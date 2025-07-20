فرص التحليق تنتظرك: أحدث الوظائف الشاغرة في كبرى شركات الطيران الإماراتية

أعلنت شركة "ويز إير" عن إغلاق عملياتها في أبوظبي اعتباراً من سبتمبر هذا العام، مما ترك بعض موظفيها في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم الوظيفي. ومع ذلك، يمكن للراغبين بالعمل في قطاع الطيران العثور على فرص جديدة لدى شركات الطيران الإماراتية التي أعلنت عن شواغر في عدة أقسام وتخصصات.

شركات مثل طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، "فلاي دبي" و"العربية للطيران" نشرت وظائف شاغرة على مواقعها الرسمية — تشمل طاقم الضيافة، الطيارين، المهندسين، وموظفي الدعم.

فعاليات توظيف طيران الإمارات

تقيم شركة طيران الإمارات، الناقل الوطني لإمارة دبي، فعاليات توظيف أسبوعية مخصصة للمدعوين فقط داخل المدينة. وجاء في موقعهم الرسمي: "تُعقد فعالياتنا أسبوعيًا في دبي، يرجى التقدم بطلب لتلقي الدعوة".

يجب على الراغبين بالتقديم تعبئة طلب التوظيف عبر الإنترنت أولاً ليحصلوا على فرصة المشاركة في الفعالية.

بعض الوظائف الشاغرة حاليًا تشمل:

فنيي صيانة

مستشاري توظيف طاقم الضيافة

وكلاء خدمات المطار

مسؤولي دعم الأعمال

حمّالين (نقّالين)

وكلاء دعم المبيعات

كما أعلنت الشركة عن توفر بعض شواغر الطيارين.

المزايا:

يحصل طاقم الضيافة في طيران الإمارات على راتب شهري معفى من الضرائب، يتكون من راتب أساسي حوالي 4,430 درهماً، بالإضافة إلى بدل ساعات الطيران حوالي 63.75 درهماً للساعة، بناءً على 80 إلى 100 ساعة طيران شهريًا. هذا يرفع متوسط الدخل الشهري الإجمالي إلى حوالي 10,000 – 12,000 درهم.

كما يحصل أفراد الطاقم على سكن مفروش مجاني مشترك في دبي، مع تحمل الشركة لكافة تكاليف الخدمات والنقل من وإلى العمل.

ومؤخرًا، أعلنت طيران الإمارات عن مكافأة لموظفيها، تساوي رواتب 22 أسبوعًا، وذلك تقديراً لأرباحها القياسية بنهاية السنة المالية 2025، ما يعكس حرص الشركة على مكافأة موظفيها على جهودهم وإسهاماتهم في النجاح.

الاتحاد للطيران

في أبوظبي، أعلنت الاتحاد للطيران عن توفر 70 وظيفة شاغرة على موقعها الرسمي، تشمل:

طاقم الضيافة الجوية

طيارين

وظائف كابتن (قائد طائرة)

مسؤولي مبيعات

تبحث الشركة عن مرشحين في مجالات متنوعة. لم تُذكر الرواتب، إلا أن بعض الوظائف توفّر مزايا كالسكن، النقل، والتأمين الصحي.

مزايا للطيارين:

يتمتع طيارو الاتحاد برواتب معفاة من الضرائب مع نظام مكافآت يعتمد على الأداء، ما يوفّر استقراراً مالياً وأماناً على المدى البعيد. كما يحق لهم الحصول على صندوق تقاعد عالمي المستوى، وتأمين صحي وطبي شامل لهم ولعائلاتهم طيلة فترة عملهم.

فلاي دبي

شركة "فلاي دبي" للطيران الاقتصادي أعلنت عن عدة شواغر متاحة، رغم أن عددها لم يُذكر على الموقع الرسمي. وتدعو الشركة المرشحين للتقديم عبر بوابتها الإلكترونية للتوظيف.

العربية للطيران

شركة "العربية للطيران" ومقرها الشارقة، تبحث أيضًا بنشاط عن موظفين جدد. وتشمل شواغرها الحالية:

طاقم الضيافة الجوية

الطيارين

عمليات أرضية

الهندسة

كما تتيح الشركة فرص عمل في عملياتها داخل الإمارات وخارجها.