فنزويلا..أكبر احتياطيات العالم وأقل تأثيراً في بورصة النفط

افتتحت أسعار النفط أول أسبوع تداول كامل لعام 2026 برد فعل خافت على أحد أكثر الأحداث الجيوسياسية دراماتيكية في التاريخ الحديث: العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

تراجعت مؤشرات مثل خام برنت قليلاً، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط أيضًا حيث قام المستثمرون بتقييم ما إذا كان الاضطراب في كاراكاس يمكن أن يغير بشكل ملموس توازن العرض والطلب في سوق يعاني بالفعل من فائض في العرض ونمو طلب ضعيف.

أشارت صحيفة وول ستريت جورنال ووسائل إعلام أخرى إلى أن الأسواق كانت تنتظر وضوحًا بشأن تداعيات الإمدادات النفطية للعملية الأمريكية، لكن التداول الأولي أشار إلى أن المتداولين رأوا اضطرابًا محدودًا في المدى القريب. خام برنت، المؤشر العالمي للنفط، ظل حول 60 دولارًا للبرميل، بينما بقي خام غرب تكساس الوسيط — المؤشر الأمريكي — بالقرب من منتصف الخمسينيات، مستمرًا في الاتجاه الهابط الذي جعل عام 2025 واحدًا من أسوأ الأعوام للنفط الخام في نصف العقد.

يشير المحللون إلى أن مساهمة فنزويلا الحالية في الإنتاج العالمي للنفط ضئيلة. كانت الدولة في السابق قوة عظمى في مجال النفط، لكن إنتاجها تراجع بشكل كبير خلال العقدين الماضيين بسبب سوء الإدارة والعقوبات وتدهور البنية التحتية — تراجع يعني أن فنزويلا تمثل الآن أقل من 1 في المائة من الإمدادات النفطية العالمية الفعلية رغم امتلاكها حوالي 17–20 في المائة من الاحتياطيات المؤكدة. ونتيجة لذلك، يعكس رد فعل السوق المحدود على الأسعار في المدى القريب الرأي القائل بأن العناوين السياسية وحدها لا تعادل صدمات حقيقية في الإمدادات.

يجادل استراتيجيون في مجال الطاقة بأن حتى لو عادت الشركات الأمريكية إلى قطاع النفط الفنزويلي، فإن الأطر الزمنية المعنية تقاس بالسنوات، وليس الأسابيع أو الأشهر. يتطلب تحديث المنشآت في حزام أورينوكو الغني بالنفط الثقيل في فنزويلا استثمارات رأسمالية ضخمة، ولوجستيات قوية وبيئة أمنية مستدامة — متطلبات لا تتحقق بين عشية وضحاها. قد يستغرق إحياء الإنتاج بشكل ملموس حتى الجزء الأخير من العقد.