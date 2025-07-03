فلاي دبي: بوابات ذكية خاصة بالطيارين وطاقم الضيافة

تعتزم شركة فلاي دبي، ومقرها دبي، تطبيق حلول ذكية لمراقبة الحدود لطياريها وطاقم الضيافة، بالشراكة مع إماراتك، وهي مؤسسة تكنولوجية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتستخدم البوابات الذكية الجديدة، التي تقع في مركز عمليات المطار التابع لشركة الطيران، تقنية القياسات الحيوية المتقدمة والتحقق المدعوم بالذكاء الاصطناعي ودمج البيانات في الوقت الفعلي لتبسيط عمليات السفر.
وتوفر هذه الخدمة تجربة أسرع وأكثر كفاءة لعمليات الرحلات الجوية، مما يدعم التزام شركة الطيران بالكفاءة التشغيلية، وخاصة خلال فترات السفر المزدحمة.
وقال ثاني الزفين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إماراتك: "من خلال دمج تقنية التعرف على الوجه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتصل بواباتنا الذكية بسلاسة مع منصات فلاي دبي والهجرة، مما يتيح التحقق في الوقت الفعلي ورحلة سلسة حقًا".
وأضاف الزفين: "بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي، نرسم ملامح مستقبلٍ يُعزز فيه الابتكار الراحة والثقة عند كل نقطة تفتيش. ونتطلع إلى تعميق تعاوننا مع فلاي دبي في مبادرات مستقبلية تُحسّن تجربة السفر للمسافرين وأفراد الطاقم على حدٍ سواء".
وقال محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والتكنولوجيا في فلاي دبي: "نسعى دائمًا إلى الاستفادة من أحدث التقنيات التي تدعم نمونا وكفاءتنا التشغيلية ومع إدخال هذه البوابات الذكية البيومترية، يمثل هذا خطوة أخرى نحو تعزيز عملية أكثر سلاسة ودقة وأمانًا مع استعداد أنظمتنا للمستقبل".
تواصل فلاي دبي الاستثمار في التقنيات التي تُحسّن التجربة اليومية لفرقها العاملة في الخطوط الأمامية. وقد تم تركيب ست بوابات بيومترية ذكية في مركز عمليات مطار فلاي دبي حيث يتوجه طاقم العمل إلى رحلاتهم.
أنشأت فلاي دبي شبكة متنامية تضم أكثر من 135 وجهة تخدمها أسطول حديث وفعال من 89 طائرة. كما كوّنت الشركة قوة عاملة قوية تضم أكثر من 6400 موظف، منهم أكثر من 1300 طيار، بالإضافة إلى 2500 من أفراد طاقم الضيافة الجوية.
من مقرها الرئيسي في دبي، أنشأت فلاي دبي شبكةً تضم أكثر من 135 وجهةً تخدمها أسطولٌ يضم 89 طائرة. ومنذ انطلاق عملياتها في يونيو 2009، التزمت فلاي دبي بإزالة عوائق السفر، وتسهيل تدفق التجارة والسياحة، وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار.