فنادق "باراماونت" تتألق في دبي وسط انتعاش قطاع السياحة

مع الازدهار اللافت الذي يشهده قطاع السياحة في دبي، تبرز فنادق "باراماونت" كعلامة فندقية رائدة في عالم الضيافة، محققةً نجاحاً باهراً في السنوات الأخيرة. فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال وتدفقاً كبيراً للإيرادات، الأمر الذي يُعزى، وفقاً لمسؤول كبير، إلى السياسات الاستباقية التي انتهجتها دبي خلال الجائحة، والتي أسهمت في احتواء الأزمة، وساعدت على استعادة حركة السفر الدولي لزخمها، مستفيدةً من مكانة دبي الراسخة كمركز عالمي للأعمال والترفيه.