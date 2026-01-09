فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى إيران اليوم

وفقاً لموقع مطار دبي، تم إلغاء ما لا يقل عن 17 رحلة جوية من دبي إلى مدن إيرانية مختلفة بما في ذلك طهران وشيراز ومشهد.

قال متحدث باسم فلاي دبي لـ الخليج تايمز إنه تم إلغاء جميع رحلاتها إلى إيران يوم الجمعة (9 يناير). وأضاف المتحدث: "نحن على اتصال مباشر بالمسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم". "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتعديل جدول رحلاتنا وفقاً لذلك."

كما نصح البيان العملاء بالتحقق من حالة رحلاتهم على موقع شركة الطيران، أو مركز اتصال فلاي دبي، أو زيارة متجر سفرهم، أو التواصل مع وكيل سفرهم لإعادة الحجز.