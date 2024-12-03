"فيدسكولا" أول شريك أوسطي في"الإدارة المرنة واسعة النطاق"
حققت "فيدسكولا" (Vidscola) إنجازاً جديداً كأول شريك لشركة "أطلاسيان" (Atlassian) في الشرق الأوسط ينال تخصص منهجية "أجايل" للإدارة المرنة واسعة النطاق (Agile at Scale)، مضيفة بذلك إنجازاً جديداً إلى سجلها الحافل بعد حصولها على لقب "أفضل شريك أعمال لعام 2023" من "أطلاسيان".
يرتكز نجاح "فيدسكولا"على نهجها الفريد، مدفوعاً بحلول "جيرا ألاين" (Jira Align) وفريق الخبراء المتخصصين من Atlassian، والمدربين المرموقين في مجال "أجايل" Agile على مستوى كبار الخبراء التنفيذيين. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية عن نتائج باهرة، بما في ذلك أول اعتماد حكومي لحلول "جيرا ألاين" (Jira Align) في المملكة العربية السعودية (الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات)، وقائمة مشاريع قوية مع مؤسسات خاصة وحكومية تتطلع إلى تعزيز قدراتها في إدارة المحافظ وتوسيع نطاق ممارسات "أجايل" داخياً.
وتسخّر "فيدسكولا" خبرتها الواسعة في منهجيات "أجايل" وحلول "أطلاسيان" لتقديم خدمات استشارية متخصصة تُحدث تحولاً تجارياً ملموساً. ويتخطى نهجها في تقديم الخدمات مجرد تحقيق الأهداف، فهو يركز على تقديم قيمة حقيقية من خلال إرشاد المؤسسات لاختيار وتطبيق أكثر أدوات واستراتيجيات "أجايل" فعالية. ومن المفهوم الأولي إلى التطوير والتشغيل والملاحظات المتكررة، يضمن خبراء "فيدسكولا" انتقالاً سلساً إلى منهجية "أجايل" للإدارة المرنة واسعة النطاق. وذلك من خلال اقتراح أطر "أجايل" وأفضل الممارسات وتخصيصها بما يُمكّن العملاء من تحقيق نمو مستدام وتفوق تشغيلي.
وتمثل "أجايل" وإدارة المحافظ في المؤسسات الكبيرة والجهات الحكومية ركيزتين أساسيتين لاتخاذ قرارات فعّالة وتحقيق نمو مستدام. ويضمن التركيز على التقييم المستمر للمحافظ، ودعم كل تدفق قيمة، تخصيص الاستثمارات التجارية للمبادرات الأكثر تأثيراً. وعندما تحظى المحافظ وتدفقات القيمة بالتركيز الاستراتيجي الذي تستحقه، فإنها لا تعزز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تعمل أيضاً على مضاعفة نمو الأعمال وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء، مما يخلق دورة مستدامة من النجاح.
وقال محمد غانم، المدير العام لشركة "فيدسكولا": "نحن في "فيدسكولا" نحرص على تقديم أقصى قيمة ممكنة في كل جانب من جوانب عملنا. وقد جعلنا هذا التفاني شريكاً موثوقاً للهيئات الحكومية والمؤسسات المالية وغيرها من القطاعات الرئيسية في الشرق الأوسط. ونفخر بنجاح مشاريعنا مع "جيرا ألاين" (Jira Align)، ويُعدّ تحقيق هذا التخصص الفريد في منهجية "أجايل" للإدارة المرنة واسعة النطاق (Agile at Scale) إنجازاً يدفعنا لمواصلة تقديم قيمة استثنائية لعملائنا في المنطقة".