فلاي دبي: رحلات جديدة إلى"مولدوفا"

أصبحت شركة فلاي دبي، التي تتخذ من دبي مقراً لها، شركة الطيران الإماراتية الوحيدة التي تقدم رحلات مباشرة إلى مولدوفا بعد أن افتتحت خدمتها مرتين أسبوعياً إلى كيشيناو يوم الأربعاء.