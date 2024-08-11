فضيحة أداني: رئيسة "الأوراق المالية الهندية"متهمة بالتورط في كيانات خارجية غامضة

"لقد مر ما يقرب من 18 شهرًا منذ أن قدم تقريرنا الأصلي عن مجموعة "أداني" أدلة دامغة على أن التكتل الهندي كان يدير "أكبر عملية احتيال في تاريخ الشركات". كشف تقريرنا عن شبكة من الكيانات الوهمية الخارجية، ومقرها موريشيوس بشكل أساسي، والتي استخدمت في معاملات مشبوهة بمليارات الدولارات لأطراف ذات صلة غير معلنة، واستثمارات غير معلنة وتلاعب بالأسهم. ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من الأدلة، إلى جانب أكثر من 40 تحقيقاً إعلاميًا مستقلًا تؤكد وتوسع في عملنا الأصلي، لم تتخذ هيئة تنظيم الأوراق المالية الهندية أي إجراء عام ضد مجموعة "أداني". وبدلاً من ذلك، في 27 يونيو 2024، أرسلت لنا هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصة إشعاراً واضحاً "بإظهار السبب". لم تزعم أي أخطاء واقعية في تحليلنا المكون من 106 صفحات، بل ادعت بدلاً من ذلك أن الإفصاح حول موقفنا القصير - والذي كشفنا عنه مراراً وتكراراً - كان ناقصًا، بحجة أنه كان ينبغي لنا تقديم إفصاح أكثر قوة، "قال هيندينبورج في تقرير نُشر على موقعه على الإنترنت.