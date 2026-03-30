فنادق الإمارات تقدم باقات "فصح" مغرية: إقامة أطفال مجانية وأسعار مخفضة

تطرح الفنادق في جميع أنحاء الإمارات عروض إقامة مخفضة، وخيارات تسجيل وصول مرنة، ومزايا مجمعة قبل عطلة عيد الفصح، حيث يسعى القطاع للحفاظ على مستويات الإشغال خلال فترة الكتف التي تكون عادةً أضعف.

مع اقتراب عطلة عيد الفصح، يبدو أن الفنادق تضاعف جهودها في تقديم تجارب متكاملة في محاولة لجذب حصة أكبر من المقيمين الذين يختارون الإجازات المحلية القصيرة.

أطلقت عدة منشآت في دبي والإمارات الشمالية عروضًا لفترة محدودة تستهدف المقيمين بشكل كبير، بأسعار تبدأ من حوالي 450 درهمًا إماراتيًا لليلة الواحدة وتوفير يصل إلى 30 بالمائة على الغرف وتناول الطعام وتجارب العافية.

تأتي الجولة الأخيرة من العروض الترويجية في الوقت الذي تواصل فيه فنادق الإمارات الموازنة بين التدفقات السياحية القوية والحاجة إلى الحفاظ على مستويات الإشغال خارج فترات الذروة. وكما ذكرت الخليج تايمز، شهدت عدة فنادق مستويات إشغال شبه كاملة خلال عطلة العيد على الرغم من التوترات الإقليمية.

في فندق ذا إتش دبي، يتيح مفهوم الإقامة لمدة 24 ساعة للضيوف تسجيل الدخول في أي وقت والاحتفاظ بالغرفة ليوم كامل، بدلاً من اتباع مواعيد الفندق القياسية. العرض، المتاح حتى نهاية أبريل، يبدأ سعره من 450 درهمًا إماراتيًا لليلة الواحدة ويشمل وجبة الإفطار، ورصيدًا لتناول الطعام، وخصومات على السبا، مع إقامة مجانية للأطفال دون 12 عامًا.

تم تصميم هذا التنسيق المرن لجذب المقيمين الباحثين عن إجازات أقصر دون قيود الوقت الخاصة بمواعيد تسجيل الدخول والخروج التقليدية، وهو اتجاه اكتسب زخمًا في السنوات الأخيرة.

لا يمكن أن يكون هناك مكان أفضل من مطعم أت.موسفير في برج خليفة. تقدم قائمة عيد الفصح مجموعة مختارة من المقبلات، بأسعار تبدأ من 290 درهمًا إماراتيًا، ويتناول الأطفال الطعام مجانًا.

تستفيد المنتجعات العائلية أيضًا من الطلب الموسمي. يقدم منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي باقات خاصة بعيد الفصح بين 3 و 5 أبريل، تجمع بين الإقامات المخفضة والدخول إلى مناطق الألعاب المائية، وأنشطة الأطفال، وعروض تناول الطعام. تبدأ أسعار الدخول من 450 درهمًا إماراتيًا فما فوق، بالإضافة إلى توفير على الطعام والمشروبات وعلاجات السبا.

تستضيف المنشأة أيضًا غداء عيد الفصح ليوم واحد بسعر 99 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد، حيث تستخدم الفنادق بشكل متزايد تجارب تناول الطعام والفعاليات لجذب الزوار بما يتجاوز حجوزات الغرف.

في غضون ذلك، يقدم منتجع ماريوت نخلة جميرا باقة صحية جديدة وعضوية في صالة الألعاب الرياضية، مع علاجات سبا تبدأ من 249 درهمًا إماراتيًا، واشتراك شهري في اللياقة البدنية بسعر يبدأ من 499 درهمًا إماراتيًا.

في رأس الخيمة، يروج منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب لباقات الإقامة الطويلة مع تسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، بالإضافة إلى خصومات على خدمات الطعام والسبا. تبدأ الأسعار من 550 درهمًا إماراتيًا، مع إقامات ووجبات مجانية للأطفال دون 12 عامًا.

تُستخدم فترات الحجز القصيرة أيضًا لخلق شعور بالإلحاح. أطلق فندق جي إيه بيتش عرضًا ترويجيًا لمدة 72 ساعة يقدم خصمًا بنسبة 30 بالمائة على الإقامات المحجوزة قبل نهاية مارس، صالح للسفر حتى أوائل عام 2027.

