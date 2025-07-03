فلاي دبي: بوابات ذكية خاصة بالطيارين وطاقم الضيافة

تعتزم شركة فلاي دبي، ومقرها دبي، تطبيق حلول ذكية لمراقبة الحدود لطياريها وطاقم الضيافة، بالشراكة مع إماراتك، وهي مؤسسة تكنولوجية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستخدم البوابات الذكية الجديدة، التي تقع في مركز عمليات المطار التابع لشركة الطيران، تقنية القياسات الحيوية المتقدمة والتحقق المدعوم بالذكاء الاصطناعي ودمج البيانات في الوقت الفعلي لتبسيط عمليات السفر.

وتوفر هذه الخدمة تجربة أسرع وأكثر كفاءة لعمليات الرحلات الجوية، مما يدعم التزام شركة الطيران بالكفاءة التشغيلية، وخاصة خلال فترات السفر المزدحمة.

وقال ثاني الزفين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إماراتك: "من خلال دمج تقنية التعرف على الوجه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتصل بواباتنا الذكية بسلاسة مع منصات فلاي دبي والهجرة، مما يتيح التحقق في الوقت الفعلي ورحلة سلسة حقًا".

وأضاف الزفين: "بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي، نرسم ملامح مستقبلٍ يُعزز فيه الابتكار الراحة والثقة عند كل نقطة تفتيش. ونتطلع إلى تعميق تعاوننا مع فلاي دبي في مبادرات مستقبلية تُحسّن تجربة السفر للمسافرين وأفراد الطاقم على حدٍ سواء".