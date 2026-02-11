فوق الـ 600 درهم.. ذهب دبي يسجل مستويات تاريخية

“انخفض الذهب لفترة وجيزة إلى حوالي 4400 دولار الأسبوع الماضي ولكنه ظل إلى حد كبير ضمن نطاق 4630-5100 دولار. وقد تناوبت المراكز الطويلة والقصيرة بشكل متكرر، حيث أظهرت الرسوم البيانية اليومية العديد من الأجسام الطويلة والفتائل الممتدة، مما يشير إلى تقلبات كبيرة خلال اليوم،” قال وو.