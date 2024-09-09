فلاي دبي والخطوط السريلانكية تطلقان رحلات مشتركة إلى أكثر من 30 وجهة
أعلنت شركة "فلاي دبي"، الناقل الجوي الذي يتخذ من دبي مقراً له، والخطوط الجوية السريلانكية عن اتفاقية تعاون مشترك اليوم الاثنين 9 سبتمبر، والتي ستبدأ من اليوم.
وستوفر الاتفاقية فرص سفر إضافية للمسافرين بين الإمارات وسريلانكا، وذلك عبر الطرق المختارة التي تقدمها الشركتان.
سيتمكن ركاب فلاي دبي من الوصول إلى 16 وجهة ضمن شبكة الخطوط الجوية السريلانكية، التي تمتد عبر جنوب وشرق آسيا، والشرق الأوسط، وأستراليا، بما في ذلك ملبورن، سول، سنغافورة، وطوكيو.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المسافرون على متن الخطوط الجوية السريلانكية من السفر إلى أكثر من 30 وجهة عبر دبي مع فلاي دبي. تشمل هذه الوجهات أماكن العطلات مثل بوخارست، كراكوف، مومباسا، نابولي، طشقند، وزنجبار، التي تقع ضمن نطاق فلاي دبي الممتد عبر أفريقيا، وآسيا الوسطى، ووسط وجنوب شرق أوروبا، بالإضافة إلى الشرق الأوسط.
بفضل الشراكة الجديدة، سيتمكن المسافرون من الاستفادة من برامج السفر ذات التذكرة الواحدة، والأمتعة المسجلة، وجداول الرحلات المنسقة.
وأصبح الحجز لهذه الرحلات المشتركة متاحاً الآن من خلال المواقع الإلكترونية لشركات الطيران المعنية - www.flydubai.com وwww.srilankan.com - وكذلك من خلال وكلاء السفر ووكالات السفر عبر الإنترنت.