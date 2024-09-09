فلاي دبي والخطوط السريلانكية تطلقان رحلات مشتركة إلى أكثر من 30 وجهة

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المسافرون على متن الخطوط الجوية السريلانكية من السفر إلى أكثر من 30 وجهة عبر دبي مع فلاي دبي. تشمل هذه الوجهات أماكن العطلات مثل بوخارست، كراكوف، مومباسا، نابولي، طشقند، وزنجبار، التي تقع ضمن نطاق فلاي دبي الممتد عبر أفريقيا، وآسيا الوسطى، ووسط وجنوب شرق أوروبا، بالإضافة إلى الشرق الأوسط.