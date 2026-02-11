فوق الـ 600 درهم.. ذهب دبي يسجل مستويات تاريخية

واصلت أسعار الذهب التداول فوق 600 درهم للجرام في دبي صباح الأربعاء، حيث ارتفع المعدن الثمين عالمياً بدعم من مبيعات التجزئة الأمريكية الأضعف والتوترات الجيوسياسية.
صباح الأربعاء، افتتح الذهب عيار 24 قيراط عند 608.25 درهم للجرام. وكانت أسعار الأنواع الأخرى: عيار 22 قيراط عند 563.24 درهم، عيار 21 قيراط عند 540.0 درهم، عيار 18 قيراط عند 462.75 درهم، وعيار 14 قيراط عند 361.0 درهم للجرام.
حافظ الذهب الفوري، الذي يعكس سعر السوق الدولي، على مستواه النفسي الرئيسي البالغ 5000 دولار للأوقية. وكان يتداول عند 5053.49 دولار للأوقية في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، مرتفعاً بنسبة 0.9 بالمائة.
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة أن مبيعات التجزئة لم تتغير في ديسمبر حيث قلصت الأسر الإنفاق على السيارات وغيرها من السلع باهظة الثمن، مما قد يضع الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد على مسار نمو أبطأ.
“بعد أرقام مبيعات التجزئة الضعيفة، هناك توقع بأنه ربما تكون هناك حاجة إلى تخفيضات إضافية وأعمق في أسعار الفائدة بشكل وشيك أكثر مما كان يعتقد سابقاً،” قال كايل رودا، محلل السوق الأول في Capital.com.
قال ديلين وو، استراتيجي الأبحاث في Pepperstone، إن المعدن الأصفر يظل في نمط توطيد، مع 5000 دولار كمستوى رئيسي، حيث تستمر المخاطر الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية والدولار الأضعف في توفير الدعم.
“انخفض الذهب لفترة وجيزة إلى حوالي 4400 دولار الأسبوع الماضي ولكنه ظل إلى حد كبير ضمن نطاق 4630-5100 دولار. وقد تناوبت المراكز الطويلة والقصيرة بشكل متكرر، حيث أظهرت الرسوم البيانية اليومية العديد من الأجسام الطويلة والفتائل الممتدة، مما يشير إلى تقلبات كبيرة خلال اليوم،” قال وو.