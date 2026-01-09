فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى إيران اليوم

وفقاً لموقع مطار دبي، تم إلغاء ما لا يقل عن 17 رحلة جوية من دبي إلى مدن إيرانية مختلفة بما في ذلك طهران وشيراز ومشهد.
قال متحدث باسم فلاي دبي لـ الخليج تايمز إنه تم إلغاء جميع رحلاتها إلى إيران يوم الجمعة (9 يناير). وأضاف المتحدث: "نحن على اتصال مباشر بالمسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم". "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتعديل جدول رحلاتنا وفقاً لذلك."
كما نصح البيان العملاء بالتحقق من حالة رحلاتهم على موقع شركة الطيران، أو مركز اتصال فلاي دبي، أو زيارة متجر سفرهم، أو التواصل مع وكيل سفرهم لإعادة الحجز.
لم يقدم موقع مطارات دبي سبباً للإلغاءات، ولكن تم الإبلاغ عن انقطاع للإنترنت على مستوى البلاد في إيران يوم الخميس وامتد إلى يوم الجمعة مع تحرك السلطات لقمع الاحتجاجات المتزايدة.
بدأت الاحتجاجات على مستوى البلاد بسبب المصاعب الاقتصادية في نهاية ديسمبر، وهزت البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام تركية أن الخطوط الجوية التركية ألغت 17 رحلة، وألغت أجيت التركية ست رحلات، وألغت شركة الطيران الاقتصادي خطوط بيغاسوس الجوية رحلاتها إلى المدن الإيرانية يوم الجمعة.
كما أظهر موقع مطار حمد الدولي إلغاء ما لا يقل عن رحلتين بين الدوحة القطرية وطهران كانتا مقررتين يوم الجمعة.
