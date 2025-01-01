فوز مزدوج للرئيس التنفيذي لـ"فجر العقارية" كيران خواجة

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد فوزه بالجائزة، قالت كيران: "أنا سعيدة للغاية بفوزي بهذه الجائزة. إنه لشرف عظيم أن يتم الاعتراف بي بجائزتي "أفضل وكالة عقارية من حيث القيمة مقابل المال" و"أفضل وكيل عقاري (دبي)" في هذه المعارض. أنا فخورة بالتأثير الذي تمكنت من إحداثه في الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، التي تعد المركز الرئيسي للتجارة والاستثمار الدوليين مع سوق عقارية مزدهرة".