فوز مزدوج للرئيس التنفيذي لـ"فجر العقارية" كيران خواجة
حصلت كيران خواجة، الرئيس التنفيذي لشركة "فجر ريالتي"، على جائزة في حفل توزيع جوائز الأفضل العربية، الذي أقيم مؤخراً في دبي.
حصلت على جائزة "أفضل وكالة عقارية من حيث القيمة مقابل المال" في حفل توزيع الجوائز المرموق هذا.
تكرم جوائز "أفضل الأعمال العربية" وتكافئ أفضل المؤدين في المنطقة العربية. وقد فاز بالجوائز المرموقة رجال الأعمال من العديد من الفئات مثل خدمات الأعمال المهنية والتكنولوجيا والعقارات والسفر والسياحة والجمال ومستحضرات التجميل والبناء والروبوتات والأتمتة وغيرها من الصناعات.
كما حصلت كيران خواجة أيضًا على جائزة أفضل وكيل عقارات (دبي) 2024-2025، والتي قدمتها جوائز العقارات الدولية.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد فوزه بالجائزة، قالت كيران: "أنا سعيدة للغاية بفوزي بهذه الجائزة. إنه لشرف عظيم أن يتم الاعتراف بي بجائزتي "أفضل وكالة عقارية من حيث القيمة مقابل المال" و"أفضل وكيل عقاري (دبي)" في هذه المعارض. أنا فخورة بالتأثير الذي تمكنت من إحداثه في الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، التي تعد المركز الرئيسي للتجارة والاستثمار الدوليين مع سوق عقارية مزدهرة".
وفازت كيران بالعديد من الجوائز والتقديرات في رحلتها المميزة التي استمرت 18 عامًا. حصلت على جائزة "أفضل 10 قادة عالميين واعدين من باكستان لعام 2023" من Asia Business Outlook وجائزة "أفضل وسيط عقاري لعام 2023" المرغوبة بشدة. كما حصلت FajarRealty على العديد من الأوسمة مثل "أفضل وكالة أداء في DAMAC" و"جائزة Azizi Agents Award Gala 2023" و"جائزة Emaar Token of Appreciation Award". بالإضافة إلى ذلك، حصلوا على جائزة Menaa Leadership Award لعام 2023 وغيرها الكثير.