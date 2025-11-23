"فلاي دبي": قيود الحدود تعيق نمو شركات الطيران منخفضة التكلفة

قال مسؤول كبير في فلاي دبي إن شركات الطيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط وآسيا تواجه تحديات أكبر من نظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة بسبب قيود الحدود.

قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، خلال إحاطة إعلامية حديثة: "عندما تقارن ذلك بما يحدث في أمريكا وأوروبا، فإن الأمر مختلف. لأن في أوروبا وأمريكا، هو سوق واحد - القانون لشركات الطيران واحد، ويمكنك الطيران. يمكنك إنشاء شركة طيران منخفضة التكلفة في أي من هذه الدول، ويمكنك الطيران. إنه سوق مفتوح. إنه سوق واحد للعمل فيه. هنا (في الشرق الأوسط وآسيا)، لدينا حدود ولدينا قيود على الطيران. لا يمكنك الطيران في أي مكان."

وأشار إلى أن الهنود يشكلون أكبر مزيج سكاني في الإمارات، لكن فلاي دبي لديها فقط 1.5 في المائة من طاقتها إلى الهند بسبب قيود نيودلهي على زيادة عدد المقاعد لشركات الطيران الإماراتية.

أوضح الغيث أنه، على عكس أوروبا والولايات المتحدة، حيث تكون خيارات العملاء متشابهة إلى حد كبير، "لدينا عملاء مختلفون (من دول مختلفة)، ولهذا السبب، في رأيي، لا يعمل الطيران منخفض التكلفة هنا."

لم تسمح الهند لشركات الطيران الإماراتية بزيادة تردد الرحلات لأكثر من عقد من الزمن لحماية شركاتها، على الرغم من الطلبات من الجالية الهندية وشركات الطيران. سيستفيد من ذلك ليس فقط المسافرون الهنود، بل أيضًا شركات الطيران الهندية وسيوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين الهنود في قطاع الطيران.

أطلقت فلاي دبي كناقل منخفض التكلفة في عام 2009، وتحولت إلى شركة طيران كاملة الخدمات، مضيفة درجة رجال الأعمال في عام 2023. تخطط لإطلاق درجة الاقتصاد الممتاز في طائرات بوينغ ذات الجسم العريض، المقرر تسليمها في السنوات القادمة.

“لقد قدمنا درجة رجال الأعمال ويمكننا أن نرى النجاح الذي يجلبه لنا.”

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة ويز إير أبوظبي عن تعليق عملياتها وخرجت أيضًا من المشروع المشترك بسبب الوضع الجيوسياسي في المنطقة، والتحديات التنظيمية، والمنافسة الشديدة من شركات الطيران الاقتصادية الأخرى.