فرص وتحديات دول الخليج في ظل سياسات ترامب الحمائية
يقول المحللون إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أثرت على الأسواق المالية والسلع في جميع أنحاء العالم، سيكون لها تأثير غير مباشر على الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومع ذلك، قال بعض المحللين إن دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط قد تشهد زيادة في الطلب على النفط إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات الطاقة من كندا والمكسيك.
وأوضح محللو وكالة التصنيف العالمية وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) إن الإمارات ودول الخليج الأخرى التي ربطت عملاتها بالدولار ستتأثر بشكل غير مباشر من خلال ارتفاع أسعار الفائدة حيث يعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة لأن سياسات ترامب من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
كما أشارت الوكالة إلى أن الدرهم الإماراتي والعملات الخليجية الأخرى قد تصبح أقوى نتيجة لارتفاع الدولار الأمريكي على خلفية سياسات ترامب التجارية.
ومع ذلك، حذرت من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يعيق النمو، وأن العملات الأقوى ستؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما سيؤثر على القدرة التنافسية للإنتاج المحلي، وبالتالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي.
في بداية هذا الأسبوع، أصدر ترامب قراراً بفرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا والصين. ثم جمد الرسوم الجمركية ضد المكسيك والصين، لكنه قرر تنفيذ الرسوم على الصين.
أطلقت الصين رسمياً، الأربعاء، نزاعاً في منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية.
"ومن المرجح أن تواجه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سياسات نقدية أكثر صرامة مع إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى خنق استثمارات القطاع الخاص وتثبيط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، نتيجة لتطبيق التعريفات الجمركية بشكل مستمر، من شأنه أن يجعل الواردات أرخص في حين يقلل من القدرة التنافسية للصناعة المحلية، مما يؤدي إلى تدهور الموازين التجارية وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات المرتبطة بالدولار الأميركي"، بحسب ستاندرد آند بورز.
وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أنه على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - باستثناء إسرائيل والأردن - تتمتع بمستوى معتدل من الصادرات إلى الولايات المتحدة ولا تحتفظ بفائض تجاري كبير، فإن تطبيق التعريفات الجمركية العالمية العامة قد يعيق نمو الصادرات من المنطقة.
وقال محللون في ستاندرد آند بورز: "في حين يبدو من غير المرجح فرض رسوم جمركية محددة تستهدف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب التركيز الأمريكي، إلا أن أي رسوم جمركية شاملة ستظل لها آثار، ولكن سيكون تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والميزانيات الخارجية للمنطقة ضئيلاً".
كما حذرت الوكالة من أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية من المتوقع أن يؤدي إلى تقليص تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى سندات الدين في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الصادرة من عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قال حسن فواز، رئيس ومؤسس شركة "جيف تريد" (GivTrade)، إن سياسات ترامب الجمركية قد تطرح تحديات، ولكن قد يكون لها أيضاً آثار إيجابية على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح: "إن سياسات ترامب الحمائية قد تساهم في تسريع اتجاهات التراجع عن العولمة، مما قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، لكنها توفر أيضاً فرصاً لدول مجلس التعاون الخليجي لبناء شراكات استراتيجية وتنويع علاقاتها التجارية في سوق عالمي يتسم بالتجزئة".
وأضاف أن منطقة الخليج ستواجه تحديات ناجمة عن التأثيرات الاقتصادية العامة لسياسات ترامب الجمركية، وقال: "من المحتمل أن تساهم زيادة التعريفات الجمركية العالمية في تقلبات الأسواق، وخاصة في السلع مثل النفط الخام التي تعتبر أساسية للاقتصادات الخليجية. وفي هذا الصدد، قد يؤثر ضعف النمو الاقتصادي العالمي على الطلب على منتجات الطاقة.
كما أشار إلى أن دول الخليج قد تشهد أيضاً تحسناً في علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة إذا تمكنت من تأمين شروط أفضل من الكتل الاقتصادية الأخرى، مضيفاً أن صادرات الطاقة قد تشهد انتعاشاً إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على المنتجات المكافئة من كندا والمكسيك، مما يفتح فرصاً جديدة لدول مثل السعودية لاستغلال طاقتها الإنتاجية الفائضة.