فنزويلا..أكبر احتياطيات العالم وأقل تأثيراً في بورصة النفط

افتتحت أسعار النفط أول أسبوع تداول كامل لعام 2026 برد فعل خافت على أحد أكثر الأحداث الجيوسياسية دراماتيكية في التاريخ الحديث: العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.
تراجعت مؤشرات مثل خام برنت قليلاً، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط أيضًا حيث قام المستثمرون بتقييم ما إذا كان الاضطراب في كاراكاس يمكن أن يغير بشكل ملموس توازن العرض والطلب في سوق يعاني بالفعل من فائض في العرض ونمو طلب ضعيف.
أشارت صحيفة وول ستريت جورنال ووسائل إعلام أخرى إلى أن الأسواق كانت تنتظر وضوحًا بشأن تداعيات الإمدادات النفطية للعملية الأمريكية، لكن التداول الأولي أشار إلى أن المتداولين رأوا اضطرابًا محدودًا في المدى القريب. خام برنت، المؤشر العالمي للنفط، ظل حول 60 دولارًا للبرميل، بينما بقي خام غرب تكساس الوسيط — المؤشر الأمريكي — بالقرب من منتصف الخمسينيات، مستمرًا في الاتجاه الهابط الذي جعل عام 2025 واحدًا من أسوأ الأعوام للنفط الخام في نصف العقد.
يشير المحللون إلى أن مساهمة فنزويلا الحالية في الإنتاج العالمي للنفط ضئيلة. كانت الدولة في السابق قوة عظمى في مجال النفط، لكن إنتاجها تراجع بشكل كبير خلال العقدين الماضيين بسبب سوء الإدارة والعقوبات وتدهور البنية التحتية — تراجع يعني أن فنزويلا تمثل الآن أقل من 1 في المائة من الإمدادات النفطية العالمية الفعلية رغم امتلاكها حوالي 17–20 في المائة من الاحتياطيات المؤكدة. ونتيجة لذلك، يعكس رد فعل السوق المحدود على الأسعار في المدى القريب الرأي القائل بأن العناوين السياسية وحدها لا تعادل صدمات حقيقية في الإمدادات.
يجادل استراتيجيون في مجال الطاقة بأن حتى لو عادت الشركات الأمريكية إلى قطاع النفط الفنزويلي، فإن الأطر الزمنية المعنية تقاس بالسنوات، وليس الأسابيع أو الأشهر. يتطلب تحديث المنشآت في حزام أورينوكو الغني بالنفط الثقيل في فنزويلا استثمارات رأسمالية ضخمة، ولوجستيات قوية وبيئة أمنية مستدامة — متطلبات لا تتحقق بين عشية وضحاها. قد يستغرق إحياء الإنتاج بشكل ملموس حتى الجزء الأخير من العقد.
يقول تاجر في الصناعة في لندن: “نجاح واشنطن التشغيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع لا يترجم تلقائيًا إلى زيادة في البراميل في السوق العالمية. الأسواق محقة في التمييز بين الضجيج الجيوسياسي والتحولات الملموسة في الإمدادات.”
هذا الضعف الأساسي في الطلب مقارنة بالعرض يتم التأكيد عليه من خلال التوقعات الرسمية. تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تظل أسعار برنت وWTI تحت ضغط هبوطي حتى عام 2026 حيث يتفوق نمو الإنتاج على الاستهلاك، مع متوسط برنت بالقرب من منتصف الخمسينيات وWTI بالقرب من الخمسينيات المنخفضة خلال العام المقبل. تبرز بيانات EIA مستويات الإنتاج القياسية في الولايات المتحدة التي تساهم في فائض العرض الذي يهدد بإغراق المخزونات أكثر.
تردد استشارات سوق النفط العالمية الإجماع الهبوطي. حافظ المحللون في جولدمان ساكس على توقعات الأسعار لعام 2026 عند حوالي 56 دولارًا لبرنت و52 دولارًا لـ WTI، مؤكدين أن أي تعافي في فنزويلا سيكون تدريجيًا ويعتمد على استثمارات كبيرة واستقرار سياسي - عوامل لا تزال غير مؤكدة على الرغم من التغيير الأخير في النظام. في الوقت نفسه، تشير التوقعات من وكالات متعددة إلى أن العرض قد يتجاوز الطلب بنحو 4 ملايين برميل يوميًا في عام 2026 - فائض يعادل حوالي أربعة في المائة من الاستهلاك العالمي - مما يحافظ على الضغط الهبوطي على النفط الخام.
بعيدًا عن الأساسيات، لا تزال الديناميات الجيوسياسية تلعب دورًا ثانويًا. ارتفعت المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة في التداول المبكر حيث سعت الأسواق إلى ملاذات آمنة وسط الاضطرابات في فنزويلا، مما يعكس تجنب المخاطر بشكل أوسع. في الوقت نفسه، ارتفعت سندات فنزويلا السيادية وسندات شركة النفط الحكومية بشكل حاد على خلفية التكهنات حول احتمالات إعادة هيكلة الديون بعد القبض على مادورو.
ومع ذلك، تظل شركات الاستثمار حذرة. تتوقع Choice Institutional Equities، التي تغطي تأثيرات السوق الأوسع، أن يبلغ متوسط أسعار برنت حوالي 61.5 دولارًا حتى عام 2026، مع ضغط هبوطي محدود حتى تدخل براميل فنزويلا خطوط الإمداد بجدية.
بالنظر إلى ما بعد هذا العام، يحذر بعض الاستراتيجيين من أن أسعار النفط قد تعود أو حتى تتجاوز منطقة أقل من 50 دولارًا في سيناريو يستمر فيه الفائض، وينمو الإنتاج خارج أوبك ويظل نمو الطلب معتدلًا. تحذر وكالة الطاقة الدولية وغيرها من المتنبئين من أن الفوائض الهيكلية، بدلاً من الصدمات الجيوسياسية، ستحدد في النهاية مسارات الأسعار حتى عام 2026 وربما بعد ذلك - ما لم يظهر انضباط منسق في العرض من المنتجين الرئيسيين.
بينما أضافت الضربة الأمريكية في فنزويلا تطورًا دراماتيكيًا إلى روايات سوق النفط، إلا أنها لم تغير بشكل أساسي التيارات الهبوطية التي تدفع الأسعار: الفائض المزمن، نمو الإنتاج في الولايات المتحدة ومناطق أخرى، وتعقيدات إعادة النفط الفنزويلي إلى الأسواق الدولية، كما يلاحظ المحللون.