.
تطبق هذه السياسة على الحجوزات التي تمت بتاريخ 28 فبراير 2026 أو قبله، ولتواريخ وصول حتى 15 مارس 2026.