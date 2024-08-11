فضيحة أداني: رئيسة "الأوراق المالية الهندية"متهمة بالتورط في كيانات خارجية غامضة
زعمت شركة أبحاث الاستثمار الأمريكية "هيندينبورج" يوم السبت أن رئيسة مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية (SEBI) "مادهابي بوري بوخ" كان لها حصة في كيانات خارجية غامضة استخدمت في فضيحة تحويل أموال "أداني".
"لقد مر ما يقرب من 18 شهرًا منذ أن قدم تقريرنا الأصلي عن مجموعة "أداني" أدلة دامغة على أن التكتل الهندي كان يدير "أكبر عملية احتيال في تاريخ الشركات". كشف تقريرنا عن شبكة من الكيانات الوهمية الخارجية، ومقرها موريشيوس بشكل أساسي، والتي استخدمت في معاملات مشبوهة بمليارات الدولارات لأطراف ذات صلة غير معلنة، واستثمارات غير معلنة وتلاعب بالأسهم. ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من الأدلة، إلى جانب أكثر من 40 تحقيقاً إعلاميًا مستقلًا تؤكد وتوسع في عملنا الأصلي، لم تتخذ هيئة تنظيم الأوراق المالية الهندية أي إجراء عام ضد مجموعة "أداني". وبدلاً من ذلك، في 27 يونيو 2024، أرسلت لنا هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصة إشعاراً واضحاً "بإظهار السبب". لم تزعم أي أخطاء واقعية في تحليلنا المكون من 106 صفحات، بل ادعت بدلاً من ذلك أن الإفصاح حول موقفنا القصير - والذي كشفنا عنه مراراً وتكراراً - كان ناقصًا، بحجة أنه كان ينبغي لنا تقديم إفصاح أكثر قوة، "قال هيندينبورج في تقرير نُشر على موقعه على الإنترنت.
وفي وقت سابق، نشرت الشركة رسالة غامضة تلمح إلى تقرير جديد محتمل يركز على الهند، بعد أكثر من عام من نشرها مزاعم ضد مجموعة شركات أداني بشأن التداول من الداخل وانتهاكات أخرى في سوق الأوراق المالية.
"شيء كبير قريبا في الهند"، هذا ما جاء في المنشور على حساب X على وسائل التواصل الاجتماعي التابع لشركة Hindenburg Research.
في يناير/كانون الثاني 2023، نشر هيندينبورج تقريراً يتهم مجموعة أداني بارتكاب مخالفات مالية، مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر سهم الشركة. وكانت المجموعة في ذلك الوقت قد رفضت هذه الادعاءات.