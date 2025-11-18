"فلاي دبي" تطلب 150 طائرة إيرباص بـ 88 مليار درهم

وقعت فلاي دبي اليوم الثلاثاء صفقة مع شركة تصنيع الطائرات الأوروبية إيرباص لشراء 150 طائرة A321neo، بقيمة 24 مليار دولار (88 مليار درهم).
هذه الإضافة تنوع أسطول الناقل الأصغر في دبي من الطائرات ذات الجسم الضيق وتعزز خطط التوسع طويلة الأجل. سيتم تسليم الطائرات اعتبارًا من عام 2031.
بالإضافة إلى ذلك، ترى الشركة أن هذا الطلب يلعب دورًا رئيسيًا في نجاح خطط توسع دبي وورلد سنترال.
وقع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس فلاي دبي، مذكرة التفاهم مع كريستيان شيرير، الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في إيرباص، في حفل التوقيع الذي حضره غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2025.
هذا هو الطلب الكبير الثاني للطائرات خلال معرض دبي للطيران 2025 الجاري. يوم الاثنين، قدمت طيران الإمارات طلبًا كبيرًا لشراء 65 طائرة بوينغ 777-9 بقيمة 139 مليار درهم.
قال سمو الشيخ أحمد إن هذه الصفقة تمثل محطة مهمة أخرى في رحلة فلاي دبي.
قال كريستيان شيرير، الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في إيرباص: "إن قرار الاستثمار في وإدخال A321neo إلى أسطولها هو تأكيد آخر على القيمة المضافة التي تقدمها إيرباص من حيث المدى والكفاءة وراحة الركاب. نتطلع إلى دعم فلاي دبي وهي تتيح نموًا جديدًا وإمكانيات مع طائراتنا."
بنت الناقلة في دبي شبكة تضم أكثر من 135 وجهة عبر 57 دولة، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران.
الطائرة الجديدة هي جزء من عائلة A320neo، وتدمج أحدث التقنيات بما في ذلك محركات الجيل الجديد، و Sharklets، وعوامل كفاءة المقصورة، والتي معًا توفر أكثر من 20 في المائة من توفير الوقود وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالطائرات ذات الممر الواحد من الجيل السابق.