"فيدسكولا" أول شريك أوسطي في"الإدارة المرنة واسعة النطاق"

يرتكز نجاح "فيدسكولا"على نهجها الفريد، مدفوعاً بحلول "جيرا ألاين" (Jira Align) وفريق الخبراء المتخصصين من Atlassian، والمدربين المرموقين في مجال "أجايل" Agile على مستوى كبار الخبراء التنفيذيين. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية عن نتائج باهرة، بما في ذلك أول اعتماد حكومي لحلول "جيرا ألاين" (Jira Align) في المملكة العربية السعودية (الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات)، وقائمة مشاريع قوية مع مؤسسات خاصة وحكومية تتطلع إلى تعزيز قدراتها في إدارة المحافظ وتوسيع نطاق ممارسات "أجايل" داخياً.