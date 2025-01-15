"فورتي هيلث كير" تعزز الكفاءة المالية لمستشفيات دبي
أعلنت شركة "فورتي هيلث كير"، وهي مزود رائد لحلول الرعاية الصحية المبتكرة، عن إطلاق خدماتها المتقدمة لإدارة الدورة المالية، المصممة لتناسب الاحتياجات المتطورة للمستشفيات والعيادات في دبي. تهدف هذه الخدمات المتقدمة إلى تبسيط العمليات المالية، وتقليل رفض المطالبات، وضمان الامتثال للوائح هيئة الصحة بدبي.
وسلّط "كاران ريخي"، الرئيس التنفيذي لشركة "فورتي هيلث كير"، الضوء على أهمية هذه المبادرة قائلاً: "نحن في "فورتي هيلث كير" نتفهم تعقيدات إدارة دورة الإيرادات في بيئة الرعاية الصحية اليوم. وقد صُممت حلولنا لتبسيط العمليات، وضمان الامتثال، وتمكين مقدمي الخدمات من التركيز على مهمتهم الأساسية - تقديم رعاية استثنائية للمرضى. ومن خلال معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها مقدمو الرعاية الصحية، فإننا نمكنهم من تحقيق التميز التشغيلي والمالي".
تعالج خدمات إدارة الإيرادات التي تقدمها شركة "فورتي هيلث كير" الحاجة الملحة إلى الكفاءة والدقة في العمليات المالية. ومن خلال ضمان دقة التوثيق والترميز، تعمل الخدمات على تقليل رفض المطالبات وتحسين الجداول الزمنية لسداد المبالغ.
بالإضافة إلى تعزيز تحسين الإيرادات، تضمن "فورتي هيلث كير" أن خدماتها تتوافق مع اللوائح الصارمة لهيئة الصحة بدبي ومعايير المجموعة التشخيصية ذات الصلة. يقلل هذا النهج القائم على الامتثال من المخاطر التشغيلية مع تعزيز إطار للسداد السلس، وتعزيز الثقة والشفافية مع مقدمي التأمين.
كما تدعم "فورتي هيلث كير" مقدمي الرعاية الصحية الجدد من خلال تشكيل لجان تأمين وتدريب الفريق، ممّا يضمن التوافق مع أفضل الممارسات لتقديم تجارب استثنائية للمرضى. من خلال التركيز على المعاملات غير النقدية مع الحد الأدنى من الدفع المشترك، تساعد "فورتي هيلث كير" في جعل الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة أكثر سهولة في الوصول إليها. يضمن هذا النهج الرعاية في الوقت المناسب للمرضى، ممّا يساهم في دولة أكثر صحة تتفوق على العديد من نظيراتها العالمية في التميز في الرعاية الصحية.
مع تعزيز دبي لمكانتها كمركز عالمي للرعاية الصحية، أصبحت خدمات إدارة الإيرادات التي تقدمها شركة "فورتي هيلث كير" بمثابة معيار للتميز، حيث توفر لمقدمي الخدمات الأدوات التي يحتاجون إليها للعمل في مشهد ديناميكي متزايد.