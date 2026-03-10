فيرمونت النخلة: استمرارية كاملة للعمليات وتطمينات بسلامة النزلاء

وصرح دنكان أورورك، الرئيس التنفيذي لقسم الفنادق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية في مجموعة "أكور" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، قائلاً: "نؤكد وقوع حادث في محيط فندق فيرمونت النخلة بتاريخ 28 فبراير 2026، تزامناً مع الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث سقط حطام في موقف سيارات مجاور للفندق. وقد اندلع حريق صغير في الموقع، سارع فريق أمن الفندق بالتعاون مع الدفاع المدني والسلطات المحلية لاحتوائه. لم يسفر الحادث عن أي تأثير على مرافق الضيوف أو العمليات التشغيلية، واقتصرت الأضرار على أجزاء خارجية محدودة".