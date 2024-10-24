فنادق "باراماونت" تتألق في دبي وسط انتعاش قطاع السياحة
مع الازدهار اللافت الذي يشهده قطاع السياحة في دبي، تبرز فنادق "باراماونت" كعلامة فندقية رائدة في عالم الضيافة، محققةً نجاحاً باهراً في السنوات الأخيرة. فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال وتدفقاً كبيراً للإيرادات، الأمر الذي يُعزى، وفقاً لمسؤول كبير، إلى السياسات الاستباقية التي انتهجتها دبي خلال الجائحة، والتي أسهمت في احتواء الأزمة، وساعدت على استعادة حركة السفر الدولي لزخمها، مستفيدةً من مكانة دبي الراسخة كمركز عالمي للأعمال والترفيه.
وأوضح "نيكولاس تشالمرز"، المدير العام لفندق "باراماونت ميدتاون"، في حوار خاص: "يكمن سرّ هذا النمو في موقعنا المتميز ضمن سوق الضيافة الفاخرة، حيث نُقدم تجربة استثنائية تتخطى حدود الفخامة التقليدية".
وتستوحي فنادق "باراماونت" تصاميمها من سحر "باراماونت بيكتشرز" وروعتها في سرد القصص، حيث تأخذ الضيوف في رحلة عبر عالم من الأناقة والرقي. وفي هذا الصدد، أضاف "تشالمرز": "تشمل خدماتنا الرئيسية أماكن إقامة فاخرة وفريدة من نوعها، ومرافق صحّية ولياقة بدنية حديثة، وتجارب تناول طعام شهية. لقد صُمِّمَ كل جانب من جوانب فندقنا لتقديم تجربة غامرة تُشبه هوليوود للضيوف، هنا في دبي".
وتتجلى الميزة التنافسية للمجموعة في الطابع السينمائي الفريد الذي يميز منشآتها، ليُضفي عليها سحراً خاصاً. وقال "تشالمرز": "نجمع بين هذا الطابع والتقنيات الحديثة، مثل أنظمة الغرف الذكية للتحكم الشخصي، وجولات الواقع المعزز التي تستعرض التاريخ العريق لـ "باراماونت بيكتشرز". والجدير بالذكر أن غرفة العرض لدينا قد حصدت الجائزة الفضية كأفضل مكان لإقامة حفلات الزفاف لهذا العام في حفل توزيع جوائز "هوسبيتاليتي للتميز" (Hozpitality Excellence Awards)، وهو تكريم يؤكد التزامنا بتقديم تجارب لا تُنسى في أجواءٍ راقية".
وأكد "تشالمرز" أن الاستدامة جزء لا يتجزأ من عمليات فنادق "باراماونت"، وذلك من خلال تبني التقنيات الموفرة للطاقة، وممارسات التوريد المستدامة، ومعايير البناء المستدام. وأردف قائلاً: "يستخدم فندقنا تجهيزات موفرة للمياه، مما يقلل بشكل كبير من بصمتنا البيئية مع الحفاظ على الفخامة والراحة التي نُقدمها لضيوفنا".
وأشار "تشالمرز" إلى أن سوق السفر الفاخر يتطلب الابتكار المستمر والقدرة على التكيف مع متطلبات الضيوف المتغيرة. وفي هذا السياق، أضاف: "في فنادق "باراماونت"، نواكب هذه المتطلبات من خلال تحديث عروضنا التكنولوجية باستمرار، وتعزيز تجاربنا الموضوعية الفريدة. فمن خلال فعاليات السينما للطهي التي تمزج بين فنون الطهي ورواية القصص، إلى تجارب الواقع الافتراضي التي تُجسّد سحر هوليوود، نحرص على البقاء في طليعة تلبية توقعات ضيوفنا".
ومن بين الاتجاهات الحديثة في قطاع الضيافة، نجد توجهاً متزايداً نحو السفر التجريبي، وارتفاعاً في الطلب على تجارب السفر المستدامة والمدعومة بأحدث التقنيات. وفي هذا الصدد، يؤكد "تشالمرز": "في فنادق "باراماونت"، نحن نواكب هذه الاتجاهات، حيث نقدم تجارب مسؤولة بيئياً وغنية بأحدث التقنيات".
وبالنظرِ إلى المستقبل، يتوقع "تشالمرز" ظهور اتجاهات جديدة، مثل تعزيز التكامل الرقمي في تجربة الضيوف، وزيادة التركيز على السياحة المستدامة. وتابع: "نحن نخطط للاستفادة من هذه الاتجاهات من خلال تعزيز تقنيات الفنادق الذكية لدينا، وتوسيع مبادرات الاستدامة. لا يقتصر هدفنا على تلبية المتطلبات المستقبلية لسوق الضيافة الفاخرة فحسب، بل نسعى أيضاً إلى وضع معايير جديدة في هذا المجال. إنّ هذه الاستراتيجيات الطموحة تضمن لفنادق "باراماونت"، ليس فقط تلبية تطلعات ضيوفها، بل أيضاً استباق وتشكيل ملامح مستقبل الضيافة الفاخرة".