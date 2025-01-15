فرص جديدة لخبراء الموارد البشرية في الهند مع التركيز على الذكاء الاصطناعي

الإجابة: إن الآفاق في الهند لأخصائيي الموارد البشرية عظيمة إذا كنت مستعداً لاستيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي. في الواقع، يقوم معظم قادة الموارد البشرية في الهند بتوظيف أشخاص في قسمهم لديهم مهارات متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هناك تحوّل إيجابي نحو التوظيف القائم على الذكاء الاصطناعي، ممّا يوفر فرصاً جديدة للإبداع وإشراك الموظفين. في عصر النمو والتغيير المستمر، لم يعد تدريب الموظفين وإعادة تدريبهم اختيارياً. تدفع أقسام الموارد البشرية في مؤسسات الرعاية الصحية، والطاقة الخضراء، والبنية التحتية أعلى أجر من أي وقت مضى. يعمل التدريب والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي على إحداث ثورة في الطريقة التي يتم بها تطوير المواهب لأن المهارات هي العملة الجديدة للقوى العاملة. أصبحت أقسام الموارد البشرية في الهند الآن مهيأة لبناء مخزون شامل للمهارات لمساعدة مؤسساتها على البقاء قادرة على المنافسة في عالم مضطرب. وللحفاظ على القدرة التنافسية، يتعين على قسم الموارد البشرية أن يتجاوز الأدوار التقليدية ويركز على تطوير وتعزيز المهارات التي من شأنها تعزيز مرونة الموظفين. تدفع معظم الشركات الآن رواتب كبيرة لموظفي الموارد البشرية الذين هم على دراية بالتقنيات الناشئة. لقد زادت حزم التعويضات بنسبة 35% إلى 40% خلال العام الماضي. وعلاوة على ذلك، هناك تركيز متزايد على المكافآت المرتبطة بالأداء وخلق الثروة من خلال خطط خيارات الأسهم للموظفين. لذلك، فمن المتوقع في عام 2025 أن تستمر حزم التعويضات في الهند في الارتفاع بالنسبة للمدراء التنفيذيين للموارد البشرية.