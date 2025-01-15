"فورتي هيلث كير" تعزز الكفاءة المالية لمستشفيات دبي

كما تدعم "فورتي هيلث كير" مقدمي الرعاية الصحية الجدد من خلال تشكيل لجان تأمين وتدريب الفريق، ممّا يضمن التوافق مع أفضل الممارسات لتقديم تجارب استثنائية للمرضى. من خلال التركيز على المعاملات غير النقدية مع الحد الأدنى من الدفع المشترك، تساعد "فورتي هيلث كير" في جعل الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة أكثر سهولة في الوصول إليها. يضمن هذا النهج الرعاية في الوقت المناسب للمرضى، ممّا يساهم في دولة أكثر صحة تتفوق على العديد من نظيراتها العالمية في التميز في الرعاية الصحية.