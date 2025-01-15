فرص جديدة لخبراء الموارد البشرية في الهند مع التركيز على الذكاء الاصطناعي
السؤال: أعمل في الخليج منذ سنوات عدة في قسم الموارد البشرية بشركة متعددة الجنسيات. وأخطط للانتقال إلى الهند لأنني أعتقد أن هناك آفاقاً جيدة في هذا المجال مع قيام الشركات متعددة الجنسيات بإنشاء مراكز تكنولوجية. هل هناك احتمالات لحزمة أجور جيدة في الهند؟
الإجابة: إن الآفاق في الهند لأخصائيي الموارد البشرية عظيمة إذا كنت مستعداً لاستيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي. في الواقع، يقوم معظم قادة الموارد البشرية في الهند بتوظيف أشخاص في قسمهم لديهم مهارات متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هناك تحوّل إيجابي نحو التوظيف القائم على الذكاء الاصطناعي، ممّا يوفر فرصاً جديدة للإبداع وإشراك الموظفين. في عصر النمو والتغيير المستمر، لم يعد تدريب الموظفين وإعادة تدريبهم اختيارياً. تدفع أقسام الموارد البشرية في مؤسسات الرعاية الصحية، والطاقة الخضراء، والبنية التحتية أعلى أجر من أي وقت مضى. يعمل التدريب والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي على إحداث ثورة في الطريقة التي يتم بها تطوير المواهب لأن المهارات هي العملة الجديدة للقوى العاملة. أصبحت أقسام الموارد البشرية في الهند الآن مهيأة لبناء مخزون شامل للمهارات لمساعدة مؤسساتها على البقاء قادرة على المنافسة في عالم مضطرب. وللحفاظ على القدرة التنافسية، يتعين على قسم الموارد البشرية أن يتجاوز الأدوار التقليدية ويركز على تطوير وتعزيز المهارات التي من شأنها تعزيز مرونة الموظفين. تدفع معظم الشركات الآن رواتب كبيرة لموظفي الموارد البشرية الذين هم على دراية بالتقنيات الناشئة. لقد زادت حزم التعويضات بنسبة 35% إلى 40% خلال العام الماضي. وعلاوة على ذلك، هناك تركيز متزايد على المكافآت المرتبطة بالأداء وخلق الثروة من خلال خطط خيارات الأسهم للموظفين. لذلك، فمن المتوقع في عام 2025 أن تستمر حزم التعويضات في الهند في الارتفاع بالنسبة للمدراء التنفيذيين للموارد البشرية.
السؤال: في حين أن عدد الشركات يتزايد في الهند، يبدو أن المصدر الرئيسي للعمالة يأتي من القطاع غير المنظم. هل هناك بيانات موثوقة في هذا الصدد؟ ما هو حجم العمالة التي يوفرها هذا القطاع؟
الإجابة: تجري وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج مسحاً سنوياً للمؤسسات غير المسجلة. هذه المؤسسات غير مسجلة بموجب قانون الشركات. يقدم المسح بيانات تستند إلى معايير اقتصادية وتشغيلية مختلفة تتعلق بالقطاع غير الزراعي. أظهر المسح الذي غطى نمو التصنيع والتجارة والخدمات التجارية أن هذا القطاع نما بنسبة 12.8% بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024.
وأشار المسح إلى أن النمو كان مدفوعاً إلى حد كبير بقطاع الخدمات الذي كشف عن أن عدد هذه المؤسسات زاد بنسبة 23.6%. كما نما التوظيف في هذا القطاع بنسبة 17.9% وزادت القيمة المضافة الإجمالية لهذه الوحدات بنسبة 26.2%. وأظهر المسح أيضاً أن نسبة المؤسسات المملوكة للإناث ارتفعت من 22.9% في 2022-2023 إلى 26.2% في 2023-2024. وأشار أحد الاتجاهات الواعدة إلى أن المؤسسات التي تستخدم الإنترنت نمت من 21.1% في 2022-23 إلى 26.7% في 2023-2024. وهذا يسلط الضوء على اعتماد أكبر للتكنولوجيا من قبل الشركات الصغيرة واستهلاك أكبر للتكنولوجيا الرقمية.
يلعب القطاع غير المدرج دوراً محورياً في الاقتصاد الهندي ليس فقط من خلال توفير سبل العيش لملايين الشباب الهنود بل أيضاً من خلال إنشاء سلسلة توريد حاسمة مع إنتاج المكونات والسلع والخدمات الرئيسية. وقد بدأ بالفعل المسح السنوي لعام 2025 والذي سيجعل من الممكن تحديد أرقام الناتج المحلي الإجمالي بدقة للسنة المالية 2025-2026 على المستويين الوطني والولائي.
السؤال: مع وجود ملايين العمال الشباب الذين يعملون جزئياً أو لديهم وظائف مؤقتة، ما هي الخطوات التي يتم اتخاذها لتلقين المهارات اللازمة التي تناسب هذا العصر؟
الإجابة: الحكومة الهندية عازمة على نقل المهارات إلى الشباب ليس فقط لتمكينهم من الحصول على وظائف بل أيضاً ليكونوا عاملين لحسابهم الخاص كرجال أعمال. وقد تعاونت وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال مع خمس وزارات مركزية لنقل المهارات الخاصة بالقطاعات والطلب كجزء من مهمة "مهارات الهند". والهدف هو نقل التدريب قصير المدى لخريجي الهندسة الشباب بالإضافة إلى نقل التدريب لإعادة تأهيلهم ورفع مهاراتهم بحيث يتم إنشاء مجموعة من القوى العاملة الماهرة. والوزارات الخمس التي تم اختيارها هي وزارة الصحة ورعاية الأسرة، ووزارة الإسكان والشؤون الحضرية، ووزارة السياحة، ووزارة شؤون المستهلك، ووزارة العدالة الاجتماعية والتمكين. سيشمل التدريب كل من التدريب قصير المدى من 300 إلى 600 ساعة والاعتراف بالتعلم السابق القائم على رفع المهارات والذي سيكون من 60 إلى 132 ساعة. كما تعاونت وزارة تنمية المهارات مع وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة لتدريب أكثر من نصف مليون شاب في إطار مهمة الهيدروجين الأخضر الوطنية.
"إتش بي رانينا" هو محامي ممارس، متخصص في قوانين الشركات والمالية في الهند.