فلاي دبي: رحلات جديدة إلى"مولدوفا"

أصبحت شركة فلاي دبي، التي تتخذ من دبي مقراً لها، شركة الطيران الإماراتية الوحيدة التي تقدم رحلات مباشرة إلى مولدوفا بعد أن افتتحت خدمتها مرتين أسبوعياً إلى كيشيناو يوم الأربعاء.
وحظيت الرحلة الافتتاحية بترحيب حار من مدافع المياه في مطار يوجين دوغا الدولي في كيشيناو، وبرعاية مسؤولي المطار المحليين، بما في ذلك سيرجيو سبويالا، المدير العام للمطار الدولي.
وفي تعليقه على بدء العمليات، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "يعكس هذا التزامنا بتسهيل التدفق الحر للتجارة والسياحة مع توفير خيارات سفر مريحة ومتنوعة لمسافرينا من دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر شبكتنا".
عاصمة مولدوفا كيشيناو، وجهة مثالية لمن يبحثون عن تجربة سفر مميزة. تتميز بعمارة متنوعة ومعالم شهيرة، مثل قوس النصر، وكنيسة كيشيناو. كما أنها موطن للحدائق الجميلة، بما في ذلك حديقة الكاتدرائية وحديقة روز فالي.
قال سيرجيو سبويالا، المدير العام لمطار يوجين دوجا الدولي في كيشيناو: "تعزز هذه الشراكة دورنا كبوابة رئيسية في المنطقة وتوفر لركابنا اتصالاً أكبر بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، في حين تعزز العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مولدوفا والإمارات العربية المتحدة."
رحلات جوية إلى مطار يوجين دوجا الدولي كيشيناو ستعمل شركة (RMO) مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والأحد من المبنى 2 بمطار دبي الدولي (DXB).
وستستخدم طيران الإمارات الرمز المشترك على هذا المسار، مما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات للربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي.
تبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار الملك محمد السادس الدولي من 8000 درهم إماراتي، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1600 درهم إماراتي.
تبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار الملك محمد السادس الدولي إلى مطار دبي الدولي من 2000 يورو، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 380 يورو.