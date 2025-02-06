فرص وتحديات دول الخليج في ظل سياسات ترامب الحمائية

"ومن المرجح أن تواجه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سياسات نقدية أكثر صرامة مع إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى خنق استثمارات القطاع الخاص وتثبيط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، نتيجة لتطبيق التعريفات الجمركية بشكل مستمر، من شأنه أن يجعل الواردات أرخص في حين يقلل من القدرة التنافسية للصناعة المحلية، مما يؤدي إلى تدهور الموازين التجارية وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات المرتبطة بالدولار الأميركي"، بحسب ستاندرد آند بورز.