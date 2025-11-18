"فلاي دبي" تطلب 150 طائرة إيرباص بـ 88 مليار درهم

قال كريستيان شيرير، الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في إيرباص: "إن قرار الاستثمار في وإدخال A321neo إلى أسطولها هو تأكيد آخر على القيمة المضافة التي تقدمها إيرباص من حيث المدى والكفاءة وراحة الركاب. نتطلع إلى دعم فلاي دبي وهي تتيح نموًا جديدًا وإمكانيات مع طائراتنا."