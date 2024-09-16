فنادق الإمارات والسعودية: رفاهية مخصصة وتجارب فريدة

ولكن التكنولوجيا ليست الشيء الوحيد المهم. فقد أصبحت الاستدامة أيضاً مركزاً للاهتمام، حيث يتوقع المسافرون الآن خيارات صديقة للبيئة حتى في أكثر الأماكن فخامة. وتتجه الفنادق في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل متزايد إلى الطاقة المتجددة واستراتيجيات الحد من النفايات وتناول الطعام من المزرعة إلى المائدة لتلبية توقعات الضيوف المهتمين بالبيئة. ويوضح "أناند": "في ليفا، شهدنا تحولاً حقيقياً في كيفية تقدير ضيوفنا للاستدامة. بدءاً من التصاميم الموفرة للطاقة إلى الحصول على المنتجات المحلية، نعمل على ضمان أن يعكس كل جانب من جوانب الإقامة التزاماً بالبيئة".